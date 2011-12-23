Анонс на 26 декабря

* 10.30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто и как зарабатывает деньги на проблемах льготников?» о системе льгот в Украине. Организаторы: программа “Верховенство права” МФ “Відродження”, Украинский хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа. Вопросы: Программа преодоления бедности провалена. Что дальше? Почему льготы угрожают европейской интеграции Украины? Что общего между газовыми соглашениями с Россией и социальными выплатами? Кто и как вмешивается в деятельность общественных организаций “чернобыльцев”? Кто и как зарабатывает деньги на проблемах льготников? Почему социальные права являются основной движущей силой уличных протестов в Украине? Участники: Роман Романов, директор программы “Верховенство права” МФ “Відродження”; Максим Щербатюк, юрист Украинского хельсинского союза по правам человека; Людмила Клочко, руководитель общественной приемной Харьковской правозащитной группы; Ольга Настина, руководитель Белоцерковского центра правовой информации и консультаций; Леонид Тарасенко, руководитель Центра общественной адвокатуры (Львов) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция на тему: "Экономическое сотрудничество Украины с ЕС: каковы итоги 2011 года?". Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) Игорь Бураковский; научный директор ИЭД Вероника Мовчан; директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар; старший исследователь ИЭД Виталий Кравчук.

* Пресс-конференция на тему: «Экономические итоги 2011 года». Участники: президент Центра антикризисных исследований, первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и финансовый аналитик Эрик Найман.

* В терминале «С» аэропорта «Борисполь» вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников презентует пилотный проект «Такси нового поколения». В рамках мероприятия - демонстрация возможностей такси.

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