Главное на 23 декабря (вечер)

Финансы

Дефицит платежного баланса Украины в январе-октябре составил 1,5 млрд. долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в январе-октябре 2011 года составил 1,491 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,856 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, дефицит платежного баланса в октябре т.г. составил 1,564 млрд. долл. (в сентябре - 2,044 млрд. долл.).

Дефицит текущего счета в октябре т.г. вырос до 1,5 млрд. долл. (по сравнению с 1 млрд. долл. в сентябре). За январь-октябрь 2011 г. дефицит текущего счета вырос до 7 млрд. долл. (по сравнению с 1,4 млрд. долл. в январе-октябре 2010 года).

Дефицит финансового и капитального счета в октябре т.г. значительно сократился - до 0,096 млрд. долл. по сравнению с 1 млрд. долл. в сентябре. За январь-октябрь т.г. профицит финансового счета составил 5,539 млрд. долл. по сравнению с 7,295 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,031 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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ГНСУ проверяет экономическое обоснование убытков предприятий с прошлых периодов

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) проверяет экономическое обоснование убытков предприятий с прошлых налоговых периодов, включенных в налоговую отчетность.

Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» сообщил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

«Мы разослали рекомендации смотреть на экономическую суть убытков. Нигде в письме не было сказано о запрете включения убытков прошлых лет в текущую отчетность», - отметил он.

По словам А.КЛИМЕНКО, в Украине насчитывается 373 тыс. плательщиков налога на прибыль. «Из них 10 тыс. имеют убытки прошлых лет, которые составляют 131 млрд. грн. - в 6,5 раз выше докризисного показателя. Мы смотрим на валовые доходы этих предприятий и видим, что они в 2,5 раза превышают показатели реального бизнеса», - сказал председатель ГНСУ.

Таким образом, убытки являются следствием применения схем, и к ним перетекает часть реального сектора, чтобы минимизировать уплату налога, считает он.

«Мы должны реагировать. И мы достигли ожидаемого - сократили убытки», - проинформировал А.КЛИМЕНКО.

Также он сообщил, что данная практика характерна для всех зарубежных налоговых служб.

Кроме того, А.КЛИМЕНКО рассказал о судебных процессах по данному вопросу: «Мы сейчас ищем компромисс с 1,8 тыс. предприятий, декларирующих убытки на 36 млрд. грн. На обжаловании у нас сейчас находится 984 дела. Из них в суде рассматривается 330 исков. По судебным решениям мы идем равномерно - пропорция выигрышей 50 на 50, как по суммам, так и по количеству судебных решений". "Наша позиция доказуема в судебных органах, потому что мы доказываем не формальный перенос прошлого убытка, а его экономическую суть», - подчеркнул председатель ГНСУ.

Напомним, в сентябре 2011 года Государственная налоговая служба своим письмом разъяснила, что убытки предприятий за 2010 год и прошлые годы переносить на второй квартал 2011 года нельзя. После этого ГНСУ начала проводить камеральные проверки, по итогам которых снимались данные убытки и доначислялся налог на прибыль, объяснили предприниматели.

В то же время, Налоговый кодекс однозначно дает ответ на данный вопрос - все убытки должны быть перенесены на последующие периоды, отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ заявил о том, что Госналогслужба признает нарушения в действиях относительно отдельных предприятий в вопросе перенесения убытков на последующие периоды.«Поэтому если Вы имеете в виду конкретное предприятие, где налоговая, скажем, сделала некоторый факт, да, возможно, такие вещи есть», - сказал он.

Однако, по его словам, ГНСУ установила, что в большинстве случаев такие убытки сформированы неправильно.

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В Украине в ноябре рост индекса производства базовых отраслей замедлился до 8,1%

В Украине в ноябре 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 8,1% в годовом выражении против 11,4% в октябре 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-ноябрь т.г. прирост ИПБО составил 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

НБУ отмечает замедление темпов роста производства сельского хозяйства, однако отмечает, что они остаются на достаточно высоком уровне. Его рост, по оценкам регулятора, в ноябре составил 15% по сравнению с более 30% в октябре.

Третий месяц подряд фиксируется ухудшение показателей промышленности. Рост промпроизводства замедлился с 4,7% в октябре до 3,8% в ноябре. Впервые в текущем году наблюдалось снижение объемов производства основных экспортоориентированных отраслей: металлургии — на 1,4%; машиностроения — на 0,6%.

Рост объемов строительства и торговли, которые ориентированы на внутреннее потребление, в ноябре составил более 18% и 10%, соответственно.

По оценкам НБУ, рост ВВП Украины за январь-ноябрь, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, составил 5,2%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

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ТЭК

НКРЭ утвердила «зеленый» тариф для трех энергокомпаний

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на заседании в пятницу, 23 декабря, утвердила «зеленый» тариф для трех энергокомпаний.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, тарифы утверждены для ООО «Бета Солар», эксплуатирующей часть солнечной электростанциии «Перово» (АР Крым), для ООО «Ветропарк Очаковский», эксплуатирующего 25 МВт ВЭС (Николаевская область), а также компании ООО «Виндкрафт Украина» (ВЭС 3 МВт, Херсонская область).

Как сообщал УНИАН, в конце ноября НКРЭ снизила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на декабрь 2011 года в среднем на 1,4% по сравнению с установленными для ноября.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.

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Тариф "Энергоатома" с января вырастет до 22,64 коп. за кВт/ч

Национальная комиссия регулирования энергетики увеличила тариф крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании, производящей до 50% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране, НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 1,2%, или на 0,27 коп. за кВт/ч, до 22,64 коп. за кВт/ч с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

Тариф компании рассчитывался исходя из прогнозного отпуска товарной продукции в 2012 году на уровне 84,5 млрд. кВт/ч.

Кроме того, при утверждении тарифа были учтены расходы по инвестиционной программе «Энергоатома» на 2012 год в объеме 2,473 млрд. грн.

В тарифе компании предусмотрены рост фонда заработной платы, расходы, связанные с закупкой свежего и вывоза отработанного ядерного топлива, а также отчисления в фонд развития ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). В частности, в тарифе учтен авансовый платеж НАЭК «Энергоатом» компании "ТВЭЛ" (Россия) за поставки топлива в 2013 году в размере 896,3 млн. грн., и отчисления на фонд ЯТЦ в объеме 229 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Тариф «Укрэнерго» в 2012 году повысили на 16,7%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 2012 год на 16,7% – до 2,512 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

Тариф компании рассчитывался исходя из прогнозных объемов передачи электроэнергии в 2012 году на уровне 133 млрд. кВт/ч.

Регулятор также утвердил поквартальные уровни тарифов «Укрэнерго» на 2012 год: первый квартал – 2 коп. за кВт/ч, второй квартал – 2,888 коп. за кВт/ч, третий квартал – 2,87 коп. за кВт/ч, четвертый квартал – 2,419 коп. за кВт/ч.

Тариф компании увеличен в связи с ростом объема инвестиционной программы на 22% – до 2,756 млрд. грн. без НДС, а также в связи с ростом фонда оплаты труда на 16%.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

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НКРЭ установила тариф «Укргидроэнерго» на 2012 год

Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ) установила двухставочный тариф на электроэнергию для каскада ГЭС-ГАЭС ОАО «Укргидроэнерго» на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

В частности, ставка платы за электрическую энергию, генерируемую ГЭС-ГАЭС ОАО «Укргидроэнерго» с 1 января вырастет на 90,64% - до 5,91 коп. за кВт/час.

Ставка платы за рабочую мощность на I квартал установлена на уровне 81,427 тыс. грн. за МВт, на II квартал – 80,963 тыс. грн. за МВт, на III квартал – 119,149 тыс. грн. за МВт, на IV квартал 90,453 тыс. грн. за МВт.

При расчете тарифа принималась во внимание прогнозная выработка товарной продукции ГЭС-ГАЭС компании в 2012 году на уровне 10,2 млрд. кВт/час.

Справка УНИАН. В состав "Укргидроэнерго" входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Днепродзержинская ГЭС, Днепровская ГЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 3 940 МВт, а также Днестровская ГЭС установленной мощностью 700 МВт.

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Тариф на электроэнергию для каскада ГЭС-ГАЭС «Энергоатома» повышен

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 января 2012 года повысила ставку платы за электрическую энергию, генерируемую Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС НАЭК «Энергоатом», на 18,8% - до 43,56 коп. за кВт/ч (без НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в пятницу.

Также НКРЭ пересмотрела тариф каскада на рабочие мощности, установив его для I квартала 2012 года на уровне 71,362 тыс. грн./МВт; для II квартала – 76,158 тыс. грн./МВт; для III квартала – 97,51 тыс. грн./МВт; для IV квартала – 73,214 тыс. грн./МВт (все без НДС).

Напомним, НКРЭ устанавливает двухставочный тариф на отпуск электроэнергии, которую производит каскад ГЭС-ГАЭС, с 1 января 2007 года.

Справка УНИАН. Ташлыкская ГАЭС является третьей составляющей Южно-Украинского энергокомплекса (АЭС и Александровская ГЭС). Александровская ГЭС и Ташлыкская ГАЭС входят в структуру НАЭК «Энергоатом».

Пусковой комплекс Ташлыкской ГАЭС включает в себя два гидроагрегата, суммарная установленная мощность которых составляет в генераторном режиме 302 МВт, в насосном – 433 МВт.

Ташлыкская ГАЭС строится на р. Южный Буг Николаевской области. Проектная установленная мощность станции в генераторном режиме – 906 МВт, в насосном – 1494 МВт.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-ноябре т.г. сократилась на 12,5% – до 185,3 млн. кВт/ч.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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В 2012 году Украина удвоит мощности альтернативной энергетики - АПЭУ

Установленная мощность объектов альтернативной возобновляемой энергетики Украины в 2012 году увеличится, минимум, в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил президент ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЭУ) Виталий ДАВИЙ.

По его словам, в будущем году стоит ожидать ввода в эксплуатацию гелиоэлектростанций компанией Activ Solar установленной мощностью не менее 150 МВт, также ожидается ввод нескольких десятков мегаватт СЭС компаниями "Рентехно" и SunElectra.

"В ветровой энергетике, за счет проектов "ДТЭК" и украинских компаний, сотрудничающих с Fuhrlander, будет прирост 100-150 МВт. Значительное увеличение мощности ожидается в биотопливной тепловой генерации - с существующих 68 МВт - до 150-200 МВт", - сказал В. ДАВИЙ.

По данным АПЭУ, в настоящее время суммарная установленная мощность солнечных электростанций Украины составляет около 170 МВт, ветропарков - 117,5 МВт, малых гидроэлектростанций - 104 МВт, объектов тепловой генерации на альтернативном топливе (аграрные и древесные отходы) - 68 МВт. Также в стране действуют два промышленных предприятия по производству моторного биотоплива мощностью около 30 тыс. тонн продукции в год.

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Транспорт/Связь

Украина до конца года подпишет контракт по строительству железной дороги Киев-Борисполь

Украина до конца 2011 года подпишет контракт с китайской компанией о финансировании строительства железной дороги Киев-Борисполь.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос о ходе реализации этого проекта.

«На следующей неделе будет подписан контракт с китайской компанией, которая будет осуществлять финансирование этих работ. Мы рассчитываем, что в течение 2012 года этот проект будет реализован, и там будет соединение станций железной дороги со станциями метро», - сообщил он.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Н. АЗАРОВ заявил о планах в течение недели подписать в Китае соглашение о строительстве железнодорожного скоростного сообщения Киев-Борисполь и окружной дороги вокруг Киева.

Кабинет министров Украины предоставил в 2011 году ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

В начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. Он оценивал строительство в 200 млн. долл. без строительства станций для пассажиров.

Планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., при этом часть из них - на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.

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Пассажирские поезда получили новую классификацию

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства инфраструктуры № 586 от 1 декабря 2011 г. об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, которым вводится новая классификация пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, приказ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что пассажирские поезда будут иметь следующую классификацию:

Интерсити + (ИС +) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

Интерсити (ИС) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 80 км/ч и более при допустимой скорости до 160 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса.

Пригородный поезд (П) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в пригородном сообщении.

Городской поезд (М) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в городском сообщении с определенным количеством мест для сидения.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса с возможным включением вагонов 1-го класса.

Региональный поезд (P) - дневной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны РИЦ, СВ и купейные.

Ночной быстрый (НШ) - ночной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны СВ, купейные и плацкартные.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость до 50 км/ч при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны купейные и плацкартные с возможным включением вагонов СВ.

Министерство также сообщает, что каждый тип поезда будет иметь индивидуальную эмблему (символику) и однотипное оформление состава. На вагоны, которые включены в состав поезда, в определенных местах будет нанесена значки для идентификации пассажирами типа поезда, категории вагона и предоставляемых услуг.

Значками будут обозначены места для сидения и класс вагона, спальные места и категория вагона, места для пассажиров с детьми, запрет курения, вагон-ресторан, вагон-бар, кондиционирование воздуха, вагон с местами для перевозки велосипедов, вагон с купе для перевозки пассажиров- инвалидов, вагон с предоставлением услуг WiFi-интернета.

Также в изменениях к Правилам прописаны обязанности проводников/стюардов скоростных пассажирских поездов.

Справка УНИАН. Сегодня на железных дорогах Украины действуют Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, утвержденные приказом Минтранссвязи от 27 декабря 2006 г. № 1196.

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Азаров хочет к 2015 году довести экспорт украинской IT-продукции до 8 млрд. долларов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым к 2015 году довести экспорт украинской IT-продукции до 8 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время обсуждения с представителями общественных организаций, связанных с IT-продукции, вопроса о партнерстве государства и бизнеса относительно повышения инновационности экономики, создания интеллектуального кадрового резерва.

Премьер-министр отметил, что недавно правительство приняло постановление о создании фонда поддержки инновационного бизнеса, задачей которого является привлечение и использование как бюджетных, так и инвестиционных средств для развития IT-индустрии.

Кроме того, Н.АЗАРОВ напомнил, что вчера, 22 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об экономическом эксперименте. Этим документом предусмотрено создание благоприятных условий для развития IT-индустрии, в частности, освобождение ІТ-компаний от налога на добавленную стоимость.

«Эксперимент рассчитан на пять лет. Он предусматривает ежегодное увеличение занятых в этой сфере примерно на 20% с тем, чтобы за пять лет в два раза увеличить число работающих в IT-индустрии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил важность для развития этой отрасли специального образования и подчеркнул необходимость популяризации технического образования среди молодежи.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, правительство рассчитывает, что к 2015 году число работающих в IT-отрасли должно достигнуть 170 тыс. человек.

«Нужно поднимать престиж рабочих технических специальностей», - подчеркнул премьер.

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Фондовый рынок

В Госбюджете-2012 предусмотрены поступления от приватизации в размере 10 млрд. грн.

В Законе о Государственном бюджете на 2012 г. предусмотрены поступления от приватизации в размере 10 млрд. грн., сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В бюджете также предусмотрены поступления в следующем году части прибыли с государственных унитарных предприятий, а также дивидендов в общем размере 2 млрд. 579 млн. грн. Поступления от арендной платы в 2012 году запланированы на уровне 660 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

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