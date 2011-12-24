ЕС не ратифицирует в 2012 году Соглашение об ассоциации, прогнозирует Порошенко

Глава Совета НБУ, экс-министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО прогнозирует, что в Европейском Союзе не ратифицируют в 2012 году Соглашение об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Шустер LIVE».

"Никто уже не ратифицирует. Парафируют - да, но никто уже не ратифицирует, не введет в действие договор с ЕС и зону свободной торговли до того, как Украина не сдаст экзамен по честным, прозрачным парламентским выборам, которые должны состояться в 2012 году. Есть еще одно важное условие: в этих выборах должны принять участие все без исключения оппозиционные политики, чтобы дать право народу принимать решение", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он подчеркнул, что это касается и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая признана виновной по газовому делу.