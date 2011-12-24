Дело Тимошенко является худшим прогнозом на будущее - президент Европарламента

Брюссель. Президент Европарламента Ежи БУЗЕК разочарован решением Апелляционного суда в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан УНИАН.

«Я глубоко разочарован решением украинского апелляционного суда оставить в силе осуждение бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения», - подчеркивается в заявлении.

Президент Европарламента отметил, что выборочное применение правосудия по делу Ю.ТИМОШЕНКО оставляет мало сомнений о «его политически мотивированном характере»

«Публичные заявления украинских властей об их желании укрепить отношения с ЕС тестируются ежедневной практикой. Дело премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО является худшим возможным прогнозом на будущее», - подчеркнул Е.БУЗЕК.

«Я призываю украинскую власть дополнить их публичные декларации четкими действиями, которые бы демонстрировали их преданность демократии, свободе и верховенству права», - отметил Президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом столицы по «газовому делу», который предусматривает лишение экс-премьера свободы сроком на 7 лет и обязует ее уплатить компенсацию за ущерб, нанесенный в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд. грн.