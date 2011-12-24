Брюссель хочет парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной 15 февраля - СМИ
13:56, 24 декабря 2011Разное
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Брюссель планирует парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной 15 февраля 2012 года, но только английский вариант текста.
Об этом пишет «Зеркало недели. Украина» (№47, 23 - 29 декабря 2011 г.).
По информации издания, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом технически еще недоработано, в частности, в вопросах, связанных с транспортной отраслью и свободной торговлей.
Сразу после саммита Украина-ЕС представители власти называли срок четыре-шесть недель для окончательной подготовки Соглашения об ассоциации и подчеркивали, что парафирование должно состояться «безусловно».
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