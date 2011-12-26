ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Судьи взбунтовались против Азарова – требуют пересчитать зарплату за 2005-2010 годы» пишет: судьи, вслед за чернобыльцами и ветеранами, массово подают в суд на правительство Азарова, требуя провести перерасчет заработной платы с 2005 по 2010 годы в соответствии с законодательством. Сумма исков представителей Фемиды тянет на 6 млрд.гривен…

http://delo.ua/ukraine/sudi-vzbuntovalis-protiv-azarova-trebujut-pereschitat-zarplat-170533/

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Также «Дело» в публикации «Каждый украинец в 2012 должен отдать тысячу евро госдолга» пишет: сумма госдолга Украины в расчете на одного жителя составляет одну тысячу евро. Это в 25 раз меньше, чем во Франции, говорит президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко…

http://delo.ua/ukraine/kazhdyj-ukrainec-v-2012-dolzhen-otdat-tysjachu-evro-gosdolga-170517/

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«Дело» в публикации «Сколько платят чиновники за свои личные самолеты» пишет: заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что оглашение информации о чиновниках, которые владеют частным авиатранспортом, являются общественно значимым и поделился своей информацией…

http://delo.ua/ukraine/skolko-platjat-chinovniki-za-svoi-lichnye-samolety-170568/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Курс взят на переучет», в котором пишет: самый чувствительный для населения и бизнеса индикатор финансового рынка — курс гривни — в уходящем году показал удивительную стабильность, почти не отклоняясь от уровня 8 грн/$. Эксперты объясняют это политическими причинами, поскольку с точки зрения интересов экспортеров и ситуации в соседних странах девальвация была бы логичной. Банкиры уверены в том, что НБУ хватит резервов держать курс гривны на нынешнем уровне минимум до апреля, после чего целесообразно переходить к режиму более гибкого курса…

http://www.kommersant.ua/doc/1843954

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Приносим свои изменения», в котором пишет: Украина уже два года живет в ожидании полномасштабных реформ как экономических, так и социальных. Однако дальше слов и точечных преобразований дело не пошло. Проблемы у власти возникли на всех направлениях — от создания максимального режима содействия бизнесу до эффективности государственного управления. Результатом имитации реформ стало снижение деловой активности, инвестиционного климата и отсутствие доверия к власти, отмечают эксперты. Они предлагают вернуться к основной проблеме — проведению реформы государственного апарата…

http://www.kommersant.ua/doc/1843956

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Издание «Экономические известия» в публикации «Становится только хуже» пишет: вопреки обещаниям власти по преодолению кризисных явлений в экономике, замедлению инфляции, украинцы пока этого не ощущают. Издание выяснило, затраты на какие статьи семейного бюджета возросли за последний год больше всего…

http://markets.eizvestia.com/full/stanovitsya-tolko-huzhe

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Авиапассажиры забыли о кризисе», в котором пишут: Украина остается одним из самых быстрорастущих рынков авиаперевозок мира: согласно предварительным итогам года, рост в 2011-м составил 23%. Фактически весь новый пассажиропоток делят между собой лишь две авиакомпании. Их прогнозы обещают рост и в следующем году, несмотря на предкризисные настроения…

http://markets.eizvestia.com/full/aviapassazhiry-zabyli-o-krizise

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«Экономические известия» публикуют материал «Иллюзия полета», в котором пишут: негативные события, происходящие в мировой экономике и влияющие на нашу страну, не мешают украинскому фондовому рынку показывать положительную динамику…

http://finance.eizvestia.com/full/illyuziya-poleta

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Газета «Сегодня» в публикации «Бюджет Киева-2012: как разделят деньги» пишет: мэрия обнародовала на своем сайте проект бюджета Киева-2012, который Киеврада рассмотрит во вторник. На многие сферы — образование, культура, медицина — денег дадут существенно больше. В 2012-м город будет больше строить школ, детсадов, развязок, ремонтировать дороги и латать ямы во дворах. Также должна увеличиться средняя зарплата киевлян — с 4000 грн до 4600. Такая сказка заложена в главную смету города…

http://www.segodnya.ua/news/14323940.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бензин, табак и водка подорожают после Рождества» пишет: с января заложникам вредных привычек придется раскошелиться. На днях Верховная Рада приняла закон о повышении акциза на спиртное и сигареты в среднем на 8,9%...

http://www.segodnya.ua/news/14323872.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Программа утилизации ввела рынок подержанных машин в депрессию» пишет: продажи подержанных автомобилей в России падают. Но это не предвестник кризиса. Просели продажи Lada на вторичном рынке - автомобили массово сдавали в утиль в последние два года…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1462805/starye_lada_ne_prodayutsya

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Также «Ведомости» в публикации «Портфельные инвесторы забрали из России все деньги» пишут: международные инвесторы разуверились в России. К концу года фонды вывели все средства, которые до лета инвестировали в ценные бумаги российских компаний…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1462804/fondy_ubezhali_iz_rossii

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Издание «Известия» в публикации «Россия готовит госмонополию на экспорт космических технологий» пишет: Россия намерена в скором времени создать структуру, координирующую работу ракетно-космических предприятий на внешних рынках. Идеологически это будет аналог «Рособоронэкспорта», осуществляющего продажу российских вооружений по всему миру…

http://izvestia.ru/news/510687

(УНИАН)