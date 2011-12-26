Главное на 26 декабря (день)

Энергетика

Власть прилагает все усилия, чтобы цена на газ для граждан Украины не повышалась.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью программе «Вечера с Виталием Коротичем», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы сегодня делаем все для того, чтобы не поднимать тарифы на газ для населения», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент в который раз заметил, что в связи с невыгодными газовыми контрактами, подписанными в 2009 году, Украина платит за газ непомерно высокую цену. «Мы два года подряд платим неподъемную цену за газ. Страна стала заложником подписи одного человека», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Украинская сторона будет продолжать предпринимать попытки найти компромисс с Россией по вопросу снижения цены на газ.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН в комментарии институту.

«Несправедливость этой цены очевидна, в том числе для России. Они продавцы, а мы – покупатели, поэтому им выгодна нынешняя ситуация. России, в принципе, не надо договариваться. Имея такую формулу и такой контракт, они могут позволить себе на семь лет вообще слово «газ» исключить из двустороннего диалога», - отметил он.

«Благодаря Юлии Владимировне (ТИМОШЕНКО) у нас такой замечательный контракт и такая замечательная формула. Вообще-то, если вы внимательно посмотрите на эту формулу, то вы увидите, что сейчас цена на газ, заложенная в бюджет, существенно ниже того коэффициента, на который множится вся остальная часть формулы. То есть, разница в цене на нефть и другие компоненты сейчас позволяет считать 414, а первый элемент, на который все множится – 450. То есть, получается, что формула даже чуть-чуть нам помогает, хотя, на самом деле, конечно, формула убийственная. Как можно было сразу закладывать такую цену – это, конечно, просто невероятно. Она изначально делалась явно на год – до выборов», - полагает О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что в данный момент для пересмотра цены на российский газ предусмотрен набор экономических и политических условий. «Мы готовы на все экономические уступки, это грань гораздо более гибкая. Гораздо менее гибкая грань – политические условия. Мы не можем пожертвовать принципиальными вещами, в первую очередь, европейской интеграцией. Поэтому переговоры сложные», - сказал О.ВОЛОШИН.

При этом дипломат заверил, что на сдачу национальных интересов руководство страны не пойдет. «Мы будем искать приемлемую формулу. Тут, конечно, вопрос такой, что сдачей национальных интересов можно назвать что угодно. При большом желании даже, например, фактор переговоров на русском языке. Конечно, наши Президент и правительство четко понимают, какие есть красные линии, которые нельзя переходить. В первую очередь это все, что может воспрепятствовать подписанию в итоге Соглашения об ассоциации и дальнейшему сближению с ЕС. Что касается судьбы трубы – тут, я думаю, есть консенсус всех разумных людей. Труба в государственной собственности без газа гораздо хуже, чем труба акционированная, но с газом. Превращать экономический актив в фетиш – это смешно. Это всего лишь экономический актив, и он должен работать. Не важно, в чьей собственности. Главное, чтоб работал эффективно, чтобы приносил деньги в бюджет Украины, и главное, сохранял за Украиной статус транзитного государства, что эффективно повышает ее политический вес в регионе. Если мы останемся с трубой и без газа, то, естественно, проиграют все. Поэтому в этом плане, я думаю, всем понятно, что Украина готова идти на широкий компромисс», - считает он.

Также О.ВОЛОШИН отметил, что перед нынешней властью в принципе не стоит вопрос о том, создавать или не создавать газотранспортный консорциум. «Конечно, создавать. Вопрос только – на каких условиях и что еще плюс к этому хотят россияне. Вот все, что идет с плюсом, там сложно. А все, что касается чисто консорциума, то, безусловно, мы хотим трехсторонний консорциум с участием европейских компаний и с надежной гарантией того, что этот консорциум не превратится в механизм политического давления на Украину», - сказал он.

По мнению эксперта, нынешнюю власть от предыдущей отличает ощущение ответственности. «И понимание того, что им тут в этой стране жить. Возможно, и быть оппозицией, но в любом случае – жить их детям и внукам, и в следующем году, и через год, и через пять лет. Вот в чем ситуация и почему так сложно», - полагает О.ВОЛОШИН.

Финансы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Как сообщает сайт ВР, данным законом предусмотрен объем дефицита государственных финансов в сумме 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Установлены доходы сводного бюджета Украины в сумме 424 млрд. грн., расходы - на уровне 461,7 млрд. грн., что на 4,2 млрд. грн. и на 3,2 млрд. грн. меньше по сравнению с первым чтением, соответственно.

Увеличен планируемый объем государственных заимствований в 2012 году на 7% - до 98,5 млрд. грн. Также увеличен запланированный на 2012 год дефицит госбюджета на 4%, или на 1 млрд. грн. - до 25,130 млрд. грн.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 23 декабря увеличился на 8% и на начало дня 26 декабря составил 25,375 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 46%, или на 7,941 млрд. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,0250/8,0350, к 12:00 цены снизились 8,0245/8,0295 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2572/80, к 12:00 сузился спрэд 0,2572/77. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,1909 (+0,0222).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня установились на уровне 1,3052/54. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками - 10,4740/10,4890, к 12:00 цены ушли вниз 10,4725/10,4830.

Во время новогодних праздников украинцы выбрасывают в мусорный ящик продукты на 470 млн. грн.

По результатам опроса агентства AgriSurvey Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), до 12% продуктов питания, закупленных городским населением Украины к новогоднему столу, не потребляется и портится, сообщила УНИАН пресс-служба УКАБ.

В денежном выражении стандартный праздничный стол из четырех взрослых и двух детей в среднем выбрасывает в мусорный ящик 90 грн. Итого по всему городскому населению Украины расход составляет порядка 470 млн. грн.

По словам директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса ГАГАЛЮКА, во время опроса 54% респондентов указали, что у них во время праздников портится до 5% закупленных продуктов. «Таким образом, по этой группе во время праздников на помойку выбрасывается количество продукции эквивалентное 850 тонн колбасы «Московской» или 2,5 тыс. тонн свиных ошейков, или же 4 тыс. литров шампанского. Еще у 40% опрошенных портится от 5% до 15% продукции, а это – эквивалент 300 тонн красной икры или 3,5 тыс. тонн твердого сыра, или же 4 тыс. тонн масла», – утверждает Т. ГАГАЛЮК.

Такие показатели свидетельствуют о том, что украинцам есть к чему стремиться в плане культуры потребления. В то же время, по данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO), ежегодно в мире портится около 1,3 млрд. тонн продуктов питания, а это около одной трети продукции, предназначенной для потребления людьми.

В канун католического Рождества Генеральная Ассамблея ООН утвердила регулярный бюджет всемирной организации на 2012-2013 годы, который второй раз за последние полвека предусматривает сокращение расходов.

Как передает ИТАР-ТАСС, в минувшую субботу делегаты одобрили проект резолюции, определяющей расходы ООН на ближайшие два года в сумме 5 млрд. 150 млн. долларов. Это на 5% меньше, чем бюджет завершающегося через несколько дней цикла 2010-2011 годы.

Выступая перед делегатами, Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун поздравил их с "коллективным достижением" и похвалил за решимость "делать больше и лучше с меньшими средствами". "Мир переживает времена жесткой финансовой экономии, - сказал Генсек. - Нелегко приходится и правительствам, и людям". Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение расходов, ООН намерена максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, включая взносы государств-членов, чтобы полностью и эффективно продолжать выполнять "все без исключения важные глобальные мандаты, доверенные Объединенным Нациям".

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов государств-членов, которые помимо этого делают многомиллионные отчисления в бюджеты международных уголовных трибуналов для Руанды и бывшей Югославии, операций по поддержанию мира и на цели Генерального плана капитального ремонта ООН. Доля каждого государства высчитывается по утвержденной Генассамблеей формуле исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.

На долю США приходится около 22% бюджета ООН, что в 2011 году составило 582 млн. 678 тыс. долларов. Вторым крупнейшим плательщиком в ооновский бюджет является Япония - 12,5%, или 294 млн. долларов.

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