Шевчук объявлен победителем президентских виборов в Приднестровье
Бывший спикер парламента Приднестровья Евгений ШЕВЧУК объявлен победителем президентских выборов.
Во втором туре голосования он победил своего соперника, нынешнего спикера парламента Анатолия КАМИНСКОГО, которого поддерживала Москва, сообщает Би-Би-Си.
Правящий Приднестровьем много лет Президент Игорь СМИРНОВ не прошел во второй тур.
"Выборы признаны состоявшимися, Евгений Васильевич ШЕВЧУК признан избранным президентом Приднестровской Молдавской республики", - говорится в протоколе Центральной избирательной комиссии Приднестровья. За Е.ШЕВЧУКА было отдано 73,88% голосов, за а.КАМИНСКОГО - 19,6%. 4,45% избирателей проголосовали против всех.
Дата инаугурации пока неизвестна, однако после объявления итогов выборов Е.ШЕВЧУК заявил журналистам, что намерен вступить в должность до наступления Нового года.
Согласно законодательству Приднестровья, новое правительство должно быть сформировано в течение двух недель после инаугурации.
Е.ШЕВЧУК заявил, что "намерен добиваться добрососедских отношений с сопредельными государствами - с Молдовой и Украиной, углубляя при этом стратегическое партнерство с Российской Федерацией".