Фонд «Детский мир» призывает поддержать акцию «Электронная сдача»

Всеукраинский благотворительный фонд «Детский мир» в рамках благотворительной программы борьбы с детской смертностью «Здоровые дети в счастливой стране» проводит акцию «Электронная сдача».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка «Надра».

В сообщении отмечают, что цель акции - сбор средств на приобретение медицинского оборудования для реанимационных отделений детских больниц. Отныне каждый клиент по желанию может при расчете в кассах банка «Надра» перечислить остаток денег в качестве благотворительной помощи на счет Всеукраинского благотворительного фонда «Детский мир».

«Снижение уровня детской смертности - чрезвычайно важное дело, касающееся не только государства, но и всех неравнодушных людей, - отметила Валентина Жуковская, председатель Наблюдательного совета ВБФ «Детский мир». - Оборудование, которое передает наш Фонд, ежедневно помогает врачам спасать жизни младенцев. Мы очень рады, что таким образом можем приобщиться к такой жизненно важной работы».

Напомним, что в рамках благотворительной программы «Здоровые дети в счастливой стране» ВБФ «Детский мир» уже предоставил помощь 13 областным детским больницам, детской больнице № 5 Соломенского района Киева и Центра детской кардиологии и кардиохирургии на общую сумму свыше 3,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Коммерческий банк «Надра» начал деятельность 26 октября 1993 года. ПАО «КБ «Надра» - участник Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Уставный капитал банка составляет 3,9 млрд. грн.