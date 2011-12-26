Янукович провел кадровые ротации в госкомиссиях и комитетах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел ряд кадровых ротаций в государственных комиссиях и комитетах.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, освобожден Валерий КАРПУНЦОВ от должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами; Алексей ПЕТРАШКО - от должности члена Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; Валентин ЧЕБОТАРЕВ - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; Александр МЕЛЬНИКОВ - от должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины – директора Международно-правового департамента; Светлана СВИЩЕВА - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Вместе с тем Президент назначил Валерия КОТЯЯ первым заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте; Юрия МАРЧУКА - заместителем председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины; Юрия ВЛАСЕНКО - членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, Николая СЕВИРИНА - заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ назначил Олега МОЗГОВОГО и Константина КРИВЕНКО, Алексея ПЕТРАШКО, Анатолия АМЕЛИНА членами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.