Анонс на 27 декабря

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Вопросы: О корректировании действующих тарифов на тепловую энергию для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения) теплопоставляющим компаниям ООО «Смелаэнергопромтранс» (г.Смела, Львовская обл.); ПАТ «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» (г. Мариуполь, Донецкая обл.); ООО «Котельные больничного комплекса» (Дворичанский район, Харьковская обл.) и др. Участники: глава Комиссии Валерий Саратов; члены Комиссии: Дмитрий Григорьев; Сергей Дунайло; Валерий Кальченко; Юрий Хиврич.

* Пресс-конференция на тему: "Жилье для украинцев за счет государства: кому повезло в 2011 году?". В работе примет участие Леонид Рысухин, председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в церемонии открытия станции метро «Выставочный центр».

* Состоится заседание коллегии КОГА. В частности, будут рассматриваться вопросы: Об организации работы органов ГНС в Киевской области по расширению базы налогообложения за счет детенизации занятости и доходов населения, ликвидация источников происхождения теневых средств для выплаты заработной платы. Состояние финансово-бюджетной дисциплины в Киевской области на протяжении января-ноября 2011 года. О внесении изменений в областной бюджет Киевской области на 2011 год и другие.

* Пресс-конференция на тему: «Какая погода ожидает украинцев на новогодние праздники?». Участники: начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко и начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Возможно ли внедрение эффективного механизма защиты персональных данных в Украине?». Информационным поводом является обеспокоенность представителей бизнеса и общественности по поводу принятия Закона Украины «О защите персональных данных» (от 01.06.2010 г. № 2297-VI) и Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных» (от 02.06.2011р. № 3454-VI). Федерация работодателей Киева выступает с инициативой об отсрочке и доработке положений законов Украины с учетом мнения работодателей, поскольку их принятие является преждевременным и содержит значительное количество пробелов и замечаний. Участники: Руслан Демчак, председатель Совета Федерации работодателей Киева; Анатолий Соболевский, юрист Федерации работодателей Киева; Кирилл Ткаченко, исполнительный директор КМОР металлообработки и машиностроительной отраслей "Металлиндустрия-Киев"; Алексей Антонюк, председатель Киевская организация работодателей сферы услуг "Всем миром", Руслан Илличев исполнительный директор Федерации работодателей Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится презентация серии памятных монет, посвященных Чемпионату Европы по футболу 2012 года, выпущенной Национальным банком Украины. В мероприятии примут участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников и руководство Национального банка Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Газовая война - лучший подарок к Новому году?». Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Экологи начали судебный процесс с ГУД (Государственное управление делами), чтобы закрыть элитные сафари». Организаторы: Киевский эколого-культурный центр, Экоправо-Киев, ГОП «Зелене майбутнє» при поддержке МФ «Сокращение рисков». Элитные охотничьи хозяйства – Залесское, Белоозерское и Синегора, принадлежащие ГУД, которые согласно Указам, подписанным В.Ющенко в 2009 г., должны были к 2010г. реорганизованы в национальные природные парки. Однако ГУД упорно сопротивляется реорганизации спецсафари в открытые для всех граждан Украины места отдыха людей и охраны дикой природы. Киевский эколого-культурный центр и Экоправо-Киев подали в суд на ГУД, первое заседание судебного процесса назначено на 31 января 2012 г. Также журналистам будет показан видеосюжет о посещении всех трех спецсафари.

* Состоится пленарное заседание VIII сессии Киеврады VI созыва.

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