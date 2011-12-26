Главное на 26 декабря (вечер)

Финансы

Янукович произвел кадровые ротации в государственных комиссиях и комитетах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ произвел ряд кадровых ротаций в государственных комиссиях и комитетах.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, освобожден Валерий КАРПУНЦОВ от должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами; Алексей ПЕТРАШКО - от должности члена Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; Валентин ЧЕБОТАРЕВ - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; Александр МЕЛЬНИКОВ - от должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины – директора Международно-правового департамента; Светлана СВИЩЕВА - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Вместе с тем Президент назначил Валерия КОТЯЯ первым заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте; Юрия МАРЧУКА - заместителем председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины; Юрия ВЛАСЕНКО - членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, Николая СЕВИРИНА - заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ назначил Олега МОЗГОВОГО и Константина КРИВЕНКО, Алексея ПЕТРАШКО, Анатолия АМЕЛИНА членами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Янукович провел кадровые ротации в госкомиссиях и комитетах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел ряд кадровых ротаций в государственных комиссиях и комитетах.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, освобожден Валерий КАРПУНЦОВ от должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами; Алексей ПЕТРАШКО - от должности члена Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; Валентин ЧЕБОТАРЕВ - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; Александр МЕЛЬНИКОВ - от должности заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины – директора Международно-правового департамента; Светлана СВИЩЕВА - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Вместе с тем Президент назначил Валерия КОТЯЯ первым заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте; Юрия МАРЧУКА - заместителем председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины; Юрия ВЛАСЕНКО - членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, Николая СЕВИРИНА - заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ назначил Олега МОЗГОВОГО и Константина КРИВЕНКО, Алексея ПЕТРАШКО, Анатолия АМЕЛИНА членами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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ТЭК

НКРЭ увеличила прогнозную рыночную цену электроэнергии на январь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на январь 2012 года на 4% - до 645,13 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее постановление регулятора.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году прогнозная оптовая цена выросла на 17,7% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 620,32 грн. за МВт/ч для декабря.

НКРЭ прогнозировала, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

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НКРЭ пересмотрела тарифы «Киевэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, с 1 января 2012 года увеличила тариф ПАО «Киевэнерго» на отпуск электрической энергии на 0,5%, или на 0,39 коп. за кВт/ч, – до 82,86 коп. за кВт/ч (без НДС).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу, 26 декабря.

Кроме того, комиссия снизила тариф компании на производство тепловой энергии для населения на 5,8% - до 165,5 грн. за Гкал (без НДС), для промышленных потребителей – на 1,9% – до 505,19 грн. за Гкал (без НДС), по сравнению с тарифом, установленным для компании с октября т.г.

Тариф на производство тепловой энергии принимается в расчет Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование рынка коммунальных услуг, при утверждении конечного тарифа лицензиатов на поставку тепловой энергии потребителям, в том числе и населению.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

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Тимошенко написала письмо Януковичу

Бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не отдавать украинскую газотранспортную систему.

Об этом идет речь в ее “Письме диктатору”, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии “Батьківщина”.

Как пишет Ю.ТИМОШЕНКО, ГТС - “это наш последний стратегический ресурс”. “Вас и принимают сегодня в “Горках” только потому, что эта система до сих пор принадлежит Украине. После ее потери у Вас не останется ни одного аргумента ни в свою пользу, ни в пользу страны. Вы отдали Севастополь за дешевый газ, и где он? Сейчас хотите сдать ГТС... А что в следующем году сдавать будете, Виктор Федорович? “Хонку” свою?”.

Бывший премьер-министр привела В.ЯНУКОВИЧУ пример Беларуси и Молдовы. “Как только они сдали свои магистрали, сразу потеряли всяческую привлекательность. Дружба закончилась мгновенно, вместе с дешевым газом”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также призвала прекратить “семейственность и кумовство в политике”. “Это плохо заканчивается. Спросите об этом хотя бы у своего товарища – Вашего предшественника. Это только в сказках отец делит имущество между сыновьями. Тому – дом, тому – корову, тому – конька-горбунка. Но Вы же Президент целого государства, а не хозяин”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: “Понятно, что Вы вступали в брак еще в советские времена, когда в ЗАГСе висел лозунг “Крепкая семья – крепкое государство”. Но Вы слишком буквально придерживаетесь этого принципа. И семья у Вас уже настолько крепкая, что от государства скоро ничего не останется. Люди еще, может, поняли бы, чтобы Вы сыну подарили лучшую в мире бор-машину, в соответствии с профессией. Но не Нацбанк с МВД и налоговой”.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “когда силовыми структурами и финансами государства берутся руководить стоматологи, то зубы болят у всей страны”.

Она призвала В.ЯНУКОВИЧА “не пытаться создавать династии”. “Украина этого не воспримет. Украинский КИМ Чен Ын будет несчастным и незащищенным человеком”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она призвала В.ЯНУКОВИЧА: “Не присваивайте так грубо, нагло и открыто государственное имущество. Напрасный труд. Рано или поздно все придется вернуть, вспомните хотя бы “Криворожсталь”. Государство – это не Ваш персональный амбар”.

По ее словам, власть заканчивается, “и можно быть Президентом в изгнании, но нельзя быть владельцем “Укртелекома” в экзиле”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что самый “глубокий промах” В.ЯНУКОВИЧА – “свертывание процесса объединения с Европой”. “Не парафируя 19 декабря соглашение, Вы отбросили страну назад на десятки лет. Труд тысяч умных и порядочных людей из-за Вас полетел на свалку”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, у В.ЯНУКОВИЧА “никогда не получится играть на противоречиях между Европой и Россией, как Вы надеялись. Потому что и там, и там Вас хорошо знают, и адекватно оценивают”. “Не с Вашими природными способностями”, - добавила экс-премьер.

По ее словам, “каждый Ваш шаг, каждое Ваше действие в обратном от Европы направлении ослабляет и Вас как Президента, и Украину как государство”. “Совсем не тайна, что для кое-кого слабый и беспомощный Президент Украины – лучший партнер. И пока еще, к сожалению, Вы этому статусу соответствуете безукоризненно. Хотя я и не понимаю, зачем это Вам”, - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

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Азербайджан и Турция создают консорциум для строительства газопровода в Европу

Сегодня Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода (Trans Anadolu, или TANAP), передает РИА «Новости».

Трансанатолийский газопровод, который протянется с востока на запад Турции до границы с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". По нему предполагается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 млрд. куб. м в год.

Как сказал в ходе подписания меморандума министр энергетики Турции Танер ЙЫЛДЫЗ, стоимость газопровода будет определяться Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР). При этом он отметил, что стоимость может быть близка к ранее озвученным цифрам в 5 миллиардов долларов.

Участники проекта планируют решить все вопросы по этому газопроводу в 2012 году и начать строительство с тем, чтобы проект был сдан к концу 2017 года, когда начнется реализация второй стадии разработки "Шахдениз".

Учредителями консорциума станут ГНКАР, турецкий государственный трубопроводный оператор Botas и турецкая нефтяная компания Turkiye Petrolleri AO. В дальнейшем к консорциуму смогут присоединиться и другие международные нефтегазовые компании.

Начало работы газопровода запланировано на 2017 год.

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Перспективы «Южного потока» зависят от переговоров с Украиной – Миллер

Перспективы реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" привязаны к переговорам с Украиной.

Об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

Комментируя перспективы проекта "Южный поток" в контексте переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с Украиной, А.МИЛЛЕР сказал: "Южный поток" всегда был привязан к Украине".

Напомним, на прошлой неделе украинский президент Виктор ЯНУКОВИЧ оценил ситуацию в переговорах между Украиной и Россией по пересмотру газовых соглашений как тяжелую. Он также заявил, что Европа не выполняет свои обязательства в отношении Украины в рамках Европейской энергетической хартии. По его оценке, фактически значимость украинской газотранспортной системы девальвирует как политически, так и экономически, в то время когда Россия строит газопроводы "Южный поток" и Nord Stream. При этом, по словам В.ЯНУКОВИЧА, объемы прокачки газа в Европу не увеличиваются. Ранее в украинских СМИ появилась неофициальная информация, что в ходе переговоров с Россией обсуждается вариант создания "Газпромом" и "Нафтогазом" двух совместных предприятий, одно из которых получило бы контроль над ГТС, второе - над внутренними украинскими газораспределительными сетями.

В свою очередь глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что украинская ГТС станет убыточной в случае ежегодной прокачки российского газа в Европу на уровне менее 60 миллиардов кубометров. В 2010 году украинская ГТС прокачала в европейском направлении 95,4 миллиарда кубометров российского газа - две трети экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. На транзите этого объема чистая прибыль компании "Нафтогаз Украины" составила 1,3 миллиарда долларов. Руководство Украины обеспокоено планами России и стран ЕС начать строительство газопровода "Южный поток" и взамен предлагает вложить средства в модернизацию украинских газопроводов.

Весной этого года А.МИЛЛЕР говорил, что одна треть газа по "Южному потоку", мощность которого составит 63 миллиарда кубометров и ввод которого планируется на декабрь 2015 года, будет поставляться по новым контрактам, а две трети придутся на "старый газ".

Украина ведет с РФ длительные переговоры о снижении цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - "кабальными". Ранее Президент страны Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что цена на российский газ для Украины не должна превышать 250 долларов за тысячу кубометров (в четвертом квартале 2011 года Киев покупает газ по цене около 400 долларов за тысячу кубометров). Киев надеялся до конца 2011 года завершить переговоры, однако этого не произошло. В четверг, 22 декабря, парламент Украины принял бюджет на 2012 год, в котором заложена среднегодовая цена газа в размере 416 долларов за тысячу кубов.

В пятницу, 23 декабря, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и глава "Газпрома" А.МИЛЛЕР на встрече в Петербурге договорились провести новый раунд газовых переговоров между Россией и Украиной 15 января 2012 года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО "Газпром" реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект "Южный поток". Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения. В третьем квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы. В сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая, первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Начало строительства запланировано на 2013 год. Ориентировочная стоимость создания газопровода "Южный поток" составляет 15,5 миллиарда евро, 10 миллиардов из которых приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.

Проект "Южный поток" реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

"Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH и EDF 16 сентября подписали соглашение акционеров морского участка проекта "Южный поток". В соответствии с документом, доли в морском участке проекта "Южный поток" распределились следующим образом: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding и EDF - по 15%.

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Строительство

Нормы об изменениях в госрегистрации прав на недвижимость отсрочены до 2013 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации прав на недвижимое имущество и их обременений при их государственной регистрации».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 декабря приняла закон «О внесении изменений в некоторым законам Украины относительно обеспечения реализации прав на недвижимое имущество и их обременений при их государственной регистрации».

Этим законом до 1 января 2013 года отсрочены нормы об изменениях в государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в частности - переход прав по регистрации Министерству юстиции).

Законом вносятся изменения в законам «О внесении изменений в Закону Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений» и других законодательных актов Украины», а также «О Государственном земельном кадастре».

В частности, до 1 января 2013 года продлена дата осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и осуществление мероприятий, связанных с ведением Государственного земельного кадастра. Целью этих предложений является предоставление большего времени для проведения организационных и других мероприятий, необходимых для обеспечения ведения Государственного земельного кадастра, предоставления населению услуг в сфере регистрации вещевых прав на недвижимое имущество.

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ГИУ планирует в течение 5 лет направить 15 млрд. грн. на достройку жилья в Украине

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2012-2016 годах планирует профинансировать достройку объектов незавершенного жилищного строительства в Украине в размере 15 млрд. грн., что даст возможность достроить почти 10 млн. кв. м жилья.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, такие объемы предусмотрены в разработанной Стратегии развития ГИУ на 2012-2016 годы.

«Мы уже практически разработали и предоставили на рассмотрение Стратегию развития ГИУ на 2012-2016 годы. В этой стратегии мы предусматриваем продолжение работы по дофинансированию незавершенного строительства. За 5 лет мы планируем профинансировать 15 млрд. грн. для достройки почти 10 млн. кв. м жилья. Затем мы эти квартиры людям либо продаем по льготному кредиту, либо сдаем в аренду с правом выкупа. Мы планируем за 5 лет обеспечить свыше 200 тыс. семей таким жильем. Мы хотим, чтобы из 200 тысяч где-то 110 тысяч квартир – это были бы специальные программы для госслужащих (военнослужащих, милиции, учителей, медиков и т.д.)», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что стратегию планируется представить на рассмотрение наблюдательного совета учреждения.

«До конца года мы должны предоставить в деталях механизмы реализации стратегии, а в январе - утвердить ее», - добавил он.

Подробнее об этом, а также о других программах ГИУ в 2012 году читайте в интервью http://economics.unian.net/rus/detail/115026.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 28.

По информации “Укрзализныци”, в частности, за последние дни были назначены еще четыре поезда, которые отправятся в канун Нового года - № 290/289 - 282/281 Керчь, Феодосия — Киев, № 290/289 Запорожье-Киев, № 545/532 Киев — Львов, № 511/532 Киев — Львов.

По предварительным данным, в пиковые дни - 29 и 30 декабря 2011 года с железнодорожного вокзала Киева будет отправляться около 100 тыс. пассажиров, что является максимальной пропускной способностью киевского узла.

Напомним, что по состоянию на 16 декабря «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 25, ранее планировав только 20 поездов. Кроме того, «Укрзализныця» увеличила количество рейсов некоторых поездов в западном направлении и на Киев.

Ранее «Укрзализныця» заявляла об убыточности дополнительных поездов для железной дороги и не планировала назначать такие поезда в зимний сезон 2011-2012 гг.

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Изменились правила перевозки домашних животных железнодорожным транспортом

С 30 декабря 2011 года вступает в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины об утверждении изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, который, в частности, регулирует правила перевозки в поездах домашних животных.

Как сообщает УНИАН Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», в частности, для перевозки собак в купе пассажирского или скорого поезда пассажиру нужно будет выкупить все места в купе.

Крупные собаки (выше 45 см, не более одного животного) должны перевозиться в намордниках на цепочках или ременных привязка, маленькие собаки - в ящиках, корзинах, клетках (не более двух животных).

В вагонах купе с местами для сидения других категорий поездов (скоростных, высокоскоростных т.д.) перевозить собак разрешается на таких же условиях, если места являются обособленными.

В региональных поездах больших собак можно перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающего, а маленьких собак разрешается размещать под местами для сидения в ящиках, корзинах, клетках (не более двух животных). Для мелких комнатных животных (кроме собак) и комнатных декоративных птиц доступны все типы вагонов независимо от наличия ручной клади. Они должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках (не более одного места ручной клади) и свободно размещаться на местах, отведенных для ручной клади.

«Для собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц является обязательным наличие ветеринарного документа, оформленного надлежащим образом», - отмечает «Укрзализныця».

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Аэропорт «Борисполь» создал собственную службу такси

Государственное предприятие аэропорт «Борисполь» создало собственную службу такси, которое получило название Skx Taxi. Проект презентовал 26 декабря вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что для службы такси аэропорта «Борисполь» приобретаются автомобили «Хюндай Соната». На сегодняшний день в тестовом режиме работает 10 автомобилей.

Всего на первом этапе реализации проекта, который продлится до конца первого квартала 2012 года, автопарк службы такси аэропорта «Борисполь» увеличится еще на 100 автомобилей, во втором квартале 2012 года может быть закуплено еще 100 автомобилей. При этом Б.КОЛЕСНИКОВ не уточнил объем инвестиций в реализацию этого проекта. Также Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что стоимость проезда в такси из аэропорта «Борисполь» будет составлять 6,5 грн. за 1 км. Заказать такси можно будет по специальному короткому номеру, который на сегодня не озвучивается, непосредственно в аэропорту или через Интернет.

При этом, по словам начальника службы такси аэропорта «Борисполь» Стефана БЛАГОВИСТНОГО, вопрос закупки второй партии автомобилей будет решаться по результату эффективности работы первых 110 машин.

Тестовый режим службы такси аэропорта «Борисполь» продлится до 25 марта 2012 года.

Также С.БЛАГОВИСТНЫЙ сообщил, что пиковая пропускная способность аэропорта «Борисполь» составляет 3 000 пассажиров в час. При этом задачи службы такси - вывезти около 5% пассажиров из аэропорта.

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Завтра на севере и востоке Украине ожидается небольшой дождь

Завтра ночью на севере Левобережья Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, днем в северной и восточной части небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части и в Карпатском регионе местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, 7-12 м/с, в восточных областях и на севере Левобережья порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-7°. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

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