Демонтаж ракетных установок в Николаевской обл. «угрожает экокатастрофой» - экологи

Активисты экологического партнерства «Зелена хвиля» провели 26 декабря в Киеве под стенами Посольства США в Украине акцию протеста против пассивной позиции Соединенных Штатов в ситуации с опасным демонтажем ракетных шахтно-пусковых установок в Николаевской области, который, по мнению активистов, «угрожает экологической катастрофой» и может стать «новым Чернобылем».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности со ссылкой на «Зеленую хвилю».

Свою акцию представители партнерства назвали «чернобыльским» вертепом. Участники мероприятия были одеты в респираторы, спецкостюмы, известные как ОЗК, держали вертепную звезду со знаком радиации, лозунги на английском языке, фото разрытых ракетных шахт. После акции активисты передали письмо послу США в Украине Джону ТЕФФТУ.

Авторы крайне обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Украине в связи «с беспорядочным и опасным демонтажем остатков ракетных шахтно-пусковых установок, которые остались на территории Первомайского и Кривоозерского районов Николаевской области после вывода из Украины стратегического ядерного оружия».

«Указанная территория в 2000 г. уже объявлялась зоной экологического бедствия, после того как около тысячи ее жителей получило тяжелое отравление компонентами токсичного ракетного топлива гептила. Это случилось в результате мародерского демонтажа ракетных шахт лицами, которые охотились за ценными металлами», - говорится в обращении.

Экологические активисты требуют от посла США «безотлагательно вмешаться в ситуацию». Авторы письма убеждены, что «события в Николаевской области являются не только следствием украинской коррупции, но и результатом ненадлежащего выполнения США своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения между Украиной, США и Россией о выводе из Украины стратегических ядерных вооружений».

«Технический надзор и финансирование выполнения этого соглашения брала на себя американская сторона, но контроль со стороны США за демонтажем шахт был прекращен, как только ядерные боеголовки покинули территорию Украины. Следовательно, надлежащей демилитаризации, демонтажа и рекультивации объектов проведено не было», - отмечают активисты.

Они также требуют от Дж.ТЕФФТА проинформировать о ситуации «соответствующие ведомства Соединенных Штатов и озвучить проблему перед правительством и Президентом Украины, которые должны дать ответ на вопрос: «Почему случилось так, что население Украины находится в опасности, тогда как формально договор был выполнен? Куда пошли средства, которые выделялись Соединенными Штатами на демилитаризацию, профессиональный демонтаж и рекультивацию этих военных объектов? Что будет сделано для того, чтобы прекратить беззаконие, наказать виновных и предотвратить экологическую катастрофу в Украине?».