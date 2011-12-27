ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 декабря

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «Чиновники придумали, как обойти запрет Азарова на VIP-автомобили» пишет: запрет главы правительства Николая Азарова покупать чиновникам VIP-автомобили не испугал госслужащих. Зачем покупать, если можно арендовать, - решили в Фонде госимущества и собираются взять напрокат представительскую Audi A8L…

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-pridumali-kak-obojti-zapret-azarova-na-vip-avtomobili-170642/

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Также «Дело» в публикации «Донецкие прокуроры через суд забирают землю у киевского бизнеса» пишет: прокуратура Донецка отсудила три участка арендованной земли у предприятий, зарегистрированных в Киеве, из-за того что те не платили ренту в донецкий бюджет…

http://delo.ua/ukraine/doneckie-prokurory-cherez-sud-zabirajut-zemlju-u-kievskogo-biznesa-170637/

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«Дело» в публикации «Налоговая хочет ввести моду на легальную работу с оплачиванием налогов» пишет: налоговая намерена покончить с зарплатами в конвертах. Такие задачи на 2012 год поставил председатель ГНСУ на совещании…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-hochet-vvesti-modu-na-legalnuju-rabotu-s-oplachivaniem-n-170663/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги в расход», в котором пишет: в уходящем году украинские финансово-промышленные группы потратили на приобретение активов около $3,4 млрд. Значительная часть средств пошла на перераспределение активов при помощи политических связей. И все же нашлись крупные бизнесмены, которые предпочли открытые инвестиции политическому влиянию. Эксперты считают, что такие вложения в будущем будут более стабильными, хотя, возможно, и не выглядят значительными в краткосрочной перспективе…

http://www.kommersant.ua/doc/1843959

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инвесторов кроют климатом», в котором пишет: настроения бизнеса в конце этого года как никогда пессимистичны. В следующем году ожидаются проблемы с кредитными ресурсами, медиабюджетами, да и политическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. И все же Украина по-прежнему привлекательна для инвесторов, готовых рисковать, отмечают предприниматели…

http://www.kommersant.ua/doc/1843960

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Издание «Экономические известия» в публикации «Миллер признал политику» пишет: проблемы с Россией в переговорах о пересмотре действующих газовых договоренностей стимулируют владельцев украинских заводов, рентабельность которых зависит от стоимости импортного газа, внедрять энергоэффективные технологии. По сути, как отмечают эксперты, «Газпром» способствует евроинтеграции украинской промышленности, которая для повышения своей конкурентоспособности должна инвестировать в сокращение потребления дорогостоящего российского газа…

http://state.eizvestia.com/full/miller-priznal-politiku

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Автобусы реформируют», в котором пишут: о необходимости реформирования общественного транспорта и, в частности, наиболее массового - автобусного, говорят уже давно. Но пока что разговоры заканчивались лишь повышением цены проезда. По всей видимости, реформы все же произойдут в ближайшем будущем. На этом настаивают и в Министерстве инфраструктуры, и Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков…

http://state.eizvestia.com/full/avtobusy-reformiruyut

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«Экономические известия» публикуют материал «Ипотеке создадут условия», в котором пишут: Нацбанк обещает, начиная с I квартала 2012 г., удовлетворить нужды украинцев в ипотеке. Посредством государственной программы в следующем году, как планируется, утолят спрос в размере 30 млрд. грн.

http://finance.eizvestia.com/full/ipoteke-sozdadut-usloviya

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Газета «Сегодня» в публикации «Услуги госорганов станут дешевле» пишет: уже в новом году может вступить в силу президентский законопроект, призванный упростить и удешевить оказание админуслуг населению. Для этого предлагают, чтобы местные органы власти (обладминистрации) создали по всей стране центры предоставления админуслуг…

http://www.segodnya.ua/news/14324236.html

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Также «Сегодня» в публикации «Янукович продлил жизнь БТИ еще на год» пишет: государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества в БТИ будет продлена до 1 января 2013 года…

http://www.segodnya.ua/news/14324334.html

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в публикации «Судьба «Южного потока» зависит от Украины» пишет: «Газпром» впервые признал, что судьба мегапроекта «Южный поток» стоимостью почти $30 млрд зависит от переговоров с Украиной. Если условия Киева устроят Москву, труба может остаться на бумаге…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1463879/lishnyaya_truba

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Также «Ведомости» в публикации «Египет теряет популярность среди туристов» пишут: туристов, которых еще не распугали египетские революционеры, могут заставить отвернуться от страны египетские исламисты: они предлагают отдыхающим отказаться от алкоголя и загорать раздельно: у женщин свой пляж, у мужчин — свій…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1463877/ubytki_ot_revolyucii

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Издание «Известия» в публикации «Переживет ли будущий год еврозона» пишет: экономисты соревнуются, чей прогноз страшнее для валютного союза…

http://izvestia.ru/news/510805

(УНИАН)