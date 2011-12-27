Парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ожидается в середине февраля – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ожидается в середине февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сказал сегодня на брифинге.

«Завершено согласование текста Соглашения об ассоциации, проведена колоссальная работа, на технологическом уровне она еще продолжается, и окончательно текст будет готов к парафированию, приблизительно, в середине февраля», - отметил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации.

24 декабря еженедельник «Зеркало недели. Украина» написал, что Брюссель планирует парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной 15 февраля 2012 года, но только английский вариант текста.

По информации издания, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом технически еще недоработано, в частности, в вопросах, связанных с транспортной отраслью и свободной торговлей.

Сразу после саммита Украина-ЕС представители власти называли срок четыре-шесть недель для окончательной подготовки Соглашения об ассоциации и отмечали, что парафирование должно состояться «непременно».