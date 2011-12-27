Главное на 27 декабря (день)

Финансы

НБУ с завтрашнего дня начинает продажу памятных монет к Евро-2012

Национальный банк Украины с завтрашнего дня начинает продажу памятных монет, приуроченных к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Владимир КРОТЮК сегодня на презентации монет.

«С завтрашнего дня монеты будут доступны для покупки. Более активную продажу мы начнем после Рождества», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, серия состоит из 11 памятных монет и одной монеты, которая будет пущена в обращение. В частности, монеты посвящены городам, в которых состоятся матчи 2012: Киев, Львов, Донецк, Харьков. Монеты будут выпущены из серебра номиналом 10 грн., весом одна унция, тираж до 15 тыс. штук; монеты из нейзильбера номиналом 5 грн., тиражом до 100 тыс. штук. Также будет выпущено три монеты общей тематики финальной части Евро-2012. Монета номиналом 500 грн. будет изготовлена из чистого золота массой 500 гр., тиражом 500 штук. Серебряная монета номиналом 20 гривень, тиражом до 15 тысяч штук, из нейзильбера номиналом 5 грн., тиражом 100 тыс. штук. Стоимость золотой монеты составит 350 тыс. грн., набор из 5 серебряных монет Нацбанк будет продавать по цене чуть более 3 тыс. грн.

По словам В.КРОТЮКА, каждая памятная монета из нейзильбера будет стоить 22 грн.

Кроме того, В.КРОТЮК сообщил, что Нацбанк намерен выпустить в обращение монету номиналом 1 грн., приуроченную к Евро-2012, изготовленную из медноникилиевого сплава. Тираж монеты - 5 млн. штук.

В.КРОТЮК, среди прочего, отметил, что вывоз памятных монет из драгоценных металлов за границу будет свободным.

Кроме того, Нацбанк намерен проводить выездную продажу монет при проведении матчей чемпионата Евро-2012.

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Власти Киева прогнозируют, что в 2012 г. поступления в бюджет столицы вырастут на треть

Общий объем поступлений в бюджет Киева на 2012 год, без учета трансфертов, будет составлять 13,7 млрд. грн., в том числе в общий фонд – 11,6 млрд. грн. и 2,1 млрд. грн. - в специальный фонд.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Также власти города надеются получить субвенции из государственного бюджета в общий и специальный фонд в размере 2,6 млрд. грн.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, проектом бюджета столицы не предусмотрено предоставление каких-либо дополнительных льгот, в частности, по оплате за землю, кроме тех, которые определены Налоговым кодексом Украины как нормы прямого действия. Для всех налогоплательщиков предложены равные условия.

Он отметил, что налог с доходов физических лиц остается основным источником наполнения доходной части общего фонда бюджета города. Удельный вес налога с доходов физических лиц в доходах общего фонда бюджета Киева составляет – 62,4%, и в следующем году, по сравнению с текущим, увеличится на 1 млрд. грн. – до 7,2 млрд. грн.

Заместитель председателя КГГА отметил, что в следующем году ожидается двукратный рост поступлений от платы за землю – это второй по объему источник наполнения общего фонда.

«В этом году от платы за землю мы получили 1,9 млрд. грн. В 2012 году, по нашим оценкам, эта сумма будет составлять 3,8 млрд. грн. Такой стремительный рост показателей обусловлен тем, что ставка аренды по действующему законодательству составляет 3-12%. При этом в Киеве до сих пор действуют договоры, по которым арендаторы платят 1%. Нами проводится системная работа по перезаключению таких договоров, поэтому в следующем году объем поступлений должен значительно увеличиться», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Согласно обнародованным КГГА данным, в целом в 2012 году в бюджет столицы ожидаются поступления в объеме 16 млрд. 355,9 млн. грн., тогда как на 2011 году этот показатель был утвержден на уровне 14 млрд. 396,8 млн. грн.

Сегодня Киевсовет рассмотрит проект бюджета столицы на следующий год.

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В бюджете-2012 предусмотрена стабильность гривны, хотя в это никто не верит – Матчук

В государственном бюджете на 2012 год предусмотрена стабильность курса гривны, хотя в это никто не верит.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от НУ-НС Виктор МАТЧУК в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», сообщили УНИАН в институте.

Депутат отметил, что сегодня очень мало людей в стране осмеливаются говорить вслух о невозможности сохранения стабильного курса национальной валюты. «Есть отдельные личности, которым по должности положено так говорить, но даже по их глазам понятно, что они сами в это не верят. Вопрос только - когда и насколько упадет гривна», - отметил В.МАТЧУК.

По его словам, одни считают, что это произойдет уже весной, другие – «что до выборов как-то продержимся, а вот на второй день после выборов сразу грохнем ее в два раза».

«Но в любом случае, стабильным этот курс на протяжении следующего года не будет. А бюджет не предусматривает такой перемены», - сказал В.МАТЧУК.

Депутат считает, что по этому и ряду других показателей принятый бюджет носит лишь рамочный декларативный характер.

«Хотя бы потому, что в нем, даже после того как сократили прогнозируемые показатели по росту ВВП с более чем 5% до 3,9%, все равно не будет даже 3,9%. Потому что уже есть заключение Мирового банка, где для Украины самым оптимистичным показателем определено 2,5%. То есть, по этому показателю рост ВВП уже является нереальным», - считает он.

Нереальными показатели бюджета, по мнению В.МАТЧУКА, являются и из-за цены на газ. «Цена на газ такой не будет – она либо будет снижена, либо она вырастет. Если эта формула останется без изменений, то цена в следующем году может продолжить возрастать до 600 долларов. И тогда снова нужно будет пересматривать бюджет», - сказал депутат.

При этом В.МАТЧУК полагает, что Украина имеет возможность для пересмотра цены на российский газ. «Уверен, что такая возможность есть, но также не менее уверен, что это может произойти только на крайне невыгодных для Украины условиях. Поэтому моя личная позиция – лучше пусть будет высокая цена на газ, но мы будем сохранять перспективу. Или путем решения суда, или путем резкого снижения потребления газа вырываться из этой кабалы, чем сделать так, как мы поступили с Харьковскими соглашениями – ничего не получив взамен мы сдали часть национальных интересов Украины. Польша сегодня потребляет газа 14 млрд. кубометров. Украина в прошлом году потребила 66 млрд. Разница - почти в пять раз. При этом ВВП Польши в 4 раза выше, чем в Украине. То есть, коэффициент 1:20. Поляки в 20 раз меньше потребляют газа на производство одного евро ВВП. Вот это наша перспектива. Все остальное - это от лукавого», - убежден В.МАТЧУК.

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ТЭК

Бойко рассказал, что лежит в основе газовых переговоров

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО считает, что компромисс в газовых переговорах с Россией будет найден. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля, об этом он заявил сегодня журналистам в Севастополе.

«Я считаю, что компромисс мы найдем. С 15 января мы договорились проводить следующий раунд переговоров», - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что принципиальная позиция Президента Виктора ЯНУКОВИЧА относительно сотрудничества в газовой сфере – создание модели на паритетных принципах с сохранением национальных интересов Украины.

«Есть принципиальная позиция Президента, которая лежит в основе всех переговоров. Во-первых: мы готовы создавать модель с нашими партнерами на паритетных условиях и с учетом наших национальных интересов. Во-вторых: мы будем вести переговоры столько, сколько нужно, чтобы наши государственные интересы отстоять, и принципиальная позиция Президента была воплощена в жизнь», - сказал министр.

Ю.БОЙКО добавил, что российская сторона уже убедилась в принципиальности позиции украинской стороны в переговорах.

«Переговоры будут продолжаться. Есть моменты, по которым мы сближались, есть моменты, по которым у нас есть принципиальные расхождения. Президент никогда не пойдет на ограничение национальных интересов, это уже стало понятно и нашим партнерам», - сказал министр.

Он также добавил, что при предыдущем правительстве был подписан крайне невыгодный для Украины газовый контракт. «Те, кто подписывал, вообще не понимали, что они подписывали. Практически подписывали ту редакцию, которую предоставили, не вникая в подробности. Из-за настоящего контракта уже два года трясет всю страну», - сказал министр.

Ю.БОЙКО сегодня в Севастополе участвовал в церемонии перевода высоковольтных линий Симферополь-Севастополь на напряжение 330 кВ после реконструкции и расширения подстанций Симферополь и Севастополь.

Напомним, во время встречи 23 декабря в Санкт-Петербурге Ю.БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР отметили позитивный и конструктивный характер проведенных в 2011 году переговоров и хорошие перспективы следующего раунда переговоров, который состоится 15 января 2012 года.

В то же время, правительство Украины в проекте госбюджета на 2012 год предусмотрело цену на газ в размере 416 долларов за тысячу кубометров.

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Россия потребует от Болгарии возмещения затрат по проекту Бургас-Александруполис

Россия потребует от Болгарии возмещения понесенных затрат по проекту Бургас-Александруполис, из которого болгарская сторона вышла в начале декабря, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Шматко.

«Должна быть проведена инвентаризация затрат, которые были понесены. В соответствии с действующими процедурами, они будут предъявлены болгарской стороне для погашения», - отметил С.Шматко.

При этом министр подчеркнул, что Россия своевременно приняла меры по строительству новых трубопроводов для диверсификации рисков и в настоящий момент стабильности российского экспорта нефти ничего не угрожает.

О том, что Болгария все же решила покинуть проект нефтепровода Бургас – Александруполис, который она должна была реализовывать вместе с Россией и Грецией, сообщил в начале декабря министр финансов страны Симеон Джанков.

Заявление прозвучало через месяц после того, как болгарские власти одобрили оценку воздействия нефтепровода на окружающую среду (ОВОС).

В проекте Бургас – Александруполис участвуют три российские компании – «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», каждой из них принадлежит по 17% в проекте.

Болгария тормозила проект уже не первый год и летом прошлого года даже угрожала выйти из него из-за нехватки средств, но дальше заявлений дело не пошло. В июле глава «Транснефти» Николай Токарев назвал позицию Болгарии по проекту оскорбительной для России и заявил, что труба может быть построена и в обход болгарской территории. Подробностей он не сообщил, но эксперты говорили, что альтернативой Болгарии могла бы стать Румыния.

Бургас – Александруполис – проект трансбалканского нефтепровода протяженностью 280 километров. Предполагалось, что мощность трубы составит 35 млн тонн нефти в год. Стоимость проекта оценивается в $1–1,5 млрд.

Основная задача проекта – разгрузка проливов Босфор и Дарданеллы, передает «Газета.Ru».

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Транспорт/Связь

Мининфраструктуры в январе-марте 2012 года проверит около 400 автоперевозчиков

Территориальные управления Глававтотрансинспекции Украины планируют в первом квартале 2012 года проверить384 автоперевозчиков на соблюдение требований законодательства об автомобильном транспорте, норм и стандартов по организации пассажирских и грузовых перевозок, безопасности автомобильных перевозок, а также проконтролируют наличие соответствующих лицензий

Как сообщает Министерство инфраструктуры, в частности, в Киеве будет проверено 52 автоперевозчика, в Севастополе и Черниговской области - по 5, в Крыму, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях — по 10 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере автомобильных перевозок, в Винницкой, Житомирской, Запорожской и Одесской областях будет проверено по 11 перевозчиков.

На Волыни, в Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Харьковской областях и на Буковине (Черновицкая обл.) Госавтотрансинспекция проверит по 12 автоперевозчиков, в Киевской и Луганской областях - 28 и 30 автоперевозчиков соответственно, в Хмельницкой - 17, в Черкасской - 14, в Днепропетровской — 9 автоперевозчиков.

«Перевозчики-нарушители по итогам проверок будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

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В Киеве открыта 50-я станция метро «Выставочный центр»

В Киеве открыта для перевозки пассажиров 50-я станция метро «Выставочный центр».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который, как первый пассажир, прибыл на станцию поездом со станции метро «Васильковская».

Н.АЗАРОВ отметил, что станция «Выставочный центр» стала настоящим подарком для киевлян к Новому году.

Он также подчеркнул, что станция была построена в два раза быстрее, чем планировалось.

«Станция красивая. Сооружена в два раза меньше по времени, чем нормативный срок того требует», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь руководство метрополитена отметило, что при строительстве станции было сэкономлено 160 млн. грн. и строительство обошлось в 750 млн. грн.

Также в планах метростроителей - построить и сдать в эксплуатацию в 2012 году станции метро «Ипподром» и «Теремки».

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Международные отношения

Парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ожидается в середине февраля – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ожидается в середине февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сказал сегодня на брифинге.

«Завершено согласование текста Соглашения об ассоциации, проведена колоссальная работа, на технологическом уровне она еще продолжается, и окончательно текст будет готов к парафированию, приблизительно, в середине февраля», - отметил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации.

24 декабря еженедельник «Зеркало недели. Украина» написал, что Брюссель планирует парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной 15 февраля 2012 года, но только английский вариант текста.

По информации издания, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом технически еще недоработано, в частности, в вопросах, связанных с транспортной отраслью и свободной торговлей.

Сразу после саммита Украина-ЕС представители власти называли срок четыре-шесть недель для окончательной подготовки Соглашения об ассоциации и отмечали, что парафирование должно состояться «непременно».

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Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, днем будет до 7° тепла

Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, днем будет до 7° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 декабря будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. В Карпатах и в Закарпатье на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман, гололед. Ветер западный, 7-12 м/с, в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на Закарпатье 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму до 9° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

В Киеве облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.

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