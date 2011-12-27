Анонс на 28 декабря

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится заседание НКРЭ.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится торжественное открытие первого в Киеве Центра предоставления административных услуг Соломенской РГА, в котром жители и предприниматели района смогут получить все необходимые административные услуги.

* Пресс-конференция на тему: «Экономическая политика Украины: победы и поражения 2011 года». Участники: экономист Виктор Лисицкий; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

* В районе железнодорожного переезда «Чубинское» - «Большая Александровка» состоится церемония подписания контракта на строительство (технического контракта), а также открытие начала строительства железнодорожного сообщения Национального проекта «Воздушный экспресс», во время которого будет забит «Серебряный костыль». Предусмотрено участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Украине Чжан Сиюня, а также представителей корпорации China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Состоится брифинг председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива.

* Пресс-конференция на тему: "Земельная реформа в Украине: итоги 2011 года и перспективы 2012 года". Участники: представитель Государственного агентства земельных ресурсов Украины; Алекс Лисситса, президент "Украинского клуба аграрного бизнеса"; Александр Полигоцкий, юридический советник и адвокат Украинской аграрной конфедерации.

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция заместителя Председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко, на которой политик подведет парламентские итоги 2011 года. Кроме того, участникам пресс-конференции будут представлены результаты аудита Счетной палаты использования средств государственного бюджета на обеспечение учебниками и пособиями за 2010-2011 годы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится презентация первого образца трамвайного вагона собственного производства.

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