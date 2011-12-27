Главное на 27 декабря (вечер)

Финансы

В Украине задолженность по выплате заработной платы в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем сократилась на 5,1% и на 1 декабря составила 1,105 млрд. грн.; с начала года задолженность сократилась на 9,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 декабря т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 декабря т.г. составила 236,561 млн. грн. (в ноябре 2011 года сократилась на 1,6%, с начала года — выросла на 1,3%, по сравнению с данными на 1 декабря 2010 года сократилась на 6,7%), в Харьковской – 139,411 млн. грн. (в ноябре снизилась на 4,7%, с начала года – выросла на 9%, по сравнению с 1 декабря 2010 года снизилась на 2,8%), в Луганской – 113,378 млн. грн. (в ноябре сократилась на 16,8%, с начала года выросла на 3%, по сравнению с 1 декабря прошлого года снизилась на 2,6%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 декабря 2011 года составила 73,809 млн. грн. (в ноябре сократилась на 2,5%, с начала года – на 35,5%, по сравнению с 1 декабря 2010 года – сократилась на 43,8%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 8 областях Украины. Соответственно сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 16 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 декабря т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 580 тыс. грн. (в ноябре задолженность сократилась на 10,6%, с начала года – в 5 раз, по сравнению с 1 декабря 2010 года – в 7 раз), Ривненской области – 2,294 млн. грн. (в ноябре сумма задолженности снизилась на 0,2%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 декабря 2010 года – почти в 4 раза) и в Севастополе – 7,941 млн. грн. (в ноябре задолженность выросла на 0,9%, с начала года – сократилась на 3,9%, по сравнению с 1 декабря 2010 года – сократилась на 30,9%).

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает, что инфляция по итогам 2011 года составит 4,4-4,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы впервые за много лет вышли с нормальными показателями инфляции: мы завершаем год с показателем 4,4%, ну, максимум, 4,5%», - заявил Н.АЗАРОВ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧназначил Андрея ИГНАТОВА на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Текст приказа (№1204 от 26 декабря 2011 года) размещен на официальном сайте главы государства.

Кроме того, президентским указом №1203 от 26 декабря был уволен заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ.

Справка УНИАН. Сергей ЛЕКАРЬ с мая 2003 года по февраль 2011 года занимал должность заместителя председателя Госналогадминистрации. После реформирования органа в Госналогслужбу он занимал должность заместителя председателя ведомства.

Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия, Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Исландией и Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соглашения, которые Верховная Рада приняла 7 декабря, направлены на создание благоприятных условий для активизации развития торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАСТ.

Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, (НКРЭ) пересмотрела тарифы энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии по регулируемому тарифу.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 23 декабря.

Тарифы вступят в силу с 1 января. Все тарифы приводятся без НДС.

В частности, НКРЭ повысила тариф «Винницаоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) на 0,07% – до 26,75 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) на 1,3% – до 152,82 грн. за МВт/ч. Тариф «Винницаоблэнерго» на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,8% - до 11,1 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) - на 2,9% – 55,49 грн. за МВт/ч.

Тариф «Волыньоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 1,2% – до 15,78 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,6%, до 138,88 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) сохранены на уровне 11,22 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – до 56,11 грн. за МВт/ч.

Тариф «Днепрооблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,08% – до 22,58 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 0,3%, до 82,81 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) сохранен на прежнем уровне - 1,88 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – 9,38 грн. за МВт/ч.

Тариф «Донецкоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) снижен на 2,1% – до 25,49 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 2,8%, до 123,35 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) снижен на 2,4% – до 5,9 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2,3%, до 29,52 грн. за МВт/ч.

Тариф «Житомироблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,9% – до 35,96 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 0,8%, до 188,08 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 1% – до 6,49 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 1,1%, до 32,46 грн. за МВт/ч.

Тариф «Закарпатьеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 2,5% – до 28,56 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,04%, до 154,96 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 0,4% – до 12,26 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 0,6%, до 61,30 грн. за МВт/ч.

Тариф «Запорожьеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 14,3% – до 10,04 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 11,9%, до 109,95 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 13,7% – до 3,4 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 13,8%, до 17 грн. за МВт/ч.

Тариф «Киевэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) снижен на 34,9% – до 4,14 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 33,6%, до 52,92 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) понижен на 25,1% – до 3,19 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 25,1%, до 15,95 грн. за МВт/ч.

Тариф «AES Киевоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 4,2% – до 14,73 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,7%, до 113,63 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 7,8% – до 4,12 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 7,9%, до 20,62 грн. за МВт/ч.

Тариф «Кировоградоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) понижен на 1% – до 32,38 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) повышен – на 1,2%, до 194,39 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,8% – до 6,46 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2,9%, до 32,29 грн. за МВт/ч.

Тариф «Крымэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,5% – до 32,79 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) понижен на 6%, до 130,42 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) понижен на 1,4% – до 11,76 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 1,4%, до 58,78 грн. за МВт/ч.

Тариф «Луганского энергетического объединения» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,2% – до 24,89 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 3,2%, до 153,97 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 7,3% – до 5,39 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 7,3%, до 26,93 грн. за МВт/ч.

Тариф «Львовоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) понижен на 18,7% – до 41,58 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 11,2%, до 154,98 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) понижен на 0,2% – до 5,3 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 0,2%, до 26,5 грн. за МВт/ч.

Тариф «Николаевоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,2% – до 30,81 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 0,12%, до 126,06 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 0,2% – до 12,52 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – повышен на 0,2%, до 62,62 грн. за МВт/ч.

Тариф «Одессаоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 18,3% – до 26,44 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 16,9%, до 142,13 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,9% – до 6,27 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – повышен на 2,9%, до 31,35 грн. за МВт/ч.

Тариф «Полтаваоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 4,5% – до 28,06 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,9%, до 162,35 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) сохранен на уровне 10,64 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) повышен – на 0,02%, до 53,19 грн. за МВт/ч.

Тариф «Прикарпатьеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) снижен на 10% – до 35,78 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 8,47%, до 188,52 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) сохранен на уровне 10,93 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) сохранен – 54,64 грн. за МВт/ч.

Тариф «AES Ривнеоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 5,4% – до 17,28 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,3%, до 134,9 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 1,2% – до 4,3 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – повышен на 1%, до 21,5 грн. за МВт/ч.

Тариф «Севастопольэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,3% – до 11,04 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 1,6%, до 90,45 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 0,4% – до 2,67 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 0,2%, до 13,33 грн. за МВт/ч.

Тариф «Сумыоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 4,2% – до 41,22 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,4%, до 180,77 грн. за МВт/ч. Тарифы компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) и мелким потребителям (II группа) сохранены на действующем уровне 10,62 и 53,11 грн. за МВт/ч соответственно.

Тариф «Тернопольоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 3,1% – до 33,05 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,56%, до 171,32 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 2,6% – до 10,7 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2,6%, до 53,51 грн. за МВт/ч.

Тариф «Харьковоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 4,9% – до 18,85 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,7%, до 139,84 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) понижен на 0,35% – до 8,51 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) понижен на 0,42%, до 42,53 грн. за МВт/ч.

Тариф «Херсоноблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 0,7% – до 17,9 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – повышен на 1,4%, до 134,95 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 1,8% – до 8,37 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 1,9%, до 41,85 грн. за МВт/ч.

Тариф «Хмельницкоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 2,3% – до 35,78 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 2,4%, до 162,04 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 3,5% – до 11,23 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 3,5%, до 56,17 грн. за МВт/ч.

Тариф «Черкассыоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,3% – до 32,91 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 5,9%, до 138,94 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 3% – до 9,6грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 3%, до 47,98 грн. за МВт/ч.

Тариф «Черновцыоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 6,5% – до 21,83 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 6,1%, до 130,52 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 7,5% – до 6,88 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 7,5%, до 34,4 грн. за МВт/ч.

Тариф «Черниговоблэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 3,7% – до 31,2 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 4,6%, до 182,89 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) сохранен на уровне 10,4 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – увеличен на 0,02%, до 50,22 грн. за МВт/ч.

Тариф «Предприятия электрических сетей – Энергоуголь» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) повышен на 3,2% – до 22,84 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 3,4%, до 114,12 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 8% – до 6,47 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 7,9%, до 32,33 грн. за МВт/ч.

Тариф «Сервис-Инвест» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) понижен на 44,4% – до 8,87 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 44,6%, до 49,87 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) повышен на 42,2% – до 1 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 42,6%, до 4,98 грн. за МВт/ч.

Тарифы для ГП «Региональные электросети» (бывшее ОАО «Укрэнергоуголь») с 1 января вырастут на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) на 0,86% – до 20,96 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 0,85%, до 68,85 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) снижен на 2% – до 5,28 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 2%, до 26,38 грн. за МВт/ч.

Социальная политика

Конституционный Суд Украины определил, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил председатель Конституционного Суда Анатолий ГОЛОВИН.

В частности, КС определил конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

Представление о неконституционности этой нормы в КС подали народные депутаты летом 2011 года, решение КС было принято 26 декабря 2011 года. Оппозиционные народные депутаты, которые присутствовали во время оглашения решения КС, выкрикивали: «Позор!».

В комментариях относительно решения КС народные депутаты от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН и Арсений ЯЦЕНЮК отмечали, что это решение суда является незаконным, а судьи, которые его приняли, должны нести ответственность.

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