Украина и РФ многое упустили в двусторонних отношениях – российский дипломат

Советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине Алексей УРИН считает, что Украина и Россия во многом упустили возможности в двусторонних отношениях.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», результаты которой переданы агентству УНИАН.

«Хотелось бы большего, в российско-украинских отношениях в том числе. Во многом мы упустили возможности, я считаю. Надеюсь, что мы наверстаем в будущем году. К сожалению, не все, что было задумано, сделано. Есть на то известные причины. Но мы рассчитываем на большее, особенно, что касается экономической кооперации. У нас есть хорошие проекты, у нас есть хорошие планы. И, к сожалению, не так быстро все это идет, как нам хотелось бы», - отметил А.УРИН.

Говоря об успехах своей страны, российский дипломат отметил переход к полноценному Единому экономическому пространству. «Это большой успех. И не только для России, но и для наших партнеров, для Беларуси, для Казахстана», - сказал он.

«Вы знаете, что с 1 января уже начинает действовать ЕЭП, новые органы руководства ЕЭП – Евразийская экономическая комиссия начинает работать. То есть, это новый формат отношений, и он очень и очень перспективный. Это – главный успех», - сказал А.УРИН.