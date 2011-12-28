ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Конституционный суд стал на сторону Азарова в борьбе с чернобыльцами» пишет: КС впервые перечеркнул свои предыдущие решения и предоставил правительству право определять порядок и размер соцвыплат…

http://delo.ua/ukraine/konstitucionnyj-sud-stal-na-storonu-azarova-v-borbe-s-chernobyl-170733/

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Также «Дело» в публикации «Янукович упростил импорт металлолома» пишет: Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О металлоломе"…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-uprostil-import-metalloloma-170769/

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«Дело» в публикации «Коллекционная монета к Евро-2012 обойдется нумизматам в 350 тыс. гривен» пишет: Национальный банк Украины презентовал 11 памятных монет различного номинала, стоимости и чеканки, посвященных чемпионату Европы по футболу 2012 года…

http://delo.ua/ukraine/kollekcionnaja-moneta-k-evro-2012-obojdetsja-numizmatam-v-350-tys-170757/

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕС уступит миллиард» пишет: в 2011-2012 гг. Евросоюз снизит экспорт пшеницы более чем на 5 млн. т. Потенциально Украина сможет компенсировать эти объемы на африканском континенте. Цена вопроса - около $1 млрд. Позволят ли ей это сделать погода и конкуренты - главная интрига в уходящем сезоне…

http://markets.eizvestia.com/full/es-ustupit-milliard

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Праздники отзовутся подорожанием», в котором пишут: Украина вступила в период традиционного предпраздничного подорожания. Неделя до Нового года традиционно характеризуется пиковым ростом цен на продукты - составляющие новогоднего стола. Накануне 2012 г. более всего подорожали мясо и рыба, плодово-овощная продукция оказалась более устойчивой к тенденции повышения цен…

http://markets.eizvestia.com/full/prazdniki-otzovutsya-podorozhaniem

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«Экономические известия» публикуют материал «Инфляцию встретили прохладно», в котором пишут: премьер-министр Николай Азаров пообещал закончить год с инфляцией не выше 4,4-4,5%. В случае реализации озвученного сценария индекс потребительских цен продемонстрирует более чем двукратное падение относительно показателя прошлого года (9,2%). Ориентируясь на показатели инфляции за 11 месяцев на уровне 4,4%, в том числе в ноябре - 0,1%, эксперты прогнозируют декабрьскую инфляцию на уровне 0,5-0,7%, а по результатам текущего года - 4,9-5,2%...

http://finance.eizvestia.com/full/inflyaciyu-vstretili-prohladno

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Газета «Сегодня» в публикации «Тигипко якобы готов хлопнуть дверью - он метил в кресло Азарова» пишет: по слухам, Тигипко передумал сливаться с Партией регионов. В ПР говорят: так выгоднее…

http://www.segodnya.ua/news/14324582.html

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Также «Сегодня» в публикации «Чиновников снова обещают оставить без колес» пишет: предлагается на 50% сократить автопарк по обслуживанию органов власти…

http://www.segodnya.ua/news/14324752.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Русская Windows» прошла первый контроль» пишет: Минкомсвязи РФ утвердило прототип национальной программной платформы - операционной системы, которой суждено заменить Windows на компьютерах чиновников и школьников. Вместо эталонного дистрибутива НПП разработчик - «Пингвин софтвер» - предлагает сделать четыре, по одному от каждого из основных российских Linux-разработчиков…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1464985/russkaya_windows_proshla_pervyj_kontrol

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Также «Ведомости» в публикации «Бивалютной корзине добавили для колебаний 1 руб.» пишут: Центробанк РФ дает рублю все больше свободы. Он расширил коридор колебаний бивалютной корзины и сократил интервенции…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1464984/derzhi_rubl_shire

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Издание «Известия» в публикации «Кремль определился с закусками» пишет: Управление делами президента РФ выбрало поставщиков праздничного продовольствия…

http://izvestia.ru/news/510943

(УНИАН)