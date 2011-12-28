Эксперт: главное достижение власти - «провалила не все, что можно было провалить»

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО называет главным достижением украинской власти в этом году то, что она «провалила не все, что можно было провалить».

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», результаты которой переданы агентству УНИАН.

«Главное достижение в том, что провалили не все, что можно провалить. В начале года перед Украиной были открыты все двери во все стороны, а сейчас большая часть дверей в цивилизованный мир постепенно закрывается», - отметил А.СУШКО.

«Я это сравниваю с поздним КУЧМОЙ. Но КУЧМА в значительной мере был жертвой обстоятельств. А сейчас власть практически своими руками создала все эти проблемы, сознательно. Видимо, некачественное прогнозирование, наивность, чья-то некомпетентность либо некий умысел людей, формирующих повестку дня Президента, эксплуатирующих его страхи, фобии и какие-то иные психологические особенности - и в результате Украина утратила пространство для маневра. Конечно, какие-то ритуальные отношения (с другими странами) сохраняются, но в целом говорить о том, что мы можем иметь хороший ресурс по всем направлениям и быть принятыми везде, сейчас уже нельзя. Мы загнаны в угол», - считает эксперт.

По мне нию А.СУШКО, следствием этой ситуации является то, что Россия резко повысила свои требования на газовых переговорах. «Та линия компромисса, которая могла быть, скажем, еще полгода назад или несколько месяцев назад – сейчас уже этого нет. Во всяком случае, Россия еще полгода назад не требовала от Украины выхода из Европейского энергетического сообщества, а сейчас это уже нормально обсуждается», - отметил А.СУШКО.

Эксперт назвал сложившуюся ситуацию уникальной для новейшей истории Украины. «Такое впечатление, что Президент решил разрушить всю почву под собственными ногами, считая, что таким образом он что-то создает. Просто уникально – я не помню в истории Украины, чтобы так быстро какой-либо государственный деятель спилил все сучья, на которых он сидит. Может, я немного утрирую, но мы видим, что те вещи, которые еще недавно казались абсолютно возможными, на сегодняшний день уже из разряда фантастики. Ну, кто бы мог предположить еще полгода назад, что встанет вопрос с подписанием Договора об ассоциации? Это же все - своими руками созданные проблемы», - подчеркнул А.СУШКО.

По его мнению, для России сейчас исключительно благоприятный момент в двусторонних отношениях с Украиной. «В Россию можно всегда идти – только очень большой ценой. Там же не будут обращать внимание на то, кто сидит в тюрьме и какая ситуация с демократией. Там есть только геополитические цели. Поэтому сейчас для них исключительно благоприятный момент. Учитывая, что там (в Европе) двери закриваються, создаются дополнительные шансы у России. Но эти шансы созданы украинской стороной. Это не то, что Россия своими хитромудрыми шагами что-то сделала. Это качество власти здесь, в этой стране», - считает А.СУШКО.