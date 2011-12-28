Азаров: 2011 год войдет в историю Украины как год начала реформ

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что 2011 год войдет в историю Украины как год начала реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Сегодня мы проводим последнее заседание правительства в 2011 году. Можно сделать определенные итоги и выводы. Главный из них - это то, что нам удалось окончательно преодолеть инерцию чрезвычайно глубокого экономического спада. Мы понимаем, что чем глубже падение, тем сложнее и дольше из него выходить. Это в целом экономики… 2011 год запомнится нам проведением глубоких и сложных реформ. Пройдут годы, и в учебниках именно этот год будет отмечен как поворотная веха в истории Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в 2011 году в Украине «многие вещи начали делать впервые». В частности, это касается экономии энергоресурсов, внедрения энергосберегающих технологий, поддержки отечественного товаропроизводителя и проведения импортозамещения.

«Мы начали формировать политику по запросу гражданского общества, советуясь с людьми, исходя из их интересов», - отметил он.

Что касается нового, 2012 года, то Н.АЗАРОВ отметил, что он станет, в частности, годом проведение Евро-2012 и парламентских выборов.