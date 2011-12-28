В Киргизии приведено к присяге новое правительство во главе с Бабановым

В Киргизии сегодня приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Омурбеком БАБАНОВЫМ.

Как сообщает радио «Свобода», Кабинет министров сформирован коалицией из 4-х партий - "Республика", Социал-демократическая партия Киргизии, "Ар-Намыс" ("Достоинство") и "Ата-Мекен" ("Отечество").

Выступая в парламенте, Президент Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ назвал одной из первоочередных задач правительства обеспечить энергетической безопасности страны: «Нельзя допускать, чтобы народ сутками оставался без света, как это происходит сей час».

Ссылаясь на данные российского концерна "Газпром", А.АТАМБАЕВ сообщил, что у Киргизии достаточные запасы нефти, чтобы обеспечить внутренние потребности, и надо кардинально увеличить нефтедобычу, чтобы за 2-3 года страна смогла полностью обеспечить себя топливом.