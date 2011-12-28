Защита Тимошенко обратится с жалобой в суд кассационной инстанции - Теличенко

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обратится с жалобой по ее делу в суд кассационной инстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО, которая является представителем стороны защиты по делу Ю.ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека.

Говоря о деле Ю.ТИМОШЕНКО, как об индикаторе соблюдения прав человека в Украине и состояния украинского правосудия, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала, что последний шанс исправить ситуацию по этому делу у власти будет во время кассационного обжалования. «Я думаю, что кассационное рассмотрение будет», - отметила адвокат.

Она также добавила, что если суд кассационной инстанции отменит решение судов апелляционной инстанции и первой инстанции об осуждении Ю.ТИМОШЕНКО, то это будет позитивный сигнал относительно состояния дел с правосудием в Украине.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявлял, что защита Ю.ТИМОШЕНКО будет стремиться, чтобы Европейский суд по правам человека рассмотрел дело Ю.ТИМОШЕНКО как можно скорее, проходя кассационную судебную инстанцию в Украине.

"Мы сейчас ищем возможность без кассации обратиться в Европейский суд", - С.ВЛАСЕНКО.

"В Европейском суде - прецедентный способ рассмотрения дела, и в исключительных случаях предоставляется возможность обратиться в Европейский суд после апелляционного рассмотрения. Поэтому мы сейчас изучаем эти прецеденты, готовим дополнительное обоснование своего заявления. В ближайшее время мы подадим все дополнения к заявлению в Европейский суд", - отметил он.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Печерского районного суда, по которому экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.