Главное на 28 декабря (день)

Финансы

Закон о госбюджете-2012 опубликован. Вступает в силу с 1 января

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» официально опубликован в печати.

Текст закона, который вступает в силу 1 января 2012 года, опубликован в газете «Голос Украины» (№246 от 28 декабря т.г.).

Закон предусматривает, что доходы государственного бюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,281 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.

Расходы государственного бюджета Украины на 2012 год будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда – 45,236 млрд. грн.

Законом предусмотрено утвердить возврат кредитов в государственный бюджет в сумме 12,336 млрд. грн., в том числе возврат кредитов в общий фонд госбюджета - в сумме 3,976 млрд. грн. и возврат кредитов в специальный фонд госбюджета - в сумме 8,360 млрд. грн.

Предусмотрено установить предельный объем дефицита государственного бюджета в сумме 25,129 млрд. грн.

Предусмотрено также установить на 31 декабря 2012 года предельный объем государственного долга в сумме 415,326 млрд. грн.

Законом установлено, что в 2012 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет составлять с 1 января - 1017 грн., с 1 апреля - 1037 грн., с 1 июля - 1044 грн., с 1 октября - 1060 грн., с 1 декабря – 1095 грн. и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения:

для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 893 грн., с 1 апреля - 911 грн., с 1 июля - 917 грн., с 1 октября - 930 грн., с 1 декабря - 961 грн.;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 1112 грн., с 1 апреля - 1134 грн., с 1 июля - 1144 грн., с 1 октября - 1161 грн., с 1 декабря - 1197 грн.;

для трудоспособных лиц: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 822 грн., с 1 апреля - 838 грн., с 1 июля - 844 грн., с 1 октября - 856 грн., с 1 декабря - 884 грн.

Законом также установлена на 2012 год минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.; в почасовом размере: с 1 января - 6,43 грн., с 1 апреля - 6,56 грн., с 1 июля – 6,61 грн., с 1 октября - 6,70 грн., с 1 декабря - 6,80 грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 декабря т.г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

26 декабря т.г. председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.

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Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из курса 8 грн. за 1 долл. - Ярошенко

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Курс 8 – стабильный», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №4282-VI «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». Об этом сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе Президента.

Напомним, текст закона, который вступает в силу с 1 января 2012 года, опубликован в газете «Голос Украины» (№246 от 28 декабря).

Верховная Рада Украины 22 декабря приняла этот закон.

26 декабря председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил его на подпись Президенту.

Данным законом предусмотрен объем дефицита государственных финансов в размере 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Установлены доходы Сводного бюджета в размере 424 млрд. грн., расходы - на уровне 461,7 млрд. грн., что на 4,2 млрд. грн. и на 3,2 млрд. грн. меньше по сравнению с первым чтением соответственно.

Увеличен планируемый объем государственных заимствований в 2012 году на 7% - до 98,5 млрд. грн. Также увеличен запланированный на 2012 год дефицит госбюджета на 4%, или на 1 млрд. грн., - до 25,130 млрд. грн.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.

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Чиновников снова обещают лишить дорогих авто

Министерство экономического развития и торговли Украины в ходе очередной проверки выявило несколько новых фактов нарушений законодательства при закупке легковых автомобилей государственными предприятиями и учреждениями.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, создана система автоматического реагирования - проверки проводятся периодически. Если есть попытки осуществить государственную закупку предметов роскоши, Минэкономразвития сразу же фиксирует эту операцию и соответствующие материалы передает в Генеральную прокуратуру, сказал А.КЛЮЕВ.

Он также выразил благодарность средствам массовой информации, которые пристально следят за ходом государственных закупок.

По данным пресс-службы Минэкономразвития, на протяжении ноября-декабря 2011 г. Министерством, как уполномоченным органом в сфере государственных закупок, выявлено 32 факта нарушения распорядителями государственных средств требований Постановления Кабинета министров Украины (от 4 апреля .2001 г. № 332) «О предельных суммах расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования государственными органами, а также учреждениями и организациями, содержащимися за счет государственного и местных бюджетов». В результате - неэффективное использование государственных средств составляет более 18 млн. грн.

Согласно Закону «Об осуществлении государственных закупок», Минэкономразвития направило указанную информацию в Генеральную прокуратуру Украины для реагирования согласно действующему законодательству.

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ТЭК

НКРЭ повысила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 января увеличила предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций на 3,75%, до 3 509 грн. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду.

При расчете нового уровня предельных цен принималась во внимание прогнозная цена газа, импортируемого НАК «Нафтогаз Украины», на уровне 416 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, в последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в сентябре этого года, в результате чего с 1 октября предельная цена на газ для них была повышена на 11,85%, или на 358,5 грн. - до 3,382 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

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НКРЭ сохранила «зеленые» тарифы на январь на уровне декабря

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, (НКРЭ) сохранила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на январь 2012 года на уровне декабря 2011 года.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 декабря.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в январе 2012 г. составит до 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) –84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – 505,09 коп. за кВт/ч.

Напомним, на октябрь т.г. комиссия устанавливала базовый минимальный уровень «зеленых» тарифов.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.

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Параметры «Южного потока» теперь зависят только от переговоров с Украиной – Миллер

Параметры реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" после получения разрешения на строительство от Турции зависят только от результатов переговоров по пакетному соглашению в газовой сфере с Украиной.

Об этом заявил в среду журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в плане привязки проекта "Южный поток" к Украине, о которой он говорил несколько дней назад, А.МИЛЛЕР сказал: "Да, "Южный поток" всегда был привязан к Украине, а после получения разрешения на строительство он привязан еще сильнее".

До получения разрешения на строительство от Турции Украина могла рассчитывать на то, что проект не состоится, но теперь никаких ограничений на его реализацию нет. Таким образом, от того, сможет ли Украина предложить "Газпрому" интересные условия для сотрудничества, зависит будущий объем транзита газа через ее территорию.

Между тем, ранее в среду зампред правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что холдинг даже в случае достижения договоренности по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины не откажется от "Южного потока".

Напомним, в рамках газовых переговоров Москва и Киев в последнее время обсуждают возможность создания "Газпромом" и "Нафтогазом" двух совместных предприятий, одно из которых получило бы контроль над ГТС Украины, а второе - над внутренними украинскими газораспределительными сетями.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ранее заявлял, что значимость украинской ГТС фактически девальвирует как политически, так и экономически, - Россия строит газопроводы "Южный поток" и "Северный поток", а объемы прокачки газа в Европу при этом не увеличиваются.

В свою очередь, глава администрации президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН говорил, что украинская ГТС станет убыточной в случае ежегодной прокачки российского газа в Европу на уровне менее 60 миллиардов кубометров. В 2010 году украинская ГТС прокачала в европейском направлении 95,4 миллиарда кубометров российского газа - две трети экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. На транзите этого объема чистая прибыль "Нафтогаза Украины" составила 1,3 миллиарда долларов.

Руководство Украины и ранее выражало обеспокоенность планами России и стран ЕС начать строительство "Южного потока" и взамен предлагало вложить средства в модернизацию украинских газопроводов.

Весной этого года А.МИЛЛЕР говорил, что одна треть газа по "Южному потоку", мощность которого составит 63 миллиарда кубометров, а ввод планируется на декабрь 2015 года, будет поставляться по новым контрактам, а две трети придутся на "старый" газ.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" направлен на диверсификацию маршрутов экспортных поставок российского газа через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. "Газпром", Eni, Wintershall Holding GmbH и EDF 16 сентября подписали соглашение акционеров морского участка проекта "Южный поток". Доли акционеров распределились следующим образом: "Газпром" - 50%, Eni - 20%, Wintershall Holding и EDF - по 15%. Для реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией.

В третьем квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка и ТЭО сухопутных участков, проходящих по территории стран Южной и Центральной Европы. В сводном ТЭО представлены основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая, первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Начало строительства запланировано на 2013 год. Ориентировочная стоимость создания газопровода "Южный поток" составляет 15,5 миллиарда евро, 10 миллиардов из которых приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.

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Россия получила разрешение Турции на строительство «Южного потока»

Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода "Южный поток", сообщает Reuters со ссылкой на турецкие официальные лица.

По данным агентства, соглашение было подписано во вторник в Анкаре на встрече министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера ЙЫЛДЫЗА и главы российского газового монополиста ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА.

Соответствующий меморандум планируется подписать в среду в Москве.

"Подписи по некоторым вопросам будут поставлены сегодня, в том числе под меморандумом, позволяющим строительство "Южного потока", - сказал чиновник.

"Газпром" во вторник сообщил, что согласовал с Турцией основные коммерческие условия поставок российского газа в республику в 2012 году.

По информации "Газпрома", А.МИЛЛЕР и Т.ЙЫЛДЫЗ отметили успешную эксплуатацию газопровода "Голубой поток". Турецкая сторона высоко оценила готовность "Газпрома"в случае необходимости оперативно покрывать дефицит газа местных потребителей, поставляя дополнительные объемы по данному маршруту, передает РИА Новости.

Между тем, Турция до сих пор не выдала разрешения на прокладку в своих водах газопровода "Южный поток", начало строительства которого намечено на 2013 год.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря из России в страны Южной и Центральной Европы. Предполагается, что он будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Ориентировочная стоимость создания "Южного потока" составляет 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.

Российско-турецкое сотрудничество в газовой сфере началось в 1984 году, когда правительства Турции и СССР подписали соглашение о поставках природного газа в республику. В 2010 году "Газпром" экспортировал в Турцию 18 миллиардов кубометров природного газа, который поступал по двум направлениям - Трансбалканскому газопроводу и газопроводу "Голубой поток". Турция является второй страной по объемам закупки российского газа после Германии.

Газопровод "Голубой поток" дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. "Голубой поток" существенно повышает надежность поставок газа в Турцию и вносит значительный вклад в развитие газового рынка страны.

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Транспорт/Связь

Госинвестпроект и CMCEC согласовали условия контракта по проекту «Воздушный экспресс»

Госинвестпроект и китайская корпорация China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов, CMCEC) согласовали условия контракта по реализации Национального проекта «Воздушный экспресс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава государственного агентства по инвестициям и управления национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

По его словам, технический контракт включает несколько главных инженерно-строительных объектов, в частности, строительство около 5 км железнодорожного пути, авиационно-железнодорожного комплекса на станции «Киев-пассажирский», эстакады, железнодорожного путепровода и обслуживающей трансформаторной подстанции.

Как отметил В.КАСЬКИВ, окупаемость проекта «Воздушный экспресс» составит 25 лет. Срок строительства составит 18 месяцев.

Для реализации проекта был привлечен кредит экспортно-импортного банка Китая в сумме 372 млн. долл.

По словам главы Госинвестпроекта, на сегодняшний день завершено решение всех земельных вопросов, связанных с реализацией проекта.

Кроме того, В.КАСЬКИВ сообщил, что проект «Воздушный экспресс» станет одним из проектов развития инфраструктуры Киевской области, на который планируется привлечь 2 млрд. долл. в течение 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов).

В марте т.г. Кабмин предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

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Агро

В Кабмине в начале 2012 года планируют изменить состав потребительской корзины

Министерство экономического развития и торговли Украины в начале 2012 года планирует подготовить изменения в составе потребительской корзины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на брифинге.

«Вы знаете, что с 2005 года, к сожалению, все это тормозилось, Министерство экономического развития совместно с другими министерствами и ведомствами отработало ту позицию, и сразу после Нового года мы выйдем со своим проектом решения на рассмотрение Кабинета министров», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Также он сообщил, что после изменения потребительской корзины Минэкономразвития планирует начать пересмотр набора потребительских товаров и услуг, который используется для расчета показателей инфляции.

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В Азарова предлагают ввести штрафы за реализацию товаров, угрожающих жизни потребителей

Правительство предлагает ввести штрафы за реализацию товаров, представляющих угрозу жизни потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на брифинге.

По его словам, соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании Кабинета министров.

Как сообщил В.КОПЫЛОВ, согласно документу, при первом случае обнаружения товара, опасного для потребителя, в отношении реализатора применяется штраф в размере 5 тыс. грн., в случае повторного установления такого факта, штраф составит трехкратную стоимость партии товара.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ срочно разработать изменения в законодательство по обеспечению качества и безопасности товаров на украинском рынке.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров 14 декабря.

«Потоку разносортных товаров нужно поставить заслон, и вообще сделать невозможным попадание на украинский рынок товаров, которые не соответствуют стандартам и техническим требованиям. Еще на границе заворачивать то, чему место на свалке опасных отходов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул необходимость введения штрафных санкций для продавцов товаров, внедрения обязательства собственными средствами извлекать некачественные товары с рынка, компенсировать нанесенный ущерб, а также разрешить Госпотребнадзору проверять без предупреждения торговые предприятия.

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Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь на западе небольшой дождь

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, юго-западный (в Крыму северо-восточный), 5-12 м/с, днем на западе отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, на востоке до 8° мороза, на Южном побережье Крыма 4-6° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем юге 6-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киевской области в четверг – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

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