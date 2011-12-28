Клюев проверит готовность регионов к введению принципа «единого окна»
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 29 декабря на селекторном совещании проверит готовность регионов к введению в разрешительной системе с 1 января 2012 года принципа «единого окна».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.
Как отмечается в сообщении, А. КЛЮЕВ напомнил руководителям областей о необходимости установления достаточного количества должностей госадминистраторов с учетом обеспечения их взаимозаменяемости при работе по вводимому принципу.
Он также подчеркнул, что на местах должны быть приняты все меры для устранения очередей в разрешительных центрах.
«За невыполнение этого поручения должна быть установлена персональная ответственность глав областных и соответствующих районных администраций и горисполкомов», - отметил А.КЛЮЕВ.
По его словам, например, в Киеве количество государственных администраторов должно быть увеличено.