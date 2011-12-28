Кабмин в следующем году планирует разработать 57 законопроектов

В течение 2012 года Кабинет Министров планирует разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады 57 проектов законов.

Соответствующий план законопроектных работ, который был разработан Министерством юстиции, принят сегодня, 28 декабря, на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, план законопроектных работ правительства разрабатывался на основании предложений, предоставленных центральными органами исполнительной власти. Министерство юстиции осуществляло координацию этой работы с целью избежания дублирования, несогласованного и нерационального использования материальных и интеллектуальных ресурсов в процессе нормотворческой деятельности, которая осуществляется центральными органами исполнительной власти.

В итоге в план было включено 57 проектов законов, которые будут разрабатываться с целью гармонизации национального законодательства с международными нормами, с целью защиты законных прав и интересов граждан, а также усовершенствования законодательного регулирования разных сфер жизнедеятельности страны – экономической, культурной, правовой, правоохранительной и тому подобное.

Большинство запланированных законопроектов, по словам министра юстиции, имеют целью внесение изменений в уже действующее законодательство. Несколько законопроектов направлены на ратификацию Украиной межгосударственных и межправительственных соглашений.

Вместе тем, правительством запланировано разработать около 10 базовых законов. Среди них: «О введении системы пробации» (введение в Украине системы наказания без лишения свободы), «О внешней трудовой миграции» (определение правового статуса украинских трудовых мигрантов и членов их семей, установление правовых и социальных гарантий их защиты), «О медицинских изделиях» (законодательное урегулирование производства, регистрации и рыночного надзора за медицинскими изделиями), «О Техническом регламенте строительных изделий, зданий и сооружений» (обеспечение максимального уровня безопасности зданий и сооружений, необходимость повышения эффективности мер по надзору за рынком строительной продукции и упрощение процедур проведения их технической оценки), «Об особенностях осуществления закупок образовательных услуг, которые предоставляются зарубежными высшими учебными заведениями и научными учреждениями студентам, аспирантам, научным и научно-педагогическим работникам за пределами Украины», «О борьбе с киберпреступностью», «О Государственном научном учреждении «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова» (определение на законодательном уровне правовых принципов деятельности Государственного научного учреждения «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова») и тому подобное.

Кроме того, правительство планирует внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О признании утратившим действие Закона Украины «О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве».