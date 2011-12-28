Янукович после 10 января подведет итоги проведения реформ в 2011 году

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после 10 января 2012 года планирует провести заседание Комитета экономических реформ, в ходе которого будут подведены итого выполнения Национального плана действий на 2011 год по внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы: "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА в ходе общения с журналистами.

Также она сообщила, что на заседании планируется принять Национальный план действий на 2012 год.

При этом И.АКИМОВА не исключила, что по итогам заседания Президент может принять некоторые кадровые решения.

«Вопрос о кадровых изменениях - это вопрос к Президенту. На этот вопрос, думаю, он будет отвечать после того, как услышит официальный отчет о выполнении Национального плана действий на 2011 год».

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 14 декабря сообщил, что в конце декабря планируется провести расширенное заседание Кабинета министров, по результатам которого могут быть приняты определенные кадровые решения.

Национальный план действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» Кабинет министров принял 31 января 2011 года.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг., разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, реализуется в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

2 июня 2010 года Президент В.ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.