Главное на 28 декабря (вечер)

Энергетика

Генеральная Ассамблея ООН в знак признания важности энергетики для устойчивого развития провозгласила 2012 год Международным годом устойчивой энергетики для всех.

Об этом сообщается на официальном сайте организации, со ссылкой на соответствующее решение, принятое в ходе 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ассамблея рекомендовала всем государствам-членам, системе ООН воспользоваться проведением года для повышения уровня осведомленности о важности решения вопросов, связанных с охватом всех современным энергоснабжением, доступом к недорогостоящим энергоресурсам, энергоэффективностью и экологичностью источников энергии и энергопользования.

По данным ООН, сегодня 1,4 миллиарда человек все еще не имеют доступа к современным источникам энергии. В этой связи Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун выступил с инициативой «Устойчивая энергетика для всех». Она предусматривает решение к 2030 году трех взаимозависимых задач: обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам; снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40%; увеличение доли возобновляемых источников энергии в мире до 30%.

Продвижение устойчивого энергетического развития крайне важно для ликвидации бедности, защиты здоровья населения, обеспечения доступа к образованию, создания рабочих мест и продвижения экономического развития в целом.

Конференция по устойчивому развитию («Рио 2012»), которая пройдет в следующем году в Бразилии, станет хорошей возможность мобилизовать поддержку развития экологически чистых источников энергии, доступных для всех, отмечается в сообщении организации.

НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатила российскому «Газпрому» ноябрьские поставки газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление информации российского холдинга.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 7 декабря частично расплатился с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.

Тогда из 972,21 млрд. долл., которые необходимо заплатить, компания перечислила «Газпрому» 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.

Согласно дополнениям к действующим контрактам, подписанным 5 декабря 2011 года, НАК «Нафтогаз Украины» имеет право производить расчеты за импортированный природный газ в рублях и долларах в подходящей ей пропорции до 28-го числа следующего за отчетным месяца.

Цена природного газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долл. за тысячу кубометров.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила общий тариф на транспортировку природного газа трубопроводным транспортом для потребителей Украины на 1,1% – до 305,6 грн./тыс. куб. м (без НДС) с 1 января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 28 декабря.

Средний расчетный тариф на транспортировку газа по магистральным трубопроводам для ДК «Укртрансгаз» с 1 января вырастет на 2,6% – до 106,9 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для ГАО «Черноморнефтегаз» – на 1,5% – до 80 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам увеличен на 0,3% - до 198,1 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Тариф на транспортировку газа для потребителей, газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам, вырастет на 1,1% - до 265,1 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

НКРЭ также снизила средневзвешенный тариф на поставку природного газа на 9,9% до 43,7 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

При коррекции тарифов учитывалось повышение стоимости технологического газа, использующегося газотранспортирующими и газоснабжающими компаниями на 3,7% с января. Также в тарифах на поставку газа учтены расходы газоснабжающих компаний на установку приборов коммерческого учета газа.

Параметры реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" после получения разрешения на строительство от Турции зависят только от результатов переговоров по пакетному соглашению в газовой сфере с Украиной.

Об этом заявил в среду журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в плане привязки проекта "Южный поток" к Украине, о которой он говорил несколько дней назад, А.МИЛЛЕР сказал: "Да, "Южный поток" всегда был привязан к Украине, а после получения разрешения на строительство он привязан еще сильнее".

До получения разрешения на строительство от Турции Украина могла рассчитывать на то, что проект не состоится, но теперь никаких ограничений на его реализацию нет. Таким образом, от того, сможет ли Украина предложить "Газпрому" интересные условия для сотрудничества, зависит будущий объем транзита газа через ее территорию.

Между тем, ранее в среду зампред правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что холдинг даже в случае достижения договоренности по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины не откажется от "Южного потока".

Энергосбытовая компания энергохолдинга ООО «ДТЭК Пауэр Трейд» подписала контракты на экспортные поставки электроэнергии в 2012 году с европейскими энерготрейдерами, входящими в состав французской компании EDF и чешской CEZ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, соглашения регламентируют системные поставки украинской электроэнергии в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Они будут осуществляться в рамках договоренностей с локальными партнерами – EDF Trading и CEZ Slovensko. Объем будущих поставок не разглашается.

Земельная реформа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины о запрете на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 декабря приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины о запрете на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения».

Закон поддержали 275 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что до 1 января 2013 года не допускается:

- купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей;

- купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятия (выкупа) земельных участков для общественных потребностей.

Законом предусмотрено до 1 января 2013 года запретить внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в пункт 1 раздела II «Заключительные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения плодородия почв» (относительно вступления в силу)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 декабря приняла соответствующий закон, отсрочив до 1 января 2013 года введение ответственности за использование сельскохозяйственных земель без утверждения проектов

В частности, законом устанавливается пролонгация срока введения в действие отдельных его положений, а именно - применение ответственности за использование земельных участков сельскохозяйственного назначения без утверждения проектов отсрочено до 1 января 2013 года.

Государственное агентство земельных ресурсов Украины предлагает увеличить максимальную площадь аренды сельскохозяйственной земли одним юридическим или физическим лицом до 35% в границах одного района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Есть предложение, чтобы вообще исключить эту норму, чтобы не было никаких ограничений, но есть антимонопольное законодательство, и поэтому мы предложили 35% в одном районе — максимально для земель сельскохозяйственного назначения в одних руках», - сообщил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, в законопроекте «О рынке земель», который принят в первом чтении, ограничение на площадь сельхозземли в аренде одного фермерского хозяйства, юридического или физического лица, установлено на уровне 6 тыс. га. «Надеемся, что эта норма будет пересмотрена», - отметил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Финансы

Государственный бюджет на 2012 год должен быть пересмотрен до конца первого квартала, независимо от того, удастся или нет договориться с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня первый заместитель главы Администрации президента Ирина АКИМОВА в ходе общения с журналистами.

Она отметила, что бюджет необходимо пересмотреть для конкретизации некоторых статей расходов и увеличения средств на развитие.

«Есть изменение цены на газ или нет изменения цены на газ, пересмотр постатейного распределения все равно целесообразен. В бюджете небольшое количество расходов развития, его можно посмотреть в рамках постатейного перераспределения имеющихся средств, чтобы увеличить расходы развития», - сказала И.АКИМОВА.

Она также отметила, что необходимо пересмотреть структуру расходов на государственное управление и фонда регионального развития.

При этом И.АКИМОВА отметила, что в случае изменения цены на газ также будет необходимо проводить пересмотр бюджета.

«Изменяются цены на газ - пересмотр автоматически необходим, без вопросов. Но если, допустим, они не изменятся, пересмотр необходим в части увеличения транспорентности и увеличения степени расходов развития», - сказала она, отметив при этом, что принятый Верховной Радой бюджет Президент подписал, в частности, для обеспечения принятия региональных бюджетов.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем т.г. снизилась на 0,1%, или на 2 грн., и на 1 декабря составила 2,727 тыс. грн. В то же время, по сравнению с ноябрем 2010 года средняя зарплата выросла на 15,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 декабря т.г. наблюдался в Киеве – 4,168 тыс. грн. (в ноябре средняя зарплата выросла на 1%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 15,2%), а также в Донецкой – 3,203 тыс. грн. (в ноябре - снижение на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2010 года — рост на 17,2%), Киевской — 2,856 тыс. грн. (в ноябре - рост на 0,9%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 20,4%) и Днепропетровской областях – 2,849 тыс. грн. (в ноябре - снижение на 1,6%, по сравнению с ноябрем 2010 года — рост на 16%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской – 2,001 тыс. грн. (в ноябре - рост на 2,5%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 13,5%), Черниговской – 2,047 тыс. грн. (в ноябре - рост на 1,5%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 15,1%) и Херсонской областх – 2,052 тыс. грн. (в ноябре - рост на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2010 года — на 14,5%).

В целом рост уровня средней заработной платы в ноябре 2011 года наблюдался в 12 областях, Киеве и Севастополе, снижение – в 10 областях, а также в АР Крым. В Волынской и Львовской областях показатель средней заработной платы в ноябре не изменился по сравнению с октябрем и составил 2,077 тыс. грн. и 2,302 тыс. грн. соответственно.

В частности, на 1 декабря т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,375 тыс. грн. (в ноябре - снижение на 0,9%, по сравнению с ноябрем прошлого года — рост на 15,4%), в Винницкой области – 2,204 тыс. грн. (+0,2%; +16%), Житомирской – 2,133 тыс. грн. (+0,6%; +13,4%), Закарпатской – 2,121 тыс. грн. (-0,1%; +10,6%), Запорожской – 2,684 тыс. грн. (-3%; +16,4%), Ивано-Франковской – 2,242 тыс. грн. (-0,5%; +13,4%), Кировоградской – 2,226 тыс. грн. (+0,9%; +17,9%), Луганской – 2,833 тыс. грн. (+1,2%; +14,6%), Николаевской – 2,506 тыс. грн. (-1,9%; +15,7%), Одесской – 2,476 тыс. грн. (+0,8%; +17,8%), Полтавской – 2,536 тыс. грн. (-1,8%; +15,5%), Ривненской – 2,257 тыс. грн. (-3,2%; +7,6%), Сумской – 2,255 тыс. грн. (+1%; +16%), Харьковской – 2,506 тыс. грн. (+0,7%; +15,6%), Хмельницкой – 2,168 тыс. грн. (-2%; +15,2%), Черкасской – 2,242 тыс. грн. (-1,1%; +15,8%), Черновицкой области – 2,07 тыс. грн. (+1%; +12%), в Севастополе — 2,568 тыс. грн. (+2%; +13,2%),

По данным Госстата, в январе-октябре 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 280,692 млрд. грн., что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

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