Анонс на 29 декабря

* Состоится брифинг заместителя городского председателя - секретаря Киеврады Галины Гереги.

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев проведет селекторное совещание по вопросам внедрения с 1 января 2012 года принципа «единого окна» в разрешительной системе при участии руководителей всех регионов Украины. Также планируется обсудить другие вопросы дерегулирования экономической деятельности в Украине.

* Состоится пленарное заседание VIII сессии Киеврады VI созыва.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ).

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первый год закона о защите персональных данных: проблемы и перспективы 2012 года», которую проведет Институт медиа права. С 1 января в 2011 г. вступил в силу Закон Украины «О защите персональных данных», который установил правила обработки персональных данных в базах данных и картотеках, а также установил обязанность регистрации имеющихся баз в Госслужбе защиты персональных данных. С 1 января в 2012 г. вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных», который устанавливает ответственность от 1700 до 17000 грн. за уклонение от регистрации, недостаточной защищенности баз и несвоевременное сообщение субъекта персональных данных. Директор Института медиа права Тарас Шевченко, юрист Института медиа права Игорь Розкладай, председатель Комитета по вопросам СМИ Ассоциации Законодателей Украины Ирина Стройко и независимый медиа юрист Дмитрий Котляр представят основные пробелы закона и рекомендации по их устранению, а также международный опыт регулирования этой сферы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 284-61-64; event@medialaw.kiev.ua.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Как повлияет на рынок отказ от введения пошлин на импорт бензина?». В мероприятии примет участие директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Реформирование или разрушение украинской системы правовой защиты интеллектуальной собственности ее руководителями». Специалисты, стоявшие у истоков Государственной системы правовой защиты интеллектуальной собственности и внесшие существенный вклад в ее становление и развитие, призывают ее руководителей прекратить виртуальные реформы в системе интеллектуальной собственности, ведущие к ее дестабилизации и разрушению, и не допустить нанесения ущерба интересам государства. Участники: председатель Всеукраинского объединения авторских и смежных прав «Оберіг» - Сергей Ступак; председатель Госпатента Украины в 1992-2000 годах - Валерий Петров; председатель правления Всеукраинского агентства авторских прав - Юрий Гандзюк; заместитель директора Госпредприятия «Украинский институт промышленной собственности» по научной работе (исполнял обязанности до 23.12.2011) - Петр Иваненко; патентный поверенный - Петр Боровик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 095-095-16-49; mariya@tactic.kiev.ua

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