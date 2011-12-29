ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 декабря

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «Москва преувеличивает значение «Южного потока» - эксперты» пишет: получив согласие Турции на строительство «Южного потока», Москва усилит давление на Киев, пытаясь получить контроль над украинской ГТС. Однако эксперты считают, что «Южный поток» не заменит нашу ГТС…

http://delo.ua/ukraine/moskva-preuvelichivaet-znachenie-juzhnogo-potoka-eksperty-170826/

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Также «Дело» в публикации «Шесть законов, которые изменят бизнес с 1 января 2012 года» пишет: с 1 января 2012 года в силу вступает ряд законов, которые влияют на работу украинских предприятий…

http://delo.ua/businessman/shest-zakonov-kotorye-izmenjat-biznes-s-1-janvarja-2012-goda-170801/

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«Дело» в публикации «Расходы на заграничные турне Януковича, Азарова и нардепов засекретили» пишет: закон о бюджете на 2012 год имеет существенное отличие от прошлогоднего – в нем исчезли статьи расходов на заграничные визиты президента, правительственных делегаций и народных депутатов…

http://delo.ua/ukraine/rashody-na-zagranichnye-turne-janukovicha-azarova-i-nardepov-zasek-170810/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Страховщики рвутся в бой» пишет: уходящий год оказался для страхового рынка спокойным. Не было ни громких банкротств, ни радикальных изменений правил игры. Нынешняя ситуация напоминает затишье перед бурей — резервы истощаются, ликвидность падает, накладные расходы растут. Некоторые акционеры страховщиков готовы даже отдать бизнес в хорошие руки. Желающих немного…

http://finance.eizvestia.com/full/strahovshhiki-rvutsya-v-boj

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Столичный бюджет под елочку», в котором пишут: Киевский городской совет утвердил бюджет Киева на 2012 г. в первом чтении. Также горсовет принял в первом чтении программу социально-экономического развития города на 2012 г. На подготовку документов ко второму чтению у депутатов остается всего один день - на сессии горсовета 29 декабря они должны быть приняты в целом…

http://state.eizvestia.com/full/stolichnyj-byudzhet-pod-elochku

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Газета «Сегодня» в публикации «Чернобыльцам будет сложно получить уже отсуженные деньги» пишет: решение Конституционного суда о том, что в 2011 году Кабмин имеет право регулировать выплаты чернобыльцам, детям войны и афганцам, исходя из финансового ресурса Пенсфонда, вызвало шквал протестов со стороны как оппозиции, так и юристов — КС подмял под себя Конституцию в угоду властям. Ведь этот вердикт закрывает путь, которым до недавнего времени пользовались многие льготники, — выбивать себе большие пенсии через суды…

http://www.segodnya.ua/news/14324994.html

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Также «Сегодня» в публикации «С боем курантов вступят в силу бюджет, два кодекса и шахматные правила» пишет: стоит ожидать упрощения для упрощенцев и удара по БТИ…

http://www.segodnya.ua/news/14324974.html

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в публикации «Что ждет российскую экономику в 2012 г.» пишет: в следующем году экономика России замедлится, инфляция с середины года снова ускорится, а курс рубля переживет взлеты и падения, но в целом продолжит слабеть на фоне высоких цен на нефть, прогнозируют эксперты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1466024/novogodnyaya_rossiya

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Также «Ведомости» в публикации «Россия взялась критиковать США и их союзников» пишут: с началом предвыборной кампании Владимира Путина Россия взялась критиковать США и их союзников. Российские дипломаты констатируют конец «перезагрузки»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1466022/perezagruzka_otmenena

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Издание «Известия» в публикации «Иран обещает «не выпустить из Персидского залива ни капли нефти» пишет: угроза Тегерана блокировать Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, если США уговорят страны Евросоюза ввести эмбарго на поставки нефти из Ирана, может привести к войне…

http://izvestia.ru/news/511033

(УНИАН)