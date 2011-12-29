Таможенная служба заявляет, что выявила импортеров, из-за которых дорожают лекарства
На протяжении текущего года таможенники выявили ряд случаев завышения таможенной стоимости медпрепаратов, которые оформляются без уплаты НДС.
Об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
В Гостаможне напомнили, что операции с ввозом на таможенную территорию Украины зарегистрированных лекарственных средств согласно действующему законодательству освобождаются от налогообложения, и это предусмотрено для удешевления лекарственных средств для населения.
«Фактически, те льготы, которые на сегодняшний день существуют, очень часто идут не по назначению. С начала года при оформлении такого импорта уже предоставлено льгот на сумму более 5 миллиардов гривень. Вместе с тем, отдельные импортированные лекарственные средства в Украине стоят значительно дороже, чем даже в Европе. А по сравнению с Беларусью разница достигает даже 10 раз”, - сказал И.КАЛЕТНИК.
По его словам, после проведения соответствующего расследования таможня установила, что это происходит из-за действий недобросовестных импортеров, которые имеют возможность с привлечением оффшорных посредников и созданием незаконных схем импортировать такие товары с завышением стоимости. При этом, добавил он, дополнительных налогов они не платят, поскольку импорт освобождается от налогообложения.
Председатель Гостаможни напомнил, что в Украине введено государственное регулирование цен на товары, включенные в национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Таким образом, добавил И.КАЛЕТНИК, отпускная цена товаров не может превышать таможенной стоимости – цены, по которой импортер декларирует товар таможне, – и предельной надбавки к ней.
Анализ, проведенный таможней, показал, что отдельные импортеры продолжают осуществлять необоснованное повышение отпускных цен путем увеличения фактурной стоимости – то есть цены, по которой реально приобретены лекарства, – за счет привлечения в цепочки поставок заграничных торговых посредников или использования отношений взаимозависимости.
«Фактически, закупается у производителя препарат по одной стоимости, дальше к таможенному оформлению подается контракт, оформленный с иностранным посредником, так называемыми оффшорными компаниями, и в этом контракте уже фигурируют гораздо более высокие суммы. В некоторых случаях завышение достигает десяти раз, и уже по этой фиктивной, искусственно сформированной стоимости эти лекарственные средства поступают в Украину и предлагаются к продаже» - отметил И.КАЛЕТНИК.
С февраля 2011 года Гостаможня ведет усиленный контроль над правильностью определения таможенной стоимости лекарственных средств, благодаря чему разница между задекларированной и реальной стоимостью лекарственных средств, оформленных без уплаты НДС, сократилась в 42 раза.
Кроме того, была проведена выборочная проверка динамики уровней цены, по которой реально приобретены лекарства конкретных препаратов, импортированных отдельными субъектами внешнеэкономической деятельности.
Среди 14 проверенных предприятий в 4 был зафиксирован рост цен на отдельные препараты.