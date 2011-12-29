Лавринович: финансирование заведений пенитенциарной системы необходимо увеличить втрое

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отмечает необходимость значительного увеличения финансирования заведений пенитенциарной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в этом году пенитенциарные заведения перешли в ведение органов юстиции. По словам министра, если бюджетное финансирование будет увеличено, то соответственно условия содержания осужденных должны быть улучшены. По словам министра, люди, которые временно лишены свободы, не могут быть лишены возможности полноценной адаптации в общество после освобождения.

Отвечая на вопросы журналистов, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в 2011 году на финансирование заведений пенитенциарной системы было выделено 2 млрд. 603 млн. грн., а в государственном бюджете на 2012 год этот показатель составляет 2 млрд. 625 млн. грн. При этом министр заявил, что реальные потребности в финансировании таких заведений втрое больше. Он добавил, что на сегодняшний день государство должно дополнительно выделить незначительные средства на введение в действие около 20 объектов пенитенциарной системы.