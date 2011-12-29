Главное на 29 декабря (день)

Финансы

Транш МВФ поступит в Украину до парламентских выборов, надеется Акимова

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА надеется на успешное сотрудничество Украины и Международного валютного фонда в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 28 декабря в ходе общения с журналистами.

И.АКИМОВА подчеркнула, что основанием для продолжения сотрудничества и получения очередного транша МВФ является принятие согласованного с Фондом Госбюджета на 2012 год.

«Я очень надеюсь на то, что принятый бюджет, согласованный с МВФ будет хорошей базой для продолжения сотрудничества. …И по расходам, и по доходам, и по макропоказателям, таким как дефицит и государственный долг – все вопросы согласованы. Этот госбюджет, основанный на высокой цене на газ, он был согласован с МВФ», – сказала И.АКИМОВА.

Кроме того, она высказала надежду, что средства очередного транша МВФ поступят в Украину до парламентских выборов.

«Я надеюсь на продолжение переговоров после Нового года, которое выльется в предоставление нам очередного транша. Думаю, что это будет очень важным подспорьем и в части получения дополнительных финансовых возможностей, и как сигнал (для привлечения других средств - УНИАН)», – отметила И.АКИМОВА.

При этом она подчеркнула, что сотрудничество с МВФ остается стратегической задачей Украины.

«Тема МВФ не сойдет с повестки дня в ближайшие годы. Это нам необходимо. Поэтому работа с МВФ не останавливалась», – заявила И.АКИМОВА.

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Киевсовет возьмет в «Ощадбанке» 350 млн. грн. кредита в обмен на акции банка «Хрещатик»

Столичные депутаты утвердили кредитный договор между Киевсоветом и ПАО «Державный ощадный банк Украины», согласно которому город для получения кредита в размере 350 млн. грн. передаст «Ощадбанку» свой пакет акций в банке «Хрещатик».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Решение поддержали 88 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Выступая с докладом по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО напомнил, что город берет внутренний кредит в размере 350 млн. грн. на приобретение подвижного состава для коммунального предприятия «Киевпасстранс». По его словам, состоялся конкурс по определению банка, который предоставит столице соответствующий заем, его выиграл «Ощадбанк». Кредит предоставляется под 15% годовых, из которых 7,5% ставки будут компенсированы из госбюджета.

На полученные средства город приобретет 77 троллейбусов.

На брифинге перед началом сессии заместитель Киевского городского головы, секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА отметила: «Я хочу сказать об обеспечении этого кредитного соглашения. Мы вынуждены отдать 25% акций банка «Хрещатик», потому что нужно оперативно это сделать. После того как троллейбусы будут изготовлены (на предприятии «Богдан»), они будут переданы в залог вместо этого пакета».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Киевсовет дал разрешение столице на получение внутреннего кредита в размере 350 млн. грн. на обновление подвижного состава КП «Киевпасстранс».

Согласно решению, город возьмет кредит сроком на три года с процентной ставкой, которая не должна превышать 14,8%.

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Киевская таможня будет оформлять всю фармпродукцию, ввозимую столичными предприятиями

С 16 января 2012 года таможенное оформление фармацевтической продукции, которая ввозится в Украину субъектами хозяйствования, расположенными в г. Киев и Киевской области, возложено на Киевскую региональную таможню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, соответствующий приказ службы был принят 23 декабря 2011 года (№1079 «О внесении изменений в некоторые приказы Гостаможслужбы Украины»).

Определено, что таможенное оформление фармацевтической продукции с 16 января 2012 года будет проходить в одном из структурных подразделений таможни - таможенном посту "Киев-Восточный», а именно: на территории грузового таможенного комплекса ООО «ХФК «Биокон», который находится по адресу: Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Большая Александровка.

Исключением является фармацевтическая продукция, поступающая непосредственно в международный пункт пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и перемещаемой в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В ведомстве отмечают, что таможенный контроль и таможенное оформление фармацевтической продукции, ввозимой в Украину субъектами хозяйствования, расположенными в других регионах государства, останутся без изменений.

Целью таких изменений является защита Гостаможслужбой отечественного рынка от некачественных и фальсифицированных лекарственных средств и совершенствование ценовой политики в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

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ТЭК

Новый состав ВР расторгнет договор о газовом консорциуме с Россией - Яценюк

Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в случае подписания соглашения о газотранспортном консорциуме с Россией, новый состав Верховной Рады Украины расторгнет этот договор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире ТВі.

"Если Украина подпишет с Россией газотранспортный консорциум, то он просуществует ровно до того, как будет сформирована новая Верховная Рада. Мы разорвем двустороннее соглашение с нашими российскими партнерами о газотранспортном консорциуме, и здесь дискуссии не будет никакой", – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, таким образом Украина будет возвращать в свою собственность свои национальные активы.

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Россия с 1 января снизит пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 января 2012 года снизится на 9,1 доллара, или на 2,2% - до 397,5 долл. за тонну с 406,6 долл. за тонну в декабре.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в "Российской газете", передает РИА Новости.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 января снизится на 6,8 доллара - до 194,1 доллара за тонну с 200,9 доллара за тонну в декабре.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в январе составит 262,3 доллара против 268,3 доллара за тонну в декабре, повышенная экспортная пошлина на бензин - 357,7 доллара против декабрьских 365,9 доллара за тонну.

Пошлина на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен и прочие сжиженные газы составит с 1 января 201 доллар за тонну.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66"введена в РФ с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть. С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.

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«Газпром» в ближайшее время начнет разработку ТЭО третьей и четвертой веток «Северного потока»

ОАО "Газпром" в ближайшие месяцы начнет разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по третьей и четвертой веткам газопровода "Северный поток".

Об этом сообщил глава концерна Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"В 2012 году мы запустим вторую ветку "Северного потока". С иностранными партнерами мы уже начали предварительные переговоры по дальнейшему развитию. В ближайшие месяцы начнем разработку ТЭО по третьей и четвертой веткам. Это позволит довести суммарный экспорт по "Северному потоку" до 110 миллиардов кубометров газа в год", - сказал А.МИЛЛЕР на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с администрацией Петербурга.

Как сообщал УНИАН, первая очередь газопровода "Северный поток", соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 миллиарда кубометров в год была запущена 8 ноября т.г. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке "Северного потока" будет уже транспортировано до 27,5 миллиарда кубометров в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами оператора проекта - компании Nord Stream AG - являются российский "Газпром" (51%), немецкие Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и голландская Gasunie (по 9%).

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В Киеве в результате аварии без тепла остаются почти 260 жилых домов

В Киеве в результате аварии на тепломагистрали без тепла остаются почти 260 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», прошлой ночью ремонтные бригады ПАО «Киевэнерго» локализовали повреждение тепломагистрали №4 от ТЭЦ-5 диаметром 1200 мм. Повреждение было выявлено 28 декабря в 22.49. Причина повреждения – изношенность теплопровода в связи с длительной эксплуатацией – 36 лет (был проложен в 1975 году).

В связи с повреждением временно ухудшилось теплоснабжение 1859 потребителей Шевченковского, Голосеевского и Соломенского районов: 1048 жилых домов, 668 ведомственных зданий, 60 лечебных заведений, 43 детских садика и 40 школ.

Локализовав поврежденный участок тепломагистрали, специалисты компании оперативно восстановили теплоснабжение большинства потребителей по резервным схемам. Таким образом, по состоянию на 10.00 29 декабря 1465 потребителей микрорайонов «Отрадный», «Чоколовка» и вдоль проспекта Победы уже получают тепло. Еще 394 потребителя, в том числе 258 жилых домов в микрорайонах «Теремки-1», «Теремки-2» и вдоль проспекта 40-летия Октября, получат тепло до конца дня.

Одновременно с подключением потребителей к резервным схемам теплоснабжения специалисты компании будут продолжать ликвидацию повреждения в круглосуточном режиме.

В целом высокая изношенность столичных сетей ежедневно вызывает возникновение около 20 повреждений, которые специалисты «Киевэнерго» ликвидируют на протяжении суток.

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Украина отказалась от экспорта нефти и газа в 2012 году

Кабинет Министров Украины своим постановлением установил квоту на экспорт сырой нефти украинского происхождения в 2012 году на уровне 0 тонн. Квота на экспорт природного газа украинского происхождения пока не определена.

Соответствующее постановление Кабмина (№1360 от 26 декабря) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, квоту на экспорт природного газа украинского происхождения предполагается установить в соответствии с прогнозным годовым балансом поступления и распределения природного газа, утвержденным Кабинетом министров.

В постановлении также отмечено, что в случае повышения квоты на экспорт нефти соответствующие лицензии будут выдаваться с учетом решения специальной комиссии, созданной Министерством экономического развития и торговли.

В 2010 и 2011 годах природный газ и нефть украинского происхождения входили в перечень товаров, подлежащих лицензированию, но объем квот по их экспорту не утверждался.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-сентябре Украина не осуществляла экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 июня 2011 года разрешила экспорт украинского природного газа. Закон «Об основах функционирования рынка природного газа» был дополнен положением, разрешающим НАК «Нафтогаз Украины» и его дочерним предприятиям экспортировать добываемый в стране природный газ в объеме, утверждаемом профильным министерством.

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Транспорт/Связь

С 1 января «Укртелеком» прекращает предоставление услуг мобильной связи

С 1 января 2012 года «Укртелеком» прекращает деятельность по предоставлению услуг мобильной связи, которые будут предоставляться с этого времени оператором телекоммуникаций «Тримоб».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «с 1 января 2012 г. услуги подвижной (мобильной) связи будут предоставляться оператором телекоммуникаций ООО «Тримоб», единственным основателем и участником которого является ПАО «Укртелеком», на тех же условиях, на которых они предоставлялись ПАО «Укртелеком» абонентам, которые согласились с заменой оператора без перерыва в предоставлении этих услуг».

Согласием абонента на замену оператора, в частности, будет считаться отсутствие его письменного заявления о несогласии с заменой оператора на дату прекращения предоставления услуг «Укртелекомом» и начала предоставления услуг «Тримоб», и продолжение пользования услугами мобильной связи после 31 декабря 2011 г.

В компании обратили внимание на то, что «абоненты не почувствуют никаких изменений и неудобств в обслуживании и получении услуг». Как и ранее, пользователей мобильной связи будут обслуживать специалисты в центрах продажи и обслуживания «Укртелекома». Остаются также неизменными номера Контактного центра «Укртелекома» для абонентов мобильной связи.

Количество абонентов мобильной связи «Укртелекома» составляет более 750 тыс. чел.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн., общий доход компании (с НДС) от всех видов деятельности - 6005,9 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.

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«Укрзализныця» отзывает грузовой подвижной состав с территории СНГ

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») ограничивает нагрузку в направлении России и стран СНГ и отзывает грузовой подвижной состав, который находится на территории этих стран.

Как сообщает «Укрзализныця», эти меры предпринимаются из-за постоянных задержек возврата украинских вагонов.

По информации ведомства, в настоящее время за границей находятся 4143 крытых вагона, или 55,2% от общего парка этого вида подвижного состава. Средний срок пребывания украинского вагона за рубежом составляет более 38 суток.

Кроме того, за границей находятся 53% железнодорожных платформ (1302 единицы). Средний срок возврата платформы из-за рубежа составляет от 46 суток до нескольких месяцев.

«Российские операторские компании не хотят предоставлять свои вагоны под попутные грузы и забирать их в Россию, а у нас нет возможности удовлетворить всех. Мы, в первую очередь, обеспечиваем нагрузку там, где можем контролировать наш подвижной состав. Парк наших вагонов, которые выходят за границы Украины, имеет статус инвентарного и не регулируется нами. Он становится общим, и наши коллеги из стран СНГ используют его, пока он остается в рабочем состоянии», - отметил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

По информации «Укрзализныци», средний срок обращения российского или белорусского вагона по Украине составляет 7-8 суток.

Справка УНИАН. «Укразлизныця» начинает реформу грузовых железнодорожных перевозок, в рамках которой создаются государственные вагонные железнодорожные компании. На баланс этих компаний будут переведены грузовые вагоны инвентарного парка «Укрзализныци». Эти компании начнут работу с января 2012 года.

Кроме того, реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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Промышленность

По итогам 2011 года выручка ГК «Укрспецэкспорт» впервые превысила 1 млрд. долл.

Общая выручка от товарно-посреднической деятельности ГК «Укрспецэкспорт» и ее дочерних компаний за 2011 год впервые превысила 1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании, со ссылкой на генерального директор ГК «Укроборонпром» Дмитрия САЛАМАТИНА.

В пресс-службе сообщают, что Д.САЛАМАТИН считает в целом успешными финансово-экономические показатели ГК «Укрспецэкспорт» за 2011 год. По его словам, они стали возможными в результате реформы национального ОПК, начатой Президентом Украины.

«Создание ГК «Укроборонпром», а также заключение крупных контрактов позволило в разы загрузить мощности стратегических предприятий отрасли. В сентябре на заводе им. Малышева мы пообещали людям полностью погасить задолженность по зарплате за период 2010-2011 гг. На погашение зарплаты, а также платежи в бюджет и социальные фонды за последние три месяца перечислено 96,1 млн. грн. Люди полностью получили заработанные деньги», - цитирует пресс-служба слова Д.САЛАМАТИНА.

По его словам, ГК «Укроборонпром» в несколько раз увеличил финансирование завода в рамках выполнения международных контрактов. Такой подход, по мнению Д.САЛАМАТИНА, позволяет предприятию стабильно работать и регулярно выплачивать как зарплату, так и необходимые бюджетные отчисления.

Глава «Укроборонпрома» подчеркнул также важность увеличения поставок современной военной техники для украинской армии. «Оснащение армии новейшими вооружениями и техникой является для нас важнейшим приоритетом. При этом необходимо в несколько раз увеличить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Наша армия должна иметь перспективу получать современные вооружения и технику не только сегодня, но и через 10 лет», - убежден Д.САЛАМАТИН.

Справка УНИАН. Государственная компания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

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Агро

С сегодняшнего дня интернет-аптеки запрещены

Сегодня, 29 декабря 2011 г., вступает в силу приказ Министерства здравоохранения №723 от 31 октября 2011 г., которым утверждены новые Лицензионные условия (ЛУ) осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами.

Об этом сообщает портал "ЛІГА:ЗАКОН".

Среди самых ярких изменений портал отмечает запрет дистанционной (через Интернет) торговли лекарственными средствами, а также продажи лекарственных средств почтой и через любые заведения (кроме аптечных) "и вне их", кроме случаев отсутствия аптеки или структурного подразделения аптеки в сельской местности, когда розничная торговля лекарственными средствами по перечню, установленному приказом Минздрава, осуществляется в помещениях фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских, участковых больниц, амбулаториях, амбулаториях общей практики - семейной медицины работниками этих учреждений, имеющими медицинское образование, на основании договоров, заключенных с лицензиатом, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

Кроме того, в новых ЛУ прямо запрещается реклама лекарственных средств, которые отпускаются по рецепту, что соответствует требованиям Закона "О рекламе".

Несколько изменились требования к помещениям аптек в сельской местности. Нормотворец принял решение разграничить требования к общей минимальной площади для аптек, расположенных в поселках и поселках городского типа, - не менее 40 кв. м (для площади торгового зала - не менее 18 кв. м) и для аптек, расположенных в селах, - не менее 30 кв. м (для площади торгового зала - не менее 10 кв. м, помещения для хранения лекарственных средств - 6 кв. м; комнаты персонала - не менее 4 кв. м). Ранее требования к площади для всех аптек сельской местности устанавливались в размере не менее 40 кв.м.

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Плодоовощная корзина продолжает расти в цене в преддверии Нового года — эксперт

На прошлой неделе стоимость плодоовощной корзины выросла на 1,2% после роста на 2,6% неделей ранее. При этом сегодня стоимость плодоовощной корзины по-прежнему в 2,5 раза ниже, чем годом ранее, говорится в сообщении «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«На прошлой неделе основной рост цен был зафиксирован в сегменте фруктов, где традиционные предновогодние закупки оптовиков позволили фермерам и импортерам поднять цену на яблоко на 9%. Кроме того, на 12% подорожал банан, что еще больше усугубило ситуацию со спросом на этот фрукт, - отметила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна ГЕТЬМАН. - Цены на борщовый набор и картофель, как и прогнозировалось, не изменились, а цены на тепличные овощи выросли несущественно – на 1,5% за неделю в среднем».

При этом эксперты отмечают, что предновогоднее подорожание овощей и фруктов в Украине будет рекордно низким в этом году. Аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты» составили прогноз наиболее вероятного предновогоднего роста цен на плодоовощную продукцию в этом году, который показал, что рост будет минимальным за последние годы и составит 4,5-6%. После окончания праздников стоимость плодоовощной корзины, по оценкам экспертов, упадет ниже ее сегодняшнего уровня.

«Благодаря значительному превышению предложения овощей борщового набора и картофеля над спросом на них в предновогодний период роста цен на эти позиции фактически не будет, - отмечает Т.ГЕТЬМАН. - Фруктовая корзина подорожает незначительно, т.к. платежеспособный спрос населения по сравнению с прошлым годом существенно не увеличился, в то время как предложение фруктов выросло. Основной же рост цен ожидается в сегменте тепличных овощей, спрос на которые резко растет в период новогодних праздников, в то время как резко увеличить их производство в этот период невозможно».

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Завтра в Украине ожидается мокрый снег, днем до 3° тепла

Завтра в Украине ожидается мокрый снег, днем до 3° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 30 декабря будет облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег, днем в центральной и южной части - с дождем (в Карпатах умеренные осадки), лишь на крайнем востоке без осадков. На дорогах западной и северной части местами гололедица. Ночью и утром на юге и востоке страны местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных областях 3-8° мороза, днем в южных областях 2-7° тепла); в Крыму ночью 1-6° тепла, местами до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В столице также временами будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

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