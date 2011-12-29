В центре Донецка ограблен банк, убиты 5 человек

Сегодня в 15.15 в центре Донецка было ограблено отделение банка, в результате налета преступников убиты 5 человек.

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

«Да, там 5 трупов. Сегодня в 15.15 поступило сообщение на телефон «102» от оператора охранной фирмы, что нужна помощь милиции в отделении «ПриватБанка» по Театральному проспекту, 21. Есть труппы», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.

Она добавила, что о налетчиках «ничего пока неизвестно», и правоохранительные органы «сейчас только проводят необходимую работу».

По данным Управления связей с общественностью МВД Украниы, убит охранник частной фирмы. Опознание тел еще четверых убитых ведется. Устанавливается, из какого орудия стреляли, сколько было грабителей и как они скрылись после совершения преступления. Также устанавливается, украдены ли из банка деньги, отметили в милиции.

Все пятеро человек, которые сегодня были расстреляны в отделении «ПриватБанка» в Донецке, являлись его сотрудниками.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «ПриватБанка» со ссылкой на службу безопасности банка.

В сообщении отмечается, что 29 декабря отделение «Приватбанка» в самом центре Донецка подверглось разбойному нападению со стороны группы вооруженных преступников. Нападавшие хладнокровно расстреляли пятерых сотрудников банка, которые от полученных ранений скончались на месте.

«Мы шокированы этим зверским преступлением, и выражаем искреннее соболезнование родным и близким наших сотрудников, погибших от рук бандитов, – сказал председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ. – С таким зверством мы встречаемся впервые за всю свою историю, в банке уверены, что это преступление будет раскрыто в самые сжатые сроки и убийцы людей понесут наказание».

Также в сообщении говорится, что «ПриватБанк» гарантирует выплату вознаграждения в размере 1 млн. грн. за информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения на отделение банка и задержанию преступников.

В Донецк вылетела усиленная следственно-оперативная группа во главе с начальником Главного управления уголовного розыска Следственного управления МВД Украины Василием ПАСКАЛОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного следственного управления МВД Василий ФАРИННИК.

На уточняющий вопрос, имеет ли этот инцидент какую-то связь с нападениями на филиалы банковских учреждений, которые имели место в Донецке на протяжении ноября-декабря, В.ФАРИННИК ответил: «Скорее всего, нет».

По его словам, рассматривается несколько версий относительно мотивов нападения, в том числе версия совершения преступления на почве внутренних личных неприязненных отношений.