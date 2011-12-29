Главное на 29 декабря (вечер)

Энергетика

Украина готова рассматривать газовый спор с Россией в Международном арбитраже, если двусторонние переговоры не приведут к снижению цены на газ.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook.

«Украина готова к рассмотрению нашего спора в Международном арбитраже. Но мы рассчитываем на то, что если в отношениях между стратегическим партнерами не будет достигнуто взаимопонимание, то тогда такая возможность для нас остается единственной возможностью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако при этом он в очередной раз высказал надежду, что спор может быть решен в ходе двусторонних переговоров.

«Но до этого (обращения в арбитраж – УНИАН) мы хотим договориться, если мы действительно являемся стратегическими партнерами», - отметил Н.АЗАРОВ.

С 1 января 2012 года Украина почти вдвое уменьшит объемы закупок российского природного газа. Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил в интервью “5 каналу”, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

«С 1 января в два раза будет уменьшена закупка российского газа. Мы предупредили российских партнеров, что такую цену на газ наша экономика не выдерживает и мы будем переходить на собственные энергетические ресурсы», - сказал министр.

Ю.БОЙКО уточнил, что в следующем году запланировано закупить у Российской Федерации 27 млрд. кубометров газа.

«Мы подали заявку на 27 млрд. кубометров газа, и с 1 января мы начинаем отбирать газ в соответствии с этой заявкой», - сообщил он.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что запланированное уменьшение объемов потребления газа в 2012 году вызвано ростом цены российского газа.

«Мы сказали российским партнерам, что мы будем уменьшать объемы. Если газ будет более дешевым, то мы будем покупать больше, если же он будет таким дорогим, то мы будем покупать столько, на сколько у нас хватает средств и заменять его в энергетическом балансе собственными ресурсами», - отметил министр.

По словам Ю.БОЙКО, в качестве замены российского газа Украина планирует использовать уголь, добыча которого в 2011 году достигла рекордных показателей в 81 млн. тонн.

«Мы переходим на собственный ресурс – уголь. В этом году впервые за десятилетие мы достигли свыше 80 млн. тонн его добычи. Мы будем отказываться от газа и переходить на уголь», - сказал министр.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на январь в среднем на 3,15% по сравнению с действующими в декабре.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора от 23 декабря 2011 года.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в январе вырастет на 4% - до 69,81 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 2,3% - до 89,62 коп. за кВт/ч (без НДС).

Финансы

Объем частных денежных переводов из-за рубежа в Украину в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 21% - до 4,447 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общей суммы 32,1%, или 1,429 млрд. долл., составили переводы из России, 10,3%, или 460,1 млн. долл., - переводы из США, 6,9%, или 308,3 млн. долл., - из Германии, 5,7%, или 251,5 млн. долл., - из Греции, 5,6%, или 249,4 млн. долл., - из Кипра, 5,6%, или 248,9 млн. долл., - из Италии.

НБУ указывает, что данные рассчитаны на основании банковской отчетности о финансовых операциях с нерезидентами Украины и о переводах, которые осуществлены с использованием международных систем перевода средств, и не учитывают объемы средств, поступивших в Украину неформальными каналами и с использованием систем перевода средств, созданных резидентами Украины.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за январь-сентябрь 2011 года увеличилось на 12,3% - до 43,537 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 4,4% – до 139,247 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 18 млн. долл. – до 7,984 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 6% – до 182,811 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 5,308 млрд. долл. - до 63,293 млрд. долл., портфельные инвестиции – с 20,034 млрд. долл. до 22,242 млрд. долл.

Фонд государственного имущества, по предварительным данным, перевыполнил план поступлений от приватизации госимущества, утвержденный на 2011 год, на 15%, направив в государственный бюджет Украины 11 млрд. 488,1 млн. грн. (план 2011 г. - 10 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении ФГИУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, поступления от аренды госимущества в 2011 году составили 846,6 млн. грн. или 129,24% планового показателя (655 млн. грн.), поступления дивидендов составили 594,03 млн. грн., что в 4 раза больше плана на текущий год (149,07 млн. грн.).

При этом ФГИУ отмечает, что окончательные данные станут известны 15 января 2012 года.

«ПриватБанк» гарантирует выплатувознаграждения в размере 1 млн. грн. за информацию, которая будет способствовать раскрытию разбойного нападения на отделение банка сегодня в центре Донецка и задержанию преступников. Об этом сообщается на сайте банка.

«Мы шокированы этим зверским преступлением, и выражаем искреннее соболезнование родным и близким наших сотрудников, погибших от рук бандитов, – сказал председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ. – С таким зверством мы встречаемся впервые за всю свою историю, в банке уверены, что это преступление будет раскрыто в самые сжатые сроки и убийцы людей понесут наказание».

Также указывается, что банк окажет всестороннюю поддержку органам МВД по расследованию всех обстоятельств трагедии. 30 декабря в «ПриватБанке» объявлен траур по погибшим от рук бандитов сотрудникам, а председатель правления банка А.ДУБИЛЕТ поехал в Донецк для того, чтобы выразить соболезнование семьям погибших от имени всего коллектива. Родным и близким погибших будет оказана материальная помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.15 в центре Донецка было ограблено отделение “ПриватБанка”, в результате налета преступников убиты 5 человек.

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

Она добавила, что о налетчиках «ничего пока неизвестно», и правоохранительные органы «сейчас только проводят необходимую работу».

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, убит охранник частной фирмы. Опознание тел еще четверых убитых ведется. Устанавливается, из какого орудия стреляли, сколько было грабителей и как они скрылись после совершения преступления. Также устанавливается, украдены ли из банка деньги, отметили в милиции.

При этом, согласно сообщению, размещенному на сайте “ПриватБанка”, в результате сегодняшнего нападения на отделение банка погибли пять сотрудников кредитно-финансового учреждения.

«По информации службы безопасности банка, нападавшие хладнокровно расстреляли пятерых сотрудников банка, которые от полученных ранений скончались на месте», - говорится в сообщении «ПриватБанка».

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