ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Ограбление ПриватБанка будут расследовать СБУ и МВД – поручение Януковича» пишет: после резонансного ограбления VIP-отделения ПриватБанка в центре Донецка Виктор Янукович поручил главам СБУ и МВД "по-быстрому" раскрыть это преступление. ПриватБанк за помощь в раскрытии этого преступления обещает награду в миллион гривен…

http://delo.ua/finance/ograblenie-privatbanka-budut-rassledovat-sbu-i-mvd-poruchenie-170957/

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Также «Дело» в публикации «Самые громкие отставки 2011 года в политике и экономике» пишет: в 2011 году мир столкнулся с новыми экономическими и политическими потрясениями. Далеко не все политические лидеры и главы ведущих мировых компаний сумели должным образом отреагировать на происходящее…

http://delo.ua/world/samye-gromkie-otstavki-2011-goda-v-politike-i-ekonomike-170780/

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«Дело» в публикации «Украина резко сократит покупки российского газа в 2012 году» пишет: министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что в следующем году Украина закупит у России минимум на 10 млрд кубометров газа меньше, чем в 2011 году. Увеличить объемы покупок газа возможно только при снижении "Газпромом" цены…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-rezko-sokratit-pokupki-rossijskogo-gaza-v-2012-godu-170955/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Политическая мозаика - 2011» пишет: уходящий год был болезненный, но нарывы таки прорвало. А значит, есть шанс на выздоровление…

http://state.eizvestia.com/full/politicheskaya-mozaika-2011

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Газета «Сегодня» в публикации «Учителя получат зарплаты и премии до Нового года - Минфин» пишет: задержки возможны из-за нерасторопности чиновников на местах…

http://www.segodnya.ua/news/14325354.html

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Также «Сегодня» в публикации «Укрзализныця» снова поднимает цену на проезд в электричках» пишет: повышение тарифов осуществляется только на первых семи тарифных поясах в среднем на 9%...

http://www.segodnya.ua/news/14325456.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» присоединил Белоруссию к России» пишет: главный итог уходящего года для «Газпрома» - запуск газопровода «Северный поток». То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко однажды назвал «самым дурацким проектом» России, стало главным козырем в переговорах с соседями. Правда, «Газпрому» это стоило минимум $30 млрд

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1467098/igra_na_trubah

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Также «Ведомости» в публикации «Ритейл пережил год «гонки вооружений» пишут: уходящий год, как и докризисные, стал гонкой вооружений крупнейших сетей, старавшихся в короткие сроки открыть максимальное число магазинов. Но теперь предмет их чаяний и тревог - не просто число розничных точек, а сам покупатель, его настроение, готовность тратить и желание економить…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1467096/ekonomnoe_nastroenie

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Издание «Известия» в публикации «Россияне кризиса не боятся» пишет: большинство российских граждан в новогодние каникулы будет развлекаться походами в гости. Такой вывод следует из свежего исследования общественного мнения…

http://izvestia.ru/news/511093

(УНИАН)