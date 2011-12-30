Штрафование по поводу регистрации персональных данных переносится

Правительство Украины по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА подготовило предложения по совершенствованию закона «О защите персональных данных».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

В частности, принято решение предложить перенести срок введения штрафных санкций за непредставление информации о базах персональных данных с 1 января на 1 июля. Также Министерству юстиции и Государственной службе по вопросам регуляторной политики в течение месяца поручено пересмотреть закон «О защите персональных данных» с точки зрения его соответствия реформам, предложенным Президентом Украины, и европейской практике.

Изменения в закон планируется принять в начале 2012 года, отметил А.КЛЮЕВ.

«Мы уверены, что в короткие сроки исправим ситуацию, и выполнение этого закона не будет обременительным для украинских предпринимателей», - заявил он.

Первый вице-премьер отметил, что применение закона «О защите персональных данных» вызвало немало жалоб предпринимателей и Президент поручил правительству разобраться в проблеме и срочно исправить ситуацию.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что проблемы с применением закона были искусственно созданы предыдущей правящей коалицией. «Закон был написан якобы в соответствии с европейскими нормами, однако в действительности благое намерение было полностью искажено, и защита персональной информации стала еще одним бюрократическим бременем для бизнеса», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, регистрация данных оказалась административно очень сложной процедурой, отнимающей у предпринимателя немало времени как на подготовку таких документов, так и на многочасовое стояние в очередях.

Напомним, 1 июня 2010 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О защите персональных данных». Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года была создана Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных. 25 мая 2011 года Кабмин принял постановление №616 «Об утверждении Положения о Государственном реестре баз персональных данных и порядке его ведения».