Тимошенко сегодня вывезли из СИЗО – источник

Экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, которая осуждена к 7 годам лишения свободы, этапировали из СИЗО.

Об этом УНИАН сообщил источник в Государственной пенитенциарной службе Украине.

Собеседник агентства отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО была вывезена из СИЗО сегодня утром, однако не уточнил, куда именно.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 декабря, защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявлял, что этапирование Ю.ТИМОШЕНКО будет незаконным.

«Нам не известно, когда именно, но нам стало известно о том, что это решено сделать срочно до нового года: либо сегодня ночью, либо завтра утром», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что 30 декабря с самого утра он будет в следственном изоляторе, чтобы выяснить, там ли еще находится Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем источник в пенитенциарной системе 29 декабря отметил, что официальные документы об этапировании Ю.ТИМОШЕНКО из столичного Лукьяновского СИЗО в одну из колоний в Харьковской области не поступали.

Вместе с тем он не исключил такого развития событий, отметив, что в Харькове расположена «одна из лучших» в Украине с точки зрения условий содержания узников женская Качановская колония (№ 54).

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы из-за превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

В ноябре состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, значительно ухудшился, она не может передвигаться из-за боли в спине.