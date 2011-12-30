Президент Украины Виктор Янукович отменил празднование Дня Свободы в день начала Помаранчевой революции - 22 ноября.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял в поддержку обращений и предложений, поступающих к нему от граждан и общественных организаций.

В частности, по данным пресс-службы, в этих многочисленных обращениях говорится, что «соборность Украинского государства - извечная мечта, которую вынашивал народ в течение всей истории борьбы за независимую Украину. Только соборная, независимая и свободная Украина имеет шанс войти в содружество процветающих стран в качестве равноправного партнера и перспективного лидера центрально-восточного региона Европы. Именно поэтому значение Свободы как неотъемлемой составляющей независимой Украины приобретает особое содержание и становится неразрывно связанным с Соборностью наших земель. Это тем более является значимым фактом сегодня, когда время от времени с разных сторон политики-радикалы бросают лозунги о возможном отсоединении того или иного региона от соборного тела матери Украины».

«Исторический момент и значимость Свободы и Соборности диктует необходимость усиления этих составляющих Независимости в сознании народа, в нашей традиции и в истории нашей Государственности», - подчеркивается в соответствующих обращениях и предложениях от граждан и общественных организаций, проинформировали в пресс-службе.

Именно поэтому в поддержку этих предложений и с целью консолидации общества, укрепления единства народа и утверждения идеалов свободы глава государства своим указом определил 22 января Днем Соборности и Свободы Украины. Таким образом, этот праздник широко будет отмечаться во всем государстве в следующем 2012 году, подчеркнули в пресс-службе.

По их данным, в каждом городе, селе и поселке Украины ежегодно 22 января будут проводиться торжества с участием руководителей государства, народных депутатов, представителей центральных и местных органов власти, религиозных организаций, дипломатического корпуса, общественности.

Как сообщал УНИАН, День Свободы отмечается в Украине 22 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен Указом Президента В.ЮЩЕНКО (от 19 ноября 2005 года) в честь Помаранчевой революции. Именно 22 ноября 2004 года в Украине начались миллионные акции протеста простых граждан против фальсификации результатов второго тура президентских выборов в пользу тогдашнего кандидата В.Януковича. В Киеве сотни тысяч людей утром 22 ноября собрались на митинг на Майдане Незалежности, который не расходился в течение нескольких недель. В результате был проведен повторный второй тур выборов, победу в котором одержал В.Ющенко. Массовые мирные протесты получили название Оранжевой (Помаранчевой) революции и сделали Украину известной во всем мире как пример мирных демократических преобразований. А название "Майдан" стало символом всех последующих протестных акций.

В Указе о праздновании Дня Свободы 22 ноября, отмечалось, что этот праздник был установлен «…с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремления к свободе и демократическим ценностям».

День Соборности Украины ежегодно отмечается в Украине 22 января - это праздник в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.