Тимошенко из Лукьяновского СИЗО этапировали в колонию Харькова

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО сегодня утром этапировали из Лукьяновского СИЗО в одну из исправительных колоний Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ со ссылкой на народных депутатов, которые сегодня пришли в СИЗО, чтобы узнать о судьбе Ю.ТИМОШЕНКО.

«Что нам стало известно от депутатов, которые находятся сейчас в следственном изоляторе. Ночью Юлию Владимировну подняли без каких-либо предупреждений и объяснений, и рано утром фактически на носилках погрузили в автозак и отправили в направлении Харькова. Это информация, которую нам сообщили руководители СИЗО, которые где-то часа два вообще скрывались от народных депутатов, отказываясь предоставлять какую-либо информацию», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что сегодня утром, когда Ю.ТИМОШЕНКО принесли передачу, должностные лица СИЗО, которые принимают передачи, сказали, что «такой заключенной, как Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО, в следственном изоляторе нет».

В то же время А.ТУРЧИНОВ напомнил, что вчера и Министерство юстиции, и пенитенциарная служба заверяли народных депутатов от партии «Батькивщина» и адвокатов, что Ю.ТИМОШЕНКО до нового года из СИЗО никуда перевозить не будут. Однако, как отметил А.ТУРЧИНОВ, произошло наоборот, что, по его убеждению, «является обыкновенным фашизмом, и то, что так работают наши пенитенциарные учреждения, так работают обычно в гестапо».

Касаясь темы дальнейшей судьбы Ю.ТИМОШЕНКО, он заверил, что ее однопартийцы будут пытаться ее отслеживать, «где бы она не находилась на территории Украины», и сразу информировать общество.

Продолжая тему, А.ТУРЧИНОВ также отметил, что действующая власть нарушает не только собственные принципы, но и судебные решение, которыми Ю.ТИМОШЕНКО избрана мера пресечения в виде ареста, а не содержания в колонии.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

В ноябре состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, значительно ухудшилось, она не может передвигаться из-за боли в спине.

Ранее источник в пенитенциарной системе сообщал, что Ю.ТИМОШЕНКО могут этапировать в Качановскую колонию (№ 54) в Харькове, которая является «одной из лучших» в Украине с точки зрения условий содержания заключенных.