Янукович решил, что День флота Украины будет отмечаться в День ВМФ России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников”, согласно которому День флота Украины будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье июля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, этим указом признан утратившим действие Указ бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 18 ноября 2008 года “О Дне флота Украины”, которым был установлен профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины - День флота Украины, отмечавшийся ежегодно в первое воскресенье июля.

Как сообщалось, День Военно-Морского флота Российской Федерации отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.