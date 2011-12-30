Главное на 30 декабря (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял в поддержку обращений и предложений, поступающих к нему от граждан и общественных организаций.

В частности, по данным пресс-службы, в этих многочисленных обращениях говорится, что «соборность Украинского государства - извечная мечта, которую вынашивал народ в течение всей истории борьбы за независимую Украину. Только соборная, независимая и свободная Украина имеет шанс войти в содружество процветающих стран в качестве равноправного партнера и перспективного лидера центрально-восточного региона Европы. Именно поэтому значение Свободы как неотъемлемой составляющей независимой Украины приобретает особое содержание и становится неразрывно связанным с Соборностью наших земель. Это тем более является значимым фактом сегодня, когда время от времени с разных сторон политики-радикалы бросают лозунги о возможном отсоединении того или иного региона от соборного тела матери Украины».

«Исторический момент и значимость Свободы и Соборности диктует необходимость усиления этих составляющих Независимости в сознании народа, в нашей традиции и в истории нашей Государственности», - подчеркивается в соответствующих обращениях и предложениях от граждан и общественных организаций, проинформировали в пресс-службе.

Именно поэтому в поддержку этих предложений и с целью консолидации общества, укрепления единства народа и утверждения идеалов свободы глава государства своим указом определил 22 января Днем Соборности и Свободы Украины. Таким образом, этот праздник широко будет отмечаться во всем государстве в следующем 2012 году, подчеркнули в пресс-службе.

По их данным, в каждом городе, селе и поселке Украины ежегодно 22 января будут проводиться торжества с участием руководителей государства, народных депутатов, представителей центральных и местных органов власти, религиозных организаций, дипломатического корпуса, общественности.

Кроме того, этим указом Президент также установил День семьи, который будет отмечаться ежегодно 8 июля.

День флота Украина, согласно документу, будет праздновать ежегодно в последнее воскресенье июля. Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства будет отмечаться в третье воскресенье мая, отметили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине 22 января отмечался День Соборности Украины - праздник в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

День Свободы отмечался в Украине 22 ноября. Этот праздник был учрежден «…с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремления к свободе и демократическим ценностям».

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников”, согласно которому День флота Украины будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье июля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, этим указом признан утратившим действие Указ бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 18 ноября 2008 года “О Дне флота Украины”, которым был установлен профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины - День флота Украины, отмечавшийся ежегодно в первое воскресенье июля.

Как сообщалось, День Военно-Морского флота Российской Федерации отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

Макропоказатели

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в III квартале 2011 года составил 387,97 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом Госстат оставил без изменений оценку роста ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) на уровне 6,6%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, номинальный валовой внутренний продукт Украины за II квартал 2011 года составил 316,48 млрд. грн.

Рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Банки

Национальный банк пересмотрел размер активов для всех четырех групп банков (крупнейшие, крупные, средние и небольшие).

Об этом говорится в решении НБУ №814 от 23 декабря, текстом которого располагает УНИАН.

Также, согласно документу, на 2012 год Нацбанк утвердил следующие требования по размеру активов для групп банков: для группы крупнейших - активы свыше 15 млрд. грн. (годом ранее - свыше 14 млрд. грн.); для группы крупных банков - активы от 5 до 15 млрд. грн. (ранее - от 4,5 до 14 млрд. грн.); для группы средних - от 3 до 5 млрд. грн. (ранее - от 2 до 4,5 млрд. грн.); для группы небольших - активы менее 3 млрд. грн. (ранее - менее 2 млрд. грн.).

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Национальный банк Украины своим постановлением №480 от 28 декабря т.г. продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» до 30 января 2012 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, также продлены полномочия временного администратора банка Евгения КУНО.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

31 января 2011 года НБУ вновь ввел временную администрацию в ПАО «Банк Столица» сроком на три месяца – с 31 января по 30 апреля 2011 года. Позже НБУ продлил работу временной администрации до 31 июля.

28 июля НБУ продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на три месяца – с 31 июля до 31 октября 2011 года.

НБУ своим постановлением №378 от 31 октября т.г. продлил действие временной администрации в ПАО «Банк Столица» на два месяца - до 29 декабря 2011 года.

На 1 апреля 2011 года 97,2422% акций банка "Столица" владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).

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Национальный банк Украины постановлением №481 от 28 декабря т.г. продлил работу временной администрации в ПАО «Инновационно-промышленный банк» («Инпромбанк») до 1 марта 2012 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Также сообщается, что продлены полномочия служащего Нацбанка — начальника отдела банковского надзора Управления НБУ в Харьковской области Владимира СОЛОВЬЕВА.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №173 от 1 июня т.г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Временным администратором "Инпромбанка" был назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.

Постановлением №304 от 1 сентября т.г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 1 ноября 2011 года.

Постановлением №381 от 1 ноября т.г. НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 29 декабря 2011 года, а также освободил Сергея БОГАТЫРЕВА от исполнения обязанностей временного администратора банка на основании поданного заявления.

Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

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Национальный банк включил в группу крупнейших банк «Дельта» и Сбербанк.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №40-308/5126-15811 от 29 декабря, текстом которого располагает УНИАН.

При этом Нацбанк исключил их группы крупнейших банков банк «Форум» и «Кредитпромбанк».

По информации НБУ, после вышеуказанных изменений количество банков в группе крупнейших осталось неизменным - 17. Так, в нее входят: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «Первый украинский международный банк», «Альфа-банк» (Украина), банк «Надра», «ОТП Банк», «Финансы и Кредит», банк «Дельта», «Укргазбанк», «Брокбизнесбанк», «Сбербанк».

Количество банков в группе крупных сократилось с 22 до 19. В данную группу входят: «Эрсте Банк», «Кредитпромбанк», «Форум», «Пивденный», ING Bank (Украина), «Родовид Банк», «VAB Банк», «Хрещатик», «Финансовая инициатива», «Кредит-Днепр», «Имэксбанк», «Сведбанк», «УниКредит Банк», «Креди Агриколь Банк», «Универсал банк», «Киевская Русь», «Правэкс-банк», «Ситибанк», «БТА Банк».

Количество банков в группе средних увеличилось с 21 до 22, в группе небольших - со 115 до 117.

ТЭК

Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

Об этом сообщил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ, передает РИА «Новости».

"Заявочная сумма значительная. Наши украинские друзья назвали стоимость своей газотранспортной системы в районе 20 миллиардов долларов. Это большая сумма с учетом того, что еще потребуется внести большие средства для модернизации", - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, стоимость модернизации украинской ГТС, по разным оценкам, составит от 2-3 до 7-8 миллиардов евро.

"Наши украинские коллеги привязали в переговорах вопрос со скидкой цены на газ. Если считать на объем 40 миллиардов кубометров - тот объем, который Украина должна отбирать в соответствии с действующим контрактом, то скидка была бы в районе 9 миллиардов долларов ежегодно", - добавил глава "Газпрома".

Напомним, Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.

Как заявил 29 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.

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Украина и ФРГ подписали соглашения о финансировании проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)» в рамках которого немецкая сторона предоставит кредит в размере 65,5 млн. евро на реконструкцию и модернизацию высоковольтных 5 подстанций Объединенной энергосистемы Украины (ОЭСУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, соглашение подписано в пятницу, 30 декабря в Киеве.

Проект включает реконструкцию и модернизацию пяти подстанций Днепровской и Донбасской энергетических систем ОЭСУ. В частности, ПС 330 кВ «Кировская» Днепровской ЭС в (Днепропетровская область), ПС 330 кВ «Днепр-Донбасс» Днепровской ЭС (Запорожская область), ПС 330 кВ «Центральная» Донбасская ЭС (Донецкая область), ПС 330 кВ «Михайловка» и ПС 220 кВ «Лисичанская» Донбасской ЭС (обе - в Луганской области).

Общая стоимость проекта составит 80,4 млн. евро, в том числе: кредит правительства ФРГ - 40,5 млн. евро; кредит KfW - 25 млн. евро, а также софинансирование украинской стороны от НЭК «Укрэнерго» - 13,1 млн. евро.

Условия, под которые привлекаются кредитные средства, в сообщении пресс-службы Минэнергоугля не уточняются.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемы Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

KfW - ведущий немецкий банк содействия развитию как для внутренней экономики, так и для развивающихся стран. Общие активы банка составляют 446 млрд. евро. 80% в УК банка принадлежит правительству ФРГ, 20% - федеральным землям Германии.

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Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил "Газпрому" как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума, отметив, что Газотранспортная система (ГТС) Украины, безусловно, будет востребована с учетом роста спроса на газ в Европе, передает РИА Новости.

"Газотранспортная система Украины, безусловно, будет востребована", - сказал В.ПУТИН в ходе встречи с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Он попросил как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума.

"Прошу эти переговоры продолжить исходя из того, что Украина была, есть и будет нашим стратегическим партнером", - сказал В.ПУТИН, добавив, что востребованность украинской ГТС увеличится в связи с растущими потребностями в газе европейских потребителей, некоторые из которых приняли решение отказаться от атомной энергетики.

"В январе следующего года мы вновь сядем за стол переговоров", - ответил А.МИЛЛЕР.

Напомним, А.МИЛЛЕР сегодня сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

По его словам, стоимость модернизации украинской ГТС, по разным оценкам, составит от 2-3 до 7-8 миллиардов евро.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии» (о продлении срока действия).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом продлено на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2012 года, действие Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии», учитывая продление действия на такой же срок Закона «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию».

При этом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии», в который вносятся изменения, принимался как необходимая мера для предупреждения значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в Законе "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию", принятом для комплексного решения проблемы задолженности между предприятиями топливно-энергетической отрасли.

Как сообщал УНИАН, закон был принят парламентом 22 декабря 2011 года.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» (о продлении срока действия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом продлен срок действия Закона «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» на 6 месяцев - до 30 июня 2012 года.

В пояснительной записке отмечается, что цель Закона «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию», в который вносятся изменения, достигается, в частности, путем списания задолженности казенных предприятий за электроэнергию (по оперативной информации, задолженность казенных предприятий за электроэнергию составляет около 500 млн. грн.), которая образовалась из-за недофинансирования указанных предприятий».

Объемы списания задолженности подлежат утверждению Межведомственной комиссией по погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса, а убытки от такого списания подлежат возмещению в законодательно определенном порядке.

Учитывая, что источником возмещения является целевая надбавка к действующему тарифу, что приведет к его увеличению, ее установление в условиях роста цен на другие виды энергоносителей является нецелесообразным.

В связи с этим предложено списать соответственно задолженность за электроэнергию по цепочке: энергопоставщики – ГП «Энергорынок» - энергопроизводители на эту же сумму.

С целью недопущения ухудшения финансового состояния производителей электроэнергии предусмотрено списание их задолженности перед Государственным агентством резерва Украины за поставленное в прошлые периоды топливо, которая является реструктуризированной до 2023 года в соответствии с решениями правительства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон был принят Верховной Радой 22 декабря 2011 года.

Транспорт

Госудаственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» подписала соглашение с ЗАО «Трансмашхолдинг» о приобретении 300 грузовых электровозов на протяжении 2012-2016 годов.

Как сообщает ведомство, соответствующие договоры были подписаны 29 декабря 2011 года в Киеве.

Проект будет осуществлен за кредитные средства, предоставленные российскими банками.

Локомотивы будут изготовлены на Новочеркасском электровозостроительном заводе (Ростовская область, РФ), который входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг».

В то же время, согласно условиям договора, в электровозах будет не менее 40% комплектующих украинского производства.

Из 300 новых электровозов, которые «Укрзализныця» приобретет у «Трансмашхолдинга», будет 230 электровозов постоянного тока серии 2ЭС4К и 70 электровозов переменного тока серии 2ЭС5К.

Базовым депо для обслуживания новой тяговой техники станет локомотивное депо Ясиноватая Донецкой железной дороги, где будут обустроены соответствующие сервисные центры.

Справка УНИАН. Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы, принятая в 2011 году, предусматривает приобретение 509 единиц новых современных пассажирских и грузовых локомотивов как односистемных, так и двойного питания.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» планирует подписать контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» о закупке около 250 электровозов. При этом условием «Трансмашхолдинга» было производство электровозов на Новочеркасском электровозостроительном заводе, а не на ОАО «Лугансктепловоз».

Выполнение программы будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств железных дорог Украины, а также за счет других источников ориентировочно в объеме не менее 28,675 млрд. грн.

ЗАО «Трансмашхолдинг» – крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения. Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное литьё, тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта, а также осуществляют ремонт и сервисное обслуживание ранее выпущенной продукции.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».

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Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 33, в их составе задействованы около 600 вагонов.

По информации «Укрзализныци», в частности, за последние дни были назначены еще пять поездов: 282/281-294/293 Симферополь-Киев-Запорожье, № 571/572-294/293 Симферополь-Киев-Запорожье, № 203/204 Симферополь-Москва, № 545/532 Киев-Львов, № 511/532 Киев-Львов.

По предварительным данным, в пиковые дни - 29 и 30 декабря 2011 года - с железнодорожного вокзала Киева будет отправляться около 100 тыс. пассажиров, что является максимальной пропускной способностью киевского узла.

Напомним, что по состоянию на 26 декабря «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 28, ранее планировав только 20 поездов. Кроме того, «Укрзализныця» увеличила количество рейсов некоторых поездов в западном направлении и на Киев.

Ранее «Укрзализныця» заявляла об убыточности дополнительных поездов для железной дороги и не планировала назначать такие поезда в зимний сезон 2011-2012 гг.

АПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» (№ 4268–VI).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Верховная Рада Украины приняла данный закон.

Законом уточнен механизм выплаты компенсации сельхозтоваропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо, законом внесены изменения в пункт 1 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины», которые предусматривают возврат к предыдущему механизму выплаты компенсации, который действовал до 31 декабря 2010 года.

Законом предусмотрено положительную разницу между суммой налоговых обязательств отчетного (налогового) периода и суммой налогового кредита отчетного (налогового) периода, определенную в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость относительно деятельности по поставкам продукции, платить в специальный фонд Государственного бюджета Украины и на специальный счет, открытый им в органе государственного казначейства в таких размерах:

в 2012 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 30 процентов, а на специальный счет – в размере 70 процентов;

в 2013 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 40 процентов, а на специальный счет – в размере 60 процентов;

в 2014 году - в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в размере 50 процентов, а на специальный счет – в размере 50 процентов.

По закону, перерабатывающее предприятие сумму налога на добавленную стоимость, перечисленную на специальный счет, использует исключительно для выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям компенсации за проданные ими молоко и мясо в живом весе.

Порядок использования оплаченных перерабатывающими предприятиями сумм налога на добавленную стоимость в специальный фонд Государственного бюджета Украины устанавливается Кабинетом министров Украины.

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В Украине в государственный и местные бюджеты с начала текущего года поступило 1 млрд. грн. за счет продажи земельных участков и прав аренды на них.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в госбюджет поступило 101,8 млн. грн.

По данным Госземагентства, органы местного самоуправления и исполнительной власти обеспечили продажу 3,2 тыс. земельных участков и прав аренды на них общей площадью 7,9 тыс. гектаров, стоимостью 683,7 млн. грн.

При этом на земельных торгах продано 68 земельных участков площадью 66,05 гектара, стоимостью 60,9 млн. грн. и прав аренды на 499 земельных участков общей площадью 6,83 тысячи гектаров, стоимостью 25,6 млн. грн.

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Ветеринарная служба Украины приняла решение об отмене запрета на ввоз с территории Баварии (Германия) в Украину птицы, сырья и продукции из нее. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринаной и фитосанитарной службы.

Отмечается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, высокопатогенный грипп птицы не регистрируется на территории Баварии.

Напомним, запрет был введен в марте 2009 года.

Строительство

Жители Украины в январе-ноябре 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 31,9 млрд. грн., что составляет 98,5% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Одесской, Львовской и Закарпатской областях (104,1-102,1%), самый низкий – в Крыму и Луганской области (94,6-95,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в ноябре т.г. увеличились на 33,5% по сравнению с ноябрем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 468 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2011 года увеличилась на 10,2% по сравнению с октябрем и на конец ноября 2011 года составила 11 млрд. 632,2 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,9 месяцев. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в ноябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,7% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,5%, за вывоз бытовых отходов – 19,8%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,1%, за газоснабжение – 19,7%.

В январе-ноябре 2011 года население уплатило за электроэнергию 7 млрд. 965,5 млн. грн., что составляет 112,6% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (179,9-160,7%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (67,3-75%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало ноября 2011 года составила 2 млрд. 975,5 млн. грн.

В январе-ноябре 2011 года население Украины заключило 117,1 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 217,4 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 191,9 млн. грн.

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Кабинет министров Украины постановлением 1355 от 28 декабря т.г. утвердил состав наблюдательного совета государственного ПАО «Строительная компания «Укрбуд».

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на правительственном портале.

Согласно постановлению, в набсовет вошли директор департамента Минрегиона Петр ГУБЕНЬ, заместитель главы Госгорпромнадзора Степан ДУНАС, главный специалист сектора по вопросам жилищной политики и строительного комплекса Управления реального сектора экономики Департамента профессиональной экспертизы Секретариата Кабмина Владимир ИСЬКОВ, директор департамента Минфина Евгений КУЗЬКИН, заместитель начальника управления Фонда государственного имущества Виктор ЛЕСОВОЙ, директор департамента Минэкономразвития Александр МАКСИМОВ, президент Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд» Максим МИКИТАСЬ.

Справка УНИАН. В Государственное публичное акционерное общество «Украинская государственная строительная корпорация» («Укрбуд») на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).

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Стоимость аренды жилья в Польше во время проведения матчей финальной части Евро-2012 может возрасти даже в 40 раз от своей стандартной цены.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует исследование веб-портала wp.pl.

Портал, который проверял стоимость аренды жилья с помощью интернет-систем резервирования, выяснил, что больше всего подняли цены владельцы апартаментов возле Национального стадиона в столице Польши.

"В Варшаве в день матча-открытия два человека могут заночевать почти за 3 тыс. долларов за ночь (1$=3,4PLN)... ночь в этих же апартаментах двумя неделями ранее стоит менее 80 долларов", - отмечает wp.pl.

В частности, владелец квартиры в своем объявлении отмечает, что в квартире могут переночевать 7 человек, подчеркивая, что за дополнительных людей не нужно доплачивать.

8 июня, когда в Варшаве стартует Евро-2012, одно место в двуместной палатке в польской столице будет стоить около 85 дол.

"В каждой палатке есть спальник и матрас. В палаточном городке есть много переносных туалетов и душевых кабин", - отмечает автор объявления, которое приводит польский портал.

В Гданьске, Вроцлаве и Познани место в палаточных городках на время Евро-2012 будет стоить чуть меньше 80 дол.

Согласно исследованию, дороже всего в Польше будет стоить двуместный номер в гостинице Гданьска Podewils 10 июня, когда будут играть сборные Италии и Испании - почти 4 тыс. дол., что в 20 раз больше цены двумя неделями ранее.

Двухкомнатный номер в одной из гостиниц Гданьска в этот же день будет стоить 150 дол., что на 250% больше стандартной цены.

Дешевле всего, согласно исследованию, можно будет переночевать в мотеле Strzeszynek в Познани в день игры итальянской и хорватской сборной 14 июня: двуместный номер обойдется менее 70 дол., но и это вдвое больше, чем обычно.

В день открытия Евро-2012 в Кракове, который не является организатором чемпионата, но где, по предварительным данным, остановятся команды трех участников финала, двуместный номер в гостинице Sheraton будет стоить 360 дол.

"Это более чем на 70% дороже такого же номера двумя неделями ранее", - отмечает портал.

Менее всего подняла цену на номера гостиница Marine в польском городе Колобжег: в день открытия Евро-2012 два человека смогут переночевать там за около 150 дол., что всего на 40% больше стандартной цены.

Согласно исследованию, владельцы жилья в Польше в большинстве случаев подняли цены на него на время еврочемпионата по меньшей мере вдвое, а в дни матчей в некоторых городах уже нельзя найти место для ночевки дешевле 300 дол.

Как сообщал УНИАН, в следующем году в Украине и Польше впервые в истории состоится чемпионат Европы по футболу, право организовывать который украинцы с поляками выиграли в 2007 году.

Матчи состоятся в украинских Киеве, Львове, Донецке и Харькове и в польских Варшаве, Гданьске, Вроцлаве и Познани.

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Винницкий апелляционный административный суд 21 декабря по результатам тендера заключил договор с ООО «Мур» на капремонт здания Винницкого апелляционного административного суда по ул. Соборная, 48 в Виннице за 0,97 млн. грн.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

По условиям тендера, «Мур» должен осуществить в «Савое» замену окон, дверей и усилить стены. При этом работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Как передает УНИАН, заметны активные строительные работы в вышеуказанном помещении.

Справка УНИАН. В июне 2010 года Винницкий областной совет передал здание гостиницы "Савой", расположенной в центре Винницы на перекрестке ул. Козицкого, 34, и Соборной, 48 для размещения Винницкого апелляционного административного суда.

Суд до сих пор не разместился в здании отеля из-за аварийного состояния здания, которое является памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

На сегодняшний день Винницкий апелляционный административный суд размещен в Виннице по ул. Островского в помещении, где размещен Винницкий окружной административный суд.

ООО «МУР» (Винница) выполняет все виды монтажно-строительных работ, проектирование, реконструкцию, реставрацию. А также работы по техническому обследованию, заключения о техническом состоянии зданий и сооружений, в т.ч. памятников архитектуры, используя при этом современные диагностические приборы и собственную аттестованную лабораторию.

Автодор

На трассе М14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) открыт путепровод, соединяющий Николаевскую и Херсонскую области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, торжественное открытие путепровода (моста) над железной дорогой на обновленном участке 177–178 км дороги М-14 со стороны Херсонской области состоялось вчера, 29 декабря.

В открытии моста принял участие председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК.

Выступая на торжественном митинге, руководитель области сообщил, что открытие нового путепровода будет способствовать увеличению грузовых и пассажирских потоков, уменьшению транспортных расходов в себестоимости продукции. Также Н.КОСТЯК отметил, что улучшение условий движения должно способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных приключений и травматизма. Открытие путепровода обеспечило надежное соединение между Херсоном и Николаевом.

Строительные работы выполнены государственным предприятием «Херсонский облавтодор».

В результате реконструкции участок автомобильной дороги отвечает параметрам І-б категории с двумя полосами движения в обоих направлениях. Протяжность участка составляет 1,9 км, протяжность путепровода – 110 метров.

Как сообщал УНИАН, на участке магистрали Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) между Херсоном и Николаевом будет реконструировано 17 км автомобильной дороги и построен путепровод над железной дорогой протяженностью 110 м. Указанные работы будут выполнены в течении 2011-2012 годов при условии финансирования работ в объеме 538 млн. грн.

Справка УНИАН. На юге Украины в пределах Херсонской области пролегает одна из основных международных автомобильных дорог государственного значения – М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог), которая обеспечивает транспортные связки между городами и населенными пунктами вдоль черноморско-азовского побережье Украины и России. Одновременно дорога совпадает с международными транспортными коридорами: «ЧЕС» и «Евроазиатский» (совмещенный участок коридоров 64,5 км) и входит в перечень автомобильных дорог категории «Е» на территории Украины (Е-58 и Е-97) – маршруты Европейского сообщества. Наиболее загруженной и напряженной на этой магистрали является участок между городами Херсон – Николаев.

Столица

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает демонтировать все МАФы, которые мешают нормальной жизнедеятельности столицы.

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью газете "День".

"Мы однозначно демонтируем те объекты, которые мешают нормальной жизнедеятельности города, то есть объекты, которые находятся возле выходов из станций метрополитена, на остановках общественного транспорта или в переходах, те, которые эксплуатируются в аварийном состоянии", - заверил председатель КГГА.

Остальные же, по его словам, смогут продолжить свое существование при условии приведения их в порядок и законных платежей в городской бюджет.

А.ПОПОВ отметил, что сегодня огромная часть этого бизнеса находится «в тени» и, к сожалению, работает на карман отдельных коррумпированных чиновников и даже некоторых сотрудников силовых структур. "Об этом в неофициальном общении говорят сами предприниматели", - отметил председатель КГГА.

"Мы изучили ситуацию и выяснили, что почти 80% так называемых малых архитектурных форм контролируются несколькими владельцами. После этого провели несколько совещаний с самими владельцами и другими представителями тех, кто работает в этом сегменте. Если они согласятся на наши предложения работать открыто и так, чтобы не нарушать закон, санитарные нормы и нормы безопасности в соответствии с интересами киевлян, тогда и сами киевляне, и власти будут лояльны к этому сегменту бизнеса ", - продолжил ПОПОВ.

Вместе с тем он высказал убеждение, что через несколько лет нынешние МАФы уйдут в историю. "Зато появятся или более цивилизованные объекты торговли, или другие проекты, которые мы предложим, например, по предоставлению бытовых услуг и т.п. Мы стремимся выйти на цивилизованный уровень отношений власти, жителей города и бизнеса ", - сказал А. ПОПОВ.

Напомним, в Киеве в течение всего года КП "Киевблагоустройство" осуществляет демонтаж МАФов около станций метро и остановок общественного транспорта, которы