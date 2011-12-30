Тимошенко разместили во временном следственном изоляторе Качановской колонии

Бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая сегодня была доставлена из Киевского СИЗО в Харьков, разместили во временном следственном изоляторе Качановской женской исправительной колонии №54.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник колонии Иван ПЕРВУШКИН. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО поместили в семиместную камеру и находится она там вдвоем с другой арестованной.

По словам И.ПЕРВУШКИНА, на вопрос начальника тюрьмы, как экс-премьер чувствует себя после переезда из Киева, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что «немного устала с дороги».

Начальник колонии также сообщил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО предложат пройти медицинский осмотр.

Как сообщает сайт газеты «Сегодня», Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в колонию в соответствии с распоряжением пенитенциарной службы для дальнейшего содержания в этом исправительном учреждении. По данным руководства колонии, в учреждении не готовились к прибытию экс-премьера.

«Она размещена во временном СИЗО. Это обычная камера. Мы никак не готовились к ее приезду. Наше учреждение проводит политику приведения условий содержания к европейским стандартам. Кроме нее в помещении еще одна арестованная. Она содержится в обычной камере», - пишет сайт газеты со ссылкой на слова И.ПЕРВУШКИНА.

Также издание сообщает, что площадь камеры Ю.ТИМОШЕНКО составляет 37,5 метров (рассчитана на 7 человек). В ней есть душ.

Начальник колонии также сообщил, что под Новый год все заключенные получат усиленное питание - в меню добавят пирожки.

В то же время, отмечает газета, И.ПЕРВУШКИН не смог объяснить, почему на территорию колонии въехали несколько микроавтобусов с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, в Государственной пенитенциарной службе Украины подтвердили, что сегодня, 30 декабря, в 8 часов утра экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована к месту отбывания наказания в Харьковской области.