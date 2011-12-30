ЕС ждет разъяснений от украинских властей по Тимошенко

Брюссель . ЕС хочет прозрачных решений относительно содержания бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а также разъяснений от украинских властей.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майкл МАНН.

«ЕС принял во внимание сообщение о том, что Ю.ТИМОШЕНКО переводят в колонию в Восточной Украине. Исходя из сильной международной обеспокоенности, которая уже существует вокруг этого дела, мы призываем власти обеспечить, чтобы решения относительно условий содержания госпожи ТИМОШЕНКО принимались прозрачно и в соответствии с существующими международными стандартами», - сказал он.

«ЕС срочно ждет разъяснений от украинских властей», - сказал М.МАНН.

Он еще раз подчеркнул обеспокоенность по поводу риска наличия политически-мотивированной юстиции в Украине, отметив, что дело Ю.ТИМОШЕНКО является наиболее вопиющим примером этого.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности также напомнил, что ЕС уже заявлял о том, что процесс против Ю.ТИМОШЕНКО не отвечал международным стандартам относительно честного прозрачного и независимого юридического производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.