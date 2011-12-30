Главное на 30 декабря (вечер)

Финансы

НБУ прогнозирует рост ВВП в 2012 г. на уровне 3-4%, в 2013 г. - 4-5%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию в 2012 году - 7%, рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3-4%.

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре, подготовленном Генеральным экономическим департаментом Нацбанка и размещенном на сайте НБУ.

«При условии продолжения текущей монетарной политики и отсутствия значительных внешних шоков, по оценкам Департамента, потребительская инфляция в 2012 году составит около 7%, экономический рост - 3-4%» - говорится в обзоре.

При этом отмечается, что прогнозирование экономического развития Украины на 2012 год усложняется в связи с напряженной ситуацией, которая сложилась в Европе, неопределенностью относительно цены на импортируемый газ и связанной с этим структурой бюджета.

В 2013 году, в случае стабилизации мировой экономики, НБУ ожидает продолжения снижения потребительской инфляции (до уровня около 6%) и выход темпов экономического роста на потенциальный уровень 4-5%.

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Рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий. Исследование

Топ-менеджеры и программисты были наиболее высокооплачиваемыми специалистами в 2011 году. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Международным кадровым порталом hh.ua.

По данным портала, рейтинг самых «дорогих» профессий возглавляет генеральный директор со средней зарплатой в 40 тыс. гривень.

Второе место в рейтинге заняли ІТ-директора, которым платили в среднем 24 тыс. гривень. За ними идут финансовый директор и директор по маркетингу с зарплатами 16 тыс. 800 и 16 тыс. 600 гривень.

Программистам С++, андроид-программистам и коммерческим директорам предлагали в среднем 15 тыс. 200 грн. в месяц. Java- и IPhone-программистам платили 15 тыс. и 13 тыс. 676 гривень, соответственно. Замыкает рейтинг «дорогих» профессий директор по продаже со среднемесячным заработком в 12 тыс. 400 грн.

В нынешнем рейтинге высокооплачиваемых специалистов увеличилось количество IТ-шников. Если в прошлом году им принадлежали три позиции в топ-10, то в 2011-м – уже 5, отмечает hh.ua.

Портал также отмечает, что в Украине только 20% работодателей публикуют предложения по заработной плате. Для сравнения, в России этот показатель составляет 60%, а в Великобритании - 90%

По сравнению с прошлым годом, без изменений остались лишь зарплаты генеральных директоров. Финансовым директорам предлагали на 8 тыс. 200 гривень меньше, директорам по продаже – на 5 тыс. 600. Также в 2011-м уменьшилось среднее зарплатное предложение для коммерческих директоров и директоров по маркетингу – на 2 тыс. 300 и 400 гривень соответственно. В то же время рост продемонстрировали зарплаты IТ-шников – в среднем на 2 тыс. грн.

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В расследовании ограбления банка в Донецке определяют круг подозреваемых

Правоохранители определяют круг лиц, подозреваемых в совершении ограбления отделения «ПриватБанка» в Донецке, во время которого погибли 5 человек, проводятся экспертизы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По их данным, сегодня, 30 декабря, в Донецке по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ провел совещание с руководителями правоохранительных органов в связи с расследованием данного ограбления.

В совещании приняли участие заместитель генпрокурора Украины Виктор ВОЙЦИШЕН, начальник Департамента уголовного розыска МВД Василий ПАСКАЛ, глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ, а также руководители правоохранительных органов области.

"Создана совместная оперативно-следственная группа, в нее вошли представители СБУ, МВД и прокуратуры. В настоящее время проверяется круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, проводятся соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-центре. Как сообщал УНИАН, 29 декабря в центре Донецка было ограблено отделение “ПриватБанка”, в результате налета преступников убиты 5 человек.

ПриватБанк» объявил вознаграждение в размере 1 млн. грн. за информацию, способствующую раскрытию нападения на отделение банка и задержанию преступников.

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ТЭК

Путин за ускорение переговоров по созданию газового СП

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил "Газпрому" как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума, отметив, что Газотранспортная система (ГТС) Украины, безусловно, будет востребована с учетом роста спроса на газ в Европе, передает РИА Новости.

"Газотранспортная система Украины, безусловно, будет востребована", - сказал В.ПУТИН в ходе встречи с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Он попросил как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума.

"Прошу эти переговоры продолжить исходя из того, что Украина была, есть и будет нашим стратегическим партнером", - сказал В.ПУТИН, добавив, что востребованность украинской ГТС увеличится в связи с растущими потребностями в газе европейских потребителей, некоторые из которых приняли решение отказаться от атомной энергетики.

"В январе следующего года мы вновь сядем за стол переговоров", - ответил А.МИЛЛЕР.

Напомним, А.МИЛЛЕР сегодня сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

По его словам, стоимость модернизации украинской ГТС, по разным оценкам, составит от 2-3 до 7-8 миллиардов евро.

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Украина привлекла у ФРГ и KfW 65 млн. евро на модернизацию высоковольтных подстанций

Украина и ФРГ подписали соглашения о финансировании проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)» в рамках которого немецкая сторона предоставит кредит в размере 65,5 млн. евро на реконструкцию и модернизацию высоковольтных 5 подстанций Объединенной энергосистемы Украины (ОЭСУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, соглашение подписано в пятницу, 30 декабря в Киеве.

Проект включает реконструкцию и модернизацию пяти подстанций Днепровской и Донбасской энергетических систем ОЭСУ. В частности, ПС 330 кВ «Кировская» Днепровской ЭС в (Днепропетровская область), ПС 330 кВ «Днепр-Донбасс» Днепровской ЭС (Запорожская область), ПС 330 кВ «Центральная» Донбасская ЭС (Донецкая область), ПС 330 кВ «Михайловка» и ПС 220 кВ «Лисичанская» Донбасской ЭС (обе - в Луганской области).

Общая стоимость проекта составит 80,4 млн. евро, в том числе: кредит правительства ФРГ - 40,5 млн. евро; кредит KfW - 25 млн. евро, а также софинансирование украинской стороны от НЭК «Укрэнерго» - 13,1 млн. евро.

Условия, под которые привлекаются кредитные средства, в сообщении пресс-службы Минэнергоугля не уточняются.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемы Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

KfW - ведущий немецкий банк содействия развитию как для внутренней экономики, так и для развивающихся стран. Общие активы банка составляют 446 млрд. евро. 80% в УК банка принадлежит правительству ФРГ, 20% - федеральным землям Германии.

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Французская Filasa намерена построить три ВЭС в Крыму мощностью 0,6 ГВт

Компания Filasa International намерена построить три ветроэлектростанции станции в Крыму суммарной установленной мощностью 0,6 ГВт.

Об этом УНИАН сообщили в дочерней компании Filasa ООО «Крым-Эол» (Судак, АР Крым).

Согласно сообщению, Совет министров Автономной республики Крым разрешил компании разработку проекта землеустройства по отводу 765,55 га на территории Бахчисарайского, Советского, Белогорского и Красногвардейского районов для строительства ветряных электростанций (ВЭС) компании Filasa International (Франция).

На указанных площадках планируется построить Бахчисарайскую ВЭС (Бахчисарайский р-н), Тургеневскую ВЭС (Белогорский и Красногвардейский р-ны) и Холмогорскую ВЭС (Советский и Белогорский р-ны) мощностью 200 МВт каждая. Станции оформлены на отдельные дочерние предприятия - ООО «Греус», ООО «Корус», ООО «Соран».

ВЭС будут оборудованы ветрогенераторами единичной мощностью 3 МВт. Строительство планируется вести за счет средств инвестора и кредитов.

Портфель Filasa включает проекты строительства ветряных электростанций (ВЭС) в Украине суммарной мощностью 1,1 ГВт.

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Транспорт/Связь

"Укравтодор" отчитывается: увеличил ввод отремонтированных и построенных дорог вдвое

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) по итогам 2011 года увеличила ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

По информации ведомства, итоги 2011 года на 33% превышают план.

В частности, на сегодня полностью готова дорога М-05 Киев-Ковель-Ягодин, завершаются работы на подходе к Киеву на автодороге М-06 Киев-Чоп, отремонтированы дороги, ведущие к пунктам пропуска на западных границах.

При выполнении дорожных работ «Укравтодор» использовал современную европейскую технику, в частности, германские асфальтобетонные заводы Amman и Benenchoffen, дорожные фрезы Wirtgen, катки Hamm, асфальтоукладчики Vögele. Для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона чаще применяются волокна фирм CFF и Viatop.

Также Мининфраструктуры отмечает актуальность привлечения частных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства.

«Сейчас в стране создана надлежащая законодательная база, гарантирующая защиту интересов инвесторов», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что «Укравтодор» планировал ввести в эксплуатацию в 2011 году 2 тыс. км автодорог в случае сохранения благоприятных погодных условий. Ранее «Укравтодор» планировал открыть в 2010 году движение на 1500 км дорог. В 2012 году, при условии соответствующего финансирования, «Укравтодор» планирует открыть движение не менее чем на 2 тыс. км автодорог.

Справка УНИАН. «Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

В 2010 году «Укравтодор» увеличил ввод построенных и отремонтированных автодорог в 10 раз — до 973 км. В 2009 году было открыто движение на 92 км дорог.

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Сколько стоит Дарницкий мост? Ответ Кабмина

Общая стоимость Дарницкого моста в Киеве протяженностью 1066 метров составляет 9,157 млрд. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы правительства в ответ на заявление лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО о том, что стоимость моста в десять раз больше, чем стоимость моста через Миссисипи в США.

Стоимость объекта, отмечают в правительстве Украины, состоит из стоимости моста - 2,3 млрд. грн. (1,3 млрд. грн. - железнодорожная часть, 1 млрд. грн. - автомобильная); стоимости развязок (автомобильных - 15 км, железнодорожных - 32 км) - 1,9 млрд. грн.; стоимости перенесения и прокладки инженерных сетей - 0,97 млрд. грн.; налогов и других обязательных платежей - 3,98 млрд. грн.

“Чтобы полностью расставить все точки над «i», следует отметить, что стоимость 1 погонного метра моста составляет всего 938 тыс. грн., а не 8,590 млн. грн., как это утверждает господин СИМОНЕНКО”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заявление П.СИМОНЕНКО в сообщении названо “чистой воды ложью”, которая вводит в заблуждение граждан Украины.

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Агро

С чего начинать новогоднее застолье? Советы врача

Врач фитотерапевт Борис СКАЧКО советует начинать новогоднее застолье не с салатов, а с белковой пищи – мяса, рыбы, птицы.

«Правильное питание во время застолья подразумевает, что нужно начинать праздновать не с салатиков, а с тяжелой пищи. Сначала в желудок должна попасть белковая пища – мясо, рыба, птица», - сказал Б.СКАЧКО в интервью УНИАН.

Оливье врач называет «самым большим врагом врачей». «Как правило, люди начинают праздновать именно с этого салата. А это плохо разрешимая задача для поджелудочной железы (особенно для людей с хроническим панкреатитом), если рядышком лег и алкоголь, то можно оказаться с острым панкреатитом в гастроэнтерологии или хирургии.

Еще одна проблема – переедание. Когда человек неправильно кушает, он перегружает желудочно-кишечный тракт, переваренная пища увеличивает объем и вязкость крови, а если человек еще и прилег – полный живот ограничивает подвижность диафрагмы, происходит перегрузка сердца. Это очень серьезный риск по инсультам (их сто лет назад называли «ресторанной болезнью») и инфарктам», - отметил Б.СКАЧКО.

Он объяснил, что 12 часов ночи – это время, когда сердцу очень тяжело работать естественным образом. «Именно в это период в организме густеет кровь, а если мы ее еще подгустили пищей, уже в районе часа-двух ночи есть вероятность попасть в кардиологическое отделение с сердечным приступом инсультом», - предупреждает врач.

Б.СКАЧКО советует, если во время застолья появилось чувство тяжести в желудке – расстегнуть пояс, подвигаться. «Не запивайте мясо и рыбу сладкими газированными напитками. Они препятствуют перевариванию белков, которые 2-3 дня задерживаются в кишечнике, там гниют, вызывая головную боль и плохое самочувствие», - предупреждает врач.

Он также подчеркнул, что жесткое опьянение - это тромбоз сосудов мозга. «Если взять мозг алкоголика со стажем, он похож на швейцарский сыр в хорошую дырочку, потому что там были тромбозы, инфаркты мозга. Если доза алкоголя высокая, сразу же «ложится» печень. Для белковой пищи «симпатичны» только сухие вина, а десертные, полусладкие нужно употреблять со сладкими продуктами», - отметил Б.СКАЧКО.

Чтобы избежать отравления алкоголем, врач советует позаботиться о том, чтобы алкоголь был качественный, для этого его нужно закупать не впопыхах, а заранее. «Не пейте в новогоднюю ночь настойки на травах. В значительных количествах они могут изменять состояние организма. Особенно это касается абсента (настойки на полыни). Это достаточно токсичное растение, и в зависимости от темпов приема и доз, абсент может успокоить, усыпить либо отравить. Если вы очень голодны – вначале поешьте, потому что алкоголь быстрее всасывается в стенки пустого желудка. Хорошо съесть что-то жирное – это уменьшит опьянение. Положите в рюмку несколько ягод клюквы – это поможет печени пережить атаку алкоголя. Не удерживайте долго алкоголь во рту – так он легко всасывается в кровь. После часа ночи – время десертов и легких вин. Мужчинам следует снижать градус, увеличивая интервалы между тостами и уменьшая граммы в рюмке», - отметил Б.СКАЧКО.

Он напомнил, что новогоднее застолье припадает на период православного поста: «Он подразумевает здоровое вегетарианское питание и отказ от употребления алкогольных напитков. Если следовать этим правилам - здоровье не пострадает».

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Дело Тимошенко

Тимошенко разместили во временном следственном изоляторе Качановской колонии

Бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая сегодня была доставлена из Киевского СИЗО в Харьков, разместили во временном следственном изоляторе Качановской женской исправительной колонии №54.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник колонии Иван ПЕРВУШКИН. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО поместили в семиместную камеру и находится она там вдвоем с другой арестованной.

По словам И.ПЕРВУШКИНА, на вопрос начальника тюрьмы, как экс-премьер чувствует себя после переезда из Киева, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что «немного устала с дороги».

Начальник колонии также сообщил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО предложат пройти медицинский осмотр.

Как сообщает сайт газеты «Сегодня», Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в колонию в соответствии с распоряжением пенитенциарной службы для дальнейшего содержания в этом исправительном учреждении. По данным руководства колонии, в учреждении не готовились к прибытию экс-премьера.

«Она размещена во временном СИЗО. Это обычная камера. Мы никак не готовились к ее приезду. Наше учреждение проводит политику приведения условий содержания к европейским стандартам. Кроме нее в помещении еще одна арестованная. Она содержится в обычной камере», - пишет сайт газеты со ссылкой на слова И.ПЕРВУШКИНА.

Также издание сообщает, что площадь камеры Ю.ТИМОШЕНКО составляет 37,5 метров (рассчитана на 7 человек). В ней есть душ.

Начальник колонии также сообщил, что под Новый год все заключенные получат усиленное питание - в меню добавят пирожки.

В то же время, отмечает газета, И.ПЕРВУШКИН не смог объяснить, почему на территорию колонии въехали несколько микроавтобусов с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, в Государственной пенитенциарной службе Украины подтвердили, что сегодня, 30 декабря, в 8 часов утра экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована к месту отбывания наказания в Харьковской области.

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ЕС ждет разъяснений от украинских властей по Тимошенко

Брюссель. ЕС хочет прозрачных решений относительно содержания бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а также разъяснений от украинских властей.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майкл МАНН.

«ЕС принял во внимание сообщение о том, что Ю.ТИМОШЕНКО переводят в колонию в Восточной Украине. Исходя из сильной международной обеспокоенности, которая уже существует вокруг этого дела, мы призываем власти обеспечить, чтобы решения относительно условий содержания госпожи ТИМОШЕНКО принимались прозрачно и в соответствии с существующими международными стандартами», - сказал он.

«ЕС срочно ждет разъяснений от украинских властей», - сказал М.МАНН.

Он еще раз подчеркнул обеспокоенность по поводу риска наличия политически-мотивированной юстиции в Украине, отметив, что дело Ю.ТИМОШЕНКО является наиболее вопиющим примером этого.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности также напомнил, что ЕС уже заявлял о том, что процесс против Ю.ТИМОШЕНКО не отвечал международным стандартам относительно честного прозрачного и независимого юридического производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.

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