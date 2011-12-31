Новая акция за честные выборы планируется в Москве на 4 февраля

Новая акция за честные выборы запланирована на 4 февраля в форме шествия по Садовому кольцу.

Как сообщает Газета.Ru, уже более двух тысяч человек в Facebook объявили о своем желании принять участие в новой манифестации, которая должна пройти 4 февраля в центре Москвы, но уже не как митинг, а в форме шествия.

«В феврале холодно стоять на одном месте, поэтому мы пойдем – пойдем мирным шествием — по Садовому кольцу и Новому Арбату. Согласно российским законам заявка на шествие — так же, как и на митинг — носит уведомительный характер, заявка будет подана в конце января», – говорится на странице акции «Мирное шествие за честные выборы. 4 февраля» в Facebook.

Информацию о проведении новой акции протеста Газете.Ru подтвердил лидер незарегистрированной Республиканской партии Владимир РЫЖКОВ, который вел последний митинг на проспекте Сахарова.

«Есть инициативная группа, которая после внутренних обсуждений объявила, что надо проводить шествие. Дата символичная. 4 февраля 1990-го года состоялось миллионное шествие по Садовому кольцу, после которого была отменена шестая статья Конституции о монополии КПСС на власть. Также акция должна пройти два месяца спустя после думских выборов и за месяц до проведения президентских выборов», – сказал В.РЫЖКОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря участники митинга в Москве приняли резолюцию с требованием от властей отмены результатов выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря.

Также участники митинга потребовали немедленного освобождения всех политзаключенных, отставки главы ЦИК РФ Владимира ЧУРОВА, расследования всех фактов нарушений и фальсификаций, наказания виновных, регистрации оппозиционных партий, принятия демократического законодательства о партиях и выборах, проведения новых открытых и честных выборов.

24 декабря на проспекте Сахарова в Москве прошел митинг "За честные выборы", собравший, по разным данным, от 30 до 120 тысяч человек. В числе лозунгов, которые скандировали участники манифестации были призывы уйти в отставку, обращенные к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ и В. ЧУРОВУ.