Наводнение в Таиланде унесло жизни более чем 800 человек

Не менее 823 человек стали жертвами крупнейшего за последние 50 лет наводнения в Таиланде, сообщает РИА Новости.

В середине декабря сообщалось о 708 погибших.

По данным властей, три человека числятся пропавшими без вести.

Согласно обнародованному ранее заявлению министра внутренних дел, от стихии в этом году пострадали 65 провинций. Более 13 миллионов человек, или каждый пятый житель страны, пострадали, погибла почти четверть годового урожая риса, остановились сотни промышленных предприятий. Ущерб от наводнения оценивается экспертами в 16-18 миллиардов долларов.

Сезонные дожди, пик которых приходится на август-сентябрь, ежегодно вызывают в Таиланде небольшие наводнения, однако наводнение, начавшееся в этом году 25 июля, стало катастрофическим. Из-за ранних и аномально обильных сезонных дождей вода переполнила ирригационные резервуары на севере и северо-востоке страны и хлынула из горных долин севера Таиланда в расположенные в низинах центральные провинции. В частности, провинция Аюттхайя в 60 километрах от столицы страны Бангкока в середине октября оказалась полностью затопленной.