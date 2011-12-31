Президент рассмотрит вопрос об одобрении Концепции деятельности Конституционной ассамблеи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ получил документы от научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи. Уже в ближайшее время глава государства рассмотрит вопрос об одобрении Концепции формирования и организации деятельности Конституционной Ассамблеи.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, заявила советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

«Принятую в декабре текущего года Концепцию формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи, которая определяет цель, статус, принципы, задачи, права, порядок формирования и деятельности этого органа, внес председатель научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи Леонид КРАВЧУК», - сообщила М.СТАВНИЙЧУК.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, проект Концепции неоднократно рассматривался на заседаниях научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи, совместных заседаниях группы, Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, Редакционной комиссии по подготовке Концепции. Она отметила, что проект документа также обсуждался во время проведения научно-практических конференций во Львове и Харькове, круглого стола с участием политологов, социологов, правоведов, философов в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

«Во время подготовки проекта Концепции приняты к сведению рекомендации Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии), которые были представлены в соответствующем Заключении на 86-й пленарной сессии, состоявшейся в Венеции 25-26 марта 2011 года», - сообщила руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента.

*** Президент Украины своим Указом «О поддержке инициативы по созданию Конституционной ассамблеи» от 21 февраля 2011 года №224 поддержал инициативу Л.КРАВЧУКА относительно создания Конституционной ассамблеи для подготовки изменений в Конституцию Украины. Наработка предложений по механизму создания и деятельности Конституционной ассамблеи, определению принципов, алгоритму и этапам ее работы, а также по анализу концепций реформирования Конституции возложена на возглавляемую Л.КРАВЧУКОМ научно-экспертную группу по подготовке Конституционной ассамблеи.