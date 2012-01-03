Дания начала председательствование в ЕС

Брюссель. 1 января Дания начала председательствовать в Европейском Союзе.

Копенгаген будет председательствовать в ЕС после Варшавы шесть месяцев – до 1 июля 2012 года.

На пресс-конференции 16 декабря в Брюсселе министр по вопросам европейских дел Дании Николай ВАММЕН представил приоритеты датского председательствования в ЕС. По его словам, четырьмя приоритетами председательствования Дании станут: «ответственная Европа», «динамичная Европа», «зеленая Европа» и «безопасная Европа».

«Часть Европы продемонстрировала экономическую безответственность, которая поразила наш совместный проект. Мы нуждаемся в большей ответственности в Европе. В то же время, мы решаем вопрос низкого роста и отступления в глобальной конкуренции. Мы должны способствовать инициативам, которые смогут сделать Европу более динамичной», - заявил датский министр.

«Мы чувствуем конкуренцию других частей света относительно лидирующей позиции Европы в продвижении защиты окружающей среды, и мы должны таким образом продвигаться вперед в «зеленой повестке дня» Европы. В конечном итоге, глобализация, увеличение давления на границы ЕС из-за миграции и международная преступность заставляют нас наращивать усилия, чтобы сохранить Европу безопасной», - добавил Н.ВАММЕН.

В соответствии с соглашением ЕС, каждая страна-член Евросоюза председательствует в сообществе по очереди на протяжении шести месяцев. Во время председательствования страны ЕС отвечают за проведение заседаний Советов министров ЕС и одобрения решений, сотрудничество с Европейским парламентом и Еврокомиссией.